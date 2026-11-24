GoFundMe confirmó el acceso no autorizado a datos personales de donantes en su plataforma GoFundMe Pro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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GoFundMe confirmó que una persona no autorizada accedió a información personal de donantes y simpatizantes de organizaciones sin fines de lucro a través de GoFundMe Pro, su plataforma para esas entidades.

Según el aviso, el atacante entró a la interfaz de programación de GoFundMe Pro del 10 al 18 de octubre de 2026 y de nuevo el 8 y 9 de noviembre de 2026. Los datos revisados incluyen nombres, direcciones postales y números de teléfono. En algunos casos, también fechas de nacimiento u otra información que las personas habían dado de forma voluntaria en formularios de registro.

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La empresa afirmó que, hasta ahora, no se accedió a las credenciales de donantes y simpatizantes. Tampoco a números completos de tarjeta, códigos de seguridad ni datos de cuentas bancarias guardados en GoFundMe Pro. GoFundMe no dijo cuántas personas están afectadas.

El atacante vulneró la interfaz de programación durante octubre y noviembre para sustraer información de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un correo a las organizaciones clientes, que la empresa compartió con la revista Fortune, GoFundMe agregó que la información incluía también direcciones de correo. La compañía dijo que empezó a notificar a los afectados el 19 de noviembre de 2026 y que denunció el caso ante las fuerzas de seguridad.

A quién afectó este ciberataque que sufrió GoFundMe

El incidente se limita a GoFundMe Pro, el servicio que usan las organizaciones para gestionar donaciones y contactos. El aviso no habla de las campañas personales que cualquier usuario crea para reunir dinero, y GoFundMe aclara que las notificaciones no mencionan a ninguna organización por su nombre.

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El atacante utilizó credenciales vinculadas para ingresar a los registros de clientes en la plataforma Salesforce. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Un punto del ataque tocó a Salesforce, el software de gestión de clientes que algunas organizaciones conectan con GoFundMe Pro. Según el correo a los clientes que citó la publicación Chronicle of Philanthropy, el atacante accedió a credenciales de esa conexión y pudo usarlas para entrar a los registros de esas organizaciones en Salesforce.

Salesforce explicó a The NonProfit Times que desactivó la aplicación conectada de GoFundMe Pro como medida de precaución, tras detectar un uso sospechoso de las claves de acceso del proveedor externo.

La empresa precisó que el problema no surgió de una falla en su plataforma central. La conexión seguía desactivada el 20 de noviembre de 2026, según la página de estado de GoFundMe.

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La plataforma de gestión DonorPerfect también sufrió un ciberataque simultáneo que atribuyó a bots de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GoFundMe sugirió a los clientes que usan esa conexión cambiar todas las claves y credenciales guardadas en Salesforce y revisar la actividad de las cuentas en busca de movimientos desconocidos.

Qué otras plataformas de donaciones resultó atacada

GoFundMe no fue la única plataforma afectada. DonorPerfect, un software de gestión de donantes con más de 11.000 clientes, desconectó sus sistemas el 10 de noviembre tras detectar actividad no autorizada. Su presidenta, Lauren Sheehan, dijo a Fortune que sospecha del uso de bots de inteligencia artificial, y que el acceso inicial fue su sitio web de marketing.

Un portavoz de GoFundMe Pro dijo que hay “razones sólidas para creer” que otros atacantes intentan entrar a plataformas similares del sector. Sheehan afirmó que DonorPerfect comparte registros y detalles de vigilancia con competidores y socios. DonorPerfect dijo que las donaciones se procesan con normalidad, aunque su conexión con otros servicios, entre ellos GoFundMe, seguía sin funcionar.

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Algunos donantes deben cambiar sus contraseñas para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los donantes pueden evitar riesgos

GoFundMe aseguró que los pagos de donaciones no se interrumpieron. Cybernews advirtió que nombres, teléfonos y direcciones pueden servir para estafas de ingeniería social, como mensajes falsos que simulen ser de la plataforma o de un organizador para pedir más dinero o verificar una cuenta.

Una de las organizaciones afectadas pidió a sus donantes cambiar contraseñas con frecuencia y desconfiar de correos, llamadas o mensajes inesperados que soliciten datos personales o bancarios.

La investigación de GoFundMe, con ayuda de especialistas externos en ciberseguridad, sigue en curso. La empresa envió avisos por correo postal a personas de Dakota del Norte y Washington y notificó a los reguladores de esos dos estados.

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