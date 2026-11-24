La empresaria abrió un poco la puerta a su relación con el personal trainer (Video: Instagram)

Guardar

Wanda Nara llegó al estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) acompañada por su actual pareja, Martín Migueles y juntos regalaron una postal inédita a sus seguidores. La presencia de ambos juntos constituyó una excepción a la reserva que los dos mantenían sobre su vínculo en las redes sociales.

Desde hacía tiempo, la conductora y Migueles habían optado por no exponer de manera pública demasiados aspectos de su vínculo. Por eso, las fotos que Wanda publicó ese día mostraron una faceta poco habitual de la pareja, más expuesta en su intimidad, y justo en un momento en el que su conflicto con Mauro Icardi volvió a adquirir una dimensión judicial.

PUBLICIDAD

La primera foto fue tomada dentro del camarín. Wanda posó sentada en un sillón verde con detalles dorados. Para la imagen, vistió una musculosa blanca y jeans, y llevó el pelo rubio suelto. Sobre la foto escribió la palabra “Feliz”, acompañada por un corazón blanco.

Wanda trabajó en el feriado y estuvo acompañada por Martín Migueles

Las postales siguientes también fueron tomadas dentro del camarín, frente a un espejo con luces. En una de esas imágenes, Wanda luce un blazer negro sobre una musculosa blanca y jeans. En la misma escena sostiene un mate y un termo. Detrás de ella aparece Migueles, de pie, con una remera verde oscura y shorts negros.

PUBLICIDAD

Después, la secuencia deja ver un gesto de cercanía entre ambos. En la foto siguiente, Migueles se inclina para besar a Wanda en la mejilla. Ella mantiene el mate en una mano y levanta el teléfono con la otra para registrar la escena frente al espejo del camarín.

Esta muestra de su relación en las redes sociales, llegó un día después de que Nara hablara en público sobre el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi. En una entrevista con Infama (América), la empresaria se refirió a la causa por presuntas lesiones a su hija mayor con el futbolista y a la medida perimetral que pesa en ese marco. “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”, respondió, y evitó profundizar en el tema.

PUBLICIDAD

A poco tiempo de desencadenarse la tensa situación legal con Mauro Icardi, Wanda Nara respondió cómo atraviesa su presente laboral y profesional (Infama - América)

Pese a la reserva sobre los aspectos judiciales, la presentadora mostró una postura conciliadora hacia su expareja. “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”, afirmó. Y comparó la situación con el vínculo que supo reconstruir con Maxi López: “Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás y te tomás un café, resolvés un montón de cosas”.

Si bien hace tiempo que la mediática y el delantero se encuentra en pie de guerra, no descartó la posibilidad de tener un vínculo cordial con Icardi: “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, aseguró.

PUBLICIDAD

La conductora también habló de su estado anímico ante el panorama que atraviesa. “Yo transito mi vida tranquila y esta continúa, a pesar de los satélites”, señaló. Respecto de si encontrará paz, respondió: “¡Ojalá que sí! No sé, qué sé yo”, y dejó el asunto abierto. Sobre el escándalo en general, fue enfática en un punto: “No odio a nadie”.

“Muy tranquila, muy libre”, respondió Wanda cuando le preguntaron cómo se encuentra en pareja con Migueles. “Cuando digo libre es que hago lo que quiero. Soy sagitariana y necesito todo el tiempo tener un poco de aire”, agregó. Durante la entrevista, el notero destacó que Migueles mantiene un perfil bajo y planteó que esa actitud podía transmitir seguridad. Wanda coincidió con esa mirada y contó: “Prefiero el perfil bajo. Tiene un Instagram más tranquilo, en el que no sube fotos. No me interesa ver el contenido de mi pareja en Instagram”, agregó.

PUBLICIDAD