Los dominicanos residentes en Estados Unidos enviaron 835.7 millones de dólares a la República Dominicana durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los dominicanos residentes en Estados Unidos enviaron USD 835.7 millones durante octubre, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Ese monto representó 81.4% de las remesas canalizadas formalmente en el mes: algo más de ocho de cada 10 dólares recibidos procedieron de ese país.

El flujo desde Estados Unidos estuvo relacionado, de acuerdo con el BCRD, con el desempeño de su economía y, en particular, del sector de servicios, que emplea a una parte de los dominicanos que residen allí. El índice de gestores de compras no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento se ubicó en 54.5 puntos en octubre.

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La tasa de desempleo general estadounidense fue de 4.1% en octubre de 2026, frente al 4.2% de septiembre. Durante ese mes se crearon 165,000 puestos de trabajo, según las cifras citadas por la entidad monetaria.

Entre enero y octubre, las remesas recibidas por la República Dominicana sumaron USD 10,598.4 millones. El resultado fue USD 720 millones superior al del mismo período de 2025, lo que equivale a una variación de 7.3%.

Las remesas de octubre superaron USD 1,000 millones por octavo mes seguido

Durante octubre ingresaron USD 1,108.6 millones en remesas. La cifra fue USD 143 millones mayor que la registrada en el mismo mes de 2025 y superó en USD 51.5 millones al monto recibido en septiembre.

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El resultado implicó una variación interanual de 14.8%. Además, octubre fue el octavo mes consecutivo en que los envíos superaron USD 1,000 millones.

El Banco Central situó esos resultados en un escenario internacional afectado por los conflictos en Medio Oriente. La institución señaló que esa situación mantuvo elevados los precios del petróleo y sus derivados, con presiones sobre la inflación y el ingreso disponible de los hogares.

Las remesas acumuladas hacia la República Dominicana alcanzaron 10,598.4 millones de dólares entre enero y octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España fue el segundo país de procedencia de las remesas formales durante octubre. Los envíos desde ese territorio alcanzaron USD 59.9 millones y representaron 6.1% del flujo total mensual.

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Italia aportó 1.2% de los recursos recibidos, mientras que Suiza contribuyó con 1.1% y Haití con 1%. También llegaron transferencias desde Francia, Canadá y Alemania, entre otros países.

El Distrito Nacional recibió más de la mitad de las remesas del mes

De cada 10 dólares recibidos por remesas en octubre, poco más de cinco ingresaron al Distrito Nacional, que concentró 51.8% del flujo. Santiago recibió cerca de uno de cada 10 dólares, con 9.4%, mientras que Santo Domingo captó alrededor de siete de cada 100, con 6.5%.

Las tres demarcaciones reunieron 67.7% de los recursos recibidos durante ese mes. El BCRD indicó que más de dos tercios de los flujos se dirigieron a las áreas metropolitanas del país.

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La institución sostuvo que la entrada de divisas favoreció la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 31 de octubre, la moneda nacional se había apreciado 4.5% frente al dólar estadounidense respecto de diciembre de 2025.

Las reservas internacionales cerraron octubre en USD 15,047.2 millones. Ese nivel representó 10.4% del producto interno bruto y cubrió alrededor de 5.3 meses de importaciones.

Según el reporte, esos indicadores se ubicaron por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

El Distrito Nacional concentró el 51.8% de los recursos por remesas recibidos durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCRD estima remesas cercanas a USD 12,600 millones al cierre de 2026

Las proyecciones de la entidad contemplan que los ingresos por turismo superen USD 12,200 millones en 2026. Para las remesas, la estimación se sitúa en torno a USD 12,600 millones.

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El organismo prevé que las exportaciones totales superen USD 17,200 millones y que la inversión extranjera directa rebase USD 5,300 millones. A esos flujos se sumarían cerca de USD 3,300 millones en otros servicios exportados.

Con esas fuentes de recursos externos, el total de ingresos de divisas podría superar USD 50,700 millones al cierre del año. El Banco Central afirmó que seguirá la evolución del escenario internacional y sus posibles efectos sobre la economía dominicana.