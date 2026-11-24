La cantante relató el episodio en Perros de la calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play

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Nicki Nicole relató un episodio de acoso sexual callejero y exhibicionismo que vivió cuando tenía entre 10 y 11 años, mientras caminaba con una amiga rumbo a un club en Rosario, de donde es oriunda. La cantante habló del hecho este martes en Perros de la Calle, por Urbana Play, después de escuchar un fragmento de Venganza, la canción que grabó junto a No Te Va Gustar en 2021.

La conversación comenzó con el pasaje que interpreta la artista en el tema: “Te metiste en mi razón / Me hiciste creer que mi forma ’e vestir era una provocación”, seguido por versos sobre la culpabilización de las víctimas y el miedo ante situaciones de violencia.

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Entonces, ante una pregunta de Andy Kusnetzoff sobre la facilidad con la que logró improvisar una letra de esa temática (la hizo en modo freestyle al grabarla), Nicki Nicole planteó que se trata de una realidad conocida por muchas mujeres: “Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no te haya sucedido, siempre sabés sobre este tema. Lamentablemente, ¿viste? Sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano que algo le sucedió”, explicó.

Luego, el conductor le consultó si había atravesado situaciones de ese tipo. Y fue en ese momento en que la cantante respondió con el recuerdo de un hecho ocurrido durante su niñez.

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“Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... Ya sabés”, relató.

Cuando Kusnetzoff preguntó si ambas eran niñas, la artista confirmó: “Y nosotras teníamos diez, once”. También afirmó que ese tipo de hechos les había ocurrido a otras chicas de su entorno: “Y en Rosario, te juro, eso a cuatro o cinco amigas les ha pasado en la calle”.

Nicki fue entrevistada por Andy Kusnetzoff en el ciclo de Urbana Play

La intérprete explicó que iban al club, a las cuatro de la tarde, y que no había otras personas en la zona. “Caminando, nosotras yendo al club de ahí de Rosario, cuatro de la tarde, parado. Era como... No había nadie en la calle. Eso pasó”, sostuvo.

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Luego, Nicki agregó que ella y su amiga escaparon del lugar: “Y nosotras nos fuimos corriendo, ¿entendés? Porque no entendimos nunca qué... O sea, como que fue de la nada. No sabíamos si lo estaba haciendo de antes, porque estaba ahí parado y hizo la acción cuando estábamos un poco más cerca”.

“Nosotras como que nos miramos, risa nerviosa y empezamos a correr. Porque no teníamos celu nada tampoco y justo estábamos ya cerca de nuestras casas y fue muy extraño”, completó.

La cantante vinculó el episodio con otras formas de acoso en la vía pública

En el mismo intercambio, la artista se refirió a situaciones cotidianas que pueden generar alerta y temor. “Situación de miedo sí, sí, sí. Siempre... piropos en la calle, como miradas en los colectivos, ¿viste? Como ese tipo de cosas”, sostuvo.

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También cuestionó que las niñas y mujeres se sientan obligadas a revisar su propia conducta o apariencia frente a esos episodios. “Una piensa en una, piensa en ‘ay, cómo estoy vestida’, y no estás pensando en que tenés nueve años y que nada debería estar mal en lo que vos estás haciendo”, expresó.

Sobre el alcance de Venganza, explicó que la canción reúne experiencias propias y ajenas vinculadas con esas violencias. “Fue como un rejunte de cosas, de escuchar mucho la canción también que me habían mandado y justamente en esa fecha que la hicimos estaba muy pegado al 8-M”, señaló.

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El tema fue publicado en marzo de 2021 junto a la banda uruguaya No Te Va Gustar y contiene referencias a la culpa que suele recaer sobre las víctimas de violencia de género.