La DPI confirmó que 310 menores de edad fueron aprehendidos en Honduras durante los primeros siete meses de 2026 por su presunta participación en distintos ilícitos.

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El debate sobre la edad punible vuelve al centro de la agenda legislativa en Honduras, mientras el Congreso Nacional analiza nuevas medidas para fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales.

El secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, confirmó que la revisión de la edad a partir de la cual los adolescentes pueden enfrentar el régimen penal de adultos forma parte de los temas que podrían incorporarse a un nuevo paquete de reformas en materia de seguridad.

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La discusión surge a partir de denuncias sobre el uso de menores de edad por parte de maras, pandillas y otras estructuras delictivas para participar en actividades criminales, aprovechando las diferencias que establece la legislación entre la justicia juvenil y el sistema penal ordinario.

Entre los delitos mencionados por Ledezma figuran la distribución de drogas, las extorsiones y el sicariato, actividades en las que, según las autoridades, algunas organizaciones incorporan a adolescentes para desarrollar determinadas funciones dentro de sus operaciones.

El secretario reconoció que el asunto requiere un análisis amplio, debido a que Honduras mantiene compromisos internacionales en materia de protección de la niñez que deben considerarse antes de modificar las disposiciones legales.

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“Es un tema que tiene que ser ampliamente debatido. Hay que hacer la revisión pertinente, pero lo que sí está claro es que primero está la paz y tranquilidad del pueblo hondureño”, manifestó.

Analizarán cada una de las reformas

Ledezma explicó que las posibles reformas dependerán de las recomendaciones que presente el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que deberá identificar los cambios legales necesarios para enfrentar a las organizaciones criminales.

La discusión no implica que exista ya una modificación aprobada ni que se haya definido una nueva edad mínima. Por ahora, el planteamiento permanece en una etapa de análisis político e institucional.

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El artículo 180 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los menores de 12 años no están sujetos a responsabilidad penal. Cuando se les atribuye una conducta delictiva, corresponde aplicar medidas de protección especial y procurar su formación integral.

En cambio, quienes tienen entre 12 y menos de 18 años pueden ser investigados, procesados y sancionados por infracciones a la ley penal mediante el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora. Eso significa que los adolescentes no están exentos de responder por delitos, pero reciben un tratamiento jurídico diferenciado que contempla su edad, desarrollo y posibilidades de reinserción social.

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El artículo 10 del Código Penal establece que el régimen penal ordinario se aplica a las personas que tienen 18 años o más al momento de cometer un delito. Modificar esa disposición permitiría cambiar el límite a partir del cual determinados adolescentes podrían ser procesados bajo las reglas de la justicia para adultos.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que la privación de libertad para menores procede únicamente como último recurso. (Foto: DAET)

El sistema juvenil contempla además límites específicos para las medidas de internamiento: para adolescentes de 12 y 13 años, el máximo es de tres años; para quienes tienen 14 y 15 años, de cinco años; y para los jóvenes de 16 y 17 años, de ocho años.

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La privación de libertad tiene carácter excepcional y debe cumplirse en centros especializados, bajo condiciones distintas a las de los establecimientos penitenciarios para adultos.

Dos modificaciones posibles

En el debate legislativo también han surgido propuestas para ampliar los períodos de internamiento por delitos graves o permitir que jóvenes de 16 y 17 años sean sometidos al régimen penal ordinario. Son dos modificaciones diferentes con consecuencias jurídicas que tampoco serían las mismas.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya había planteado públicamente estas alternativas durante octubre de 2026, mientras que la Comisión de Seguridad desarrolló reuniones para analizar las posibles reformas.

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El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad identificará los cambios legales necesarios para enfrentar a las estructuras delictivas. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un articulado definitivo que permita conocer con precisión qué disposiciones cambiarían, qué delitos quedarían comprendidos o cuál sería la nueva edad propuesta.

El debate involucra también los compromisos internacionales asumidos por Honduras, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece garantías especiales para las personas menores de 18 años y dispone que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso y durante el período más breve que proceda.

Además de la revisión de la edad punible, el Poder Legislativo prevé evaluar los resultados de las medidas ya aprobadas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

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Ledezma anunció que este jueves 26 de noviembre, a las 10:00h, serán convocados representantes de las instituciones que participan en las acciones de seguridad y justicia para presentar un informe sobre los resultados de las reformas recientes.