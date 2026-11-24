Santilli cumplirá con el informe de gestión que exige la Constitución

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anticipó hoy al Senado de la Nación un total de 1.350 preguntas en el marco del Informe 146 que realizará mañana por la tarde según establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Entre los ejes que concentraron mayor atención de las preguntas que le adelantaron los legisladores figuraron la evolución de la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra el exvocero presidencial Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En materia económica, el Gobierno sostuvo que la inflación se ubica en los niveles más bajos desde 2018 y que la economía argentina creció a un ritmo anualizado del 2,5% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, según el indicador tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Ministerio de Economía comparó ese desempeño con la etapa previa a la actual gestión, cuando el mismo indicador había retrocedido 1,4% acumulado entre agosto de 2011 y diciembre de 2023.

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Hoy por la tarde se conocerá el EMAE y desde el sector privado se anticipa que la Argentina entró en recesión. Ante preguntas sobre una eventual “recesión técnica”, motivadas por una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0,6% en el segundo trimestre del año y una baja interanual del 1,7% en el EMAE de agosto, el jefe de Gabinete señalará que para el Ministerio de Economía no existe una definición unívoca para calificar un cambio de ciclo económico. La cartera citó como referencia la metodología del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, que exige analizar profundidad, difusión y duración antes de declarar una recesión.

La oposición cuestionará la gestión económica. Foto: Luciano Ingaramo/ Comunicacion Institucional Senado.-

El organismo reconoció, sin embargo, un comportamiento desigual entre sectores: mientras la minería creció un 11,1% interanual en un período de referencia citado en el informe, la industria manufacturera cayó 3,2%. El Ministerio atribuyó este fenómeno a que los sectores con ventajas competitivas, como la agroindustria, la minería y la energía, permanecieron por debajo de su potencial durante las últimas décadas y hoy traccionan el crecimiento, con un efecto positivo hacia el resto de la economía a través de empleo indirecto y mayor disponibilidad de divisas.

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Trabajo y pobreza

Respecto del mercado laboral, el informe admite que la economía argentina no logra generar empleo asalariado registrado en forma sostenida desde 2012, un fenómeno que vinculó tanto al estancamiento histórico como a la ausencia de una legislación laboral que favorezca la formalización. Legisladores de Unión por la Patria habían señalado una pérdida de 266.000 puestos de trabajo asalariados formales del sector privado entre noviembre de 2023 y julio de 2026, equivalente a una contracción del 4,2%, con catorce meses consecutivos de retroceso según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social analizados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.

Otro punto que reconoce el informe es que creció la pobreza. Sin embargo, y al igual que el resto de los datos negativos de la economía, lo hace con un “pero”.

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Según datos provistos por el Ministerio de Capital Humano, con base en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la pobreza entre mujeres pasó del 42% en el segundo semestre de 2023 al 32,1% en el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia bajó del 12,5% al 7,2% en el mismo período. En los hogares con jefatura femenina, la pobreza se redujo del 34,3% al 25,7%, y en los hogares monomarentales, del 44,8% al 36%.

No obstante, otra respuesta del mismo informe reconoció que, según el INDEC, la pobreza general alcanzó el 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2025. El organismo también admitió que el 44,5% de los niños de hasta 14 años se encuentra en situación de pobreza, aunque remarcó que el valor conjunto de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar pasó de $39.093 en noviembre de 2023 a $226.281 en septiembre de 2026, por encima de la actualización que hubiera resultado de aplicar solo la inflación acumulada del período.

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Causas de corrupción

El Ministerio de Salud confirmó que el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por presuntos sobreprecios en la compra de insumos para personas con discapacidad. Frente a los reclamos de la oposición sobre sumarios administrativos y funcionarios apartados, el organismo informó que el Poder Ejecutivo puso a disposición de la Justicia Federal la documentación, las actuaciones internas y los informes de auditoría vinculados a los hechos, y dispuso el apartamiento de los funcionarios involucrados.

El Estado Nacional adoptó el criterio de no constituirse como parte querellante en las causas donde están involucradas sus propias reparticiones, con el argumento de evitar eventuales planteos de nulidad que comprometan el desarrollo de las investigaciones. En paralelo, mediante el Decreto 942/2025, la ANDIS fue disuelta y sus funciones pasaron a la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), dependiente del Ministerio de Salud, que absorbió los créditos presupuestarios, el personal y los bienes del organismo anterior.

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El informe también detalló que la cuestionada Resolución 187/2025 de la ANDIS, que había dispuesto la revisión y baja de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, fue dejada sin efecto mediante la Resolución 1172/2025. Ante una consulta sobre la difusión de un peritaje de Gendarmería que no pudo establecer la autenticidad de una voz atribuida a Spagnuolo, el Ministerio de Seguridad Nacional negó haber divulgado esos resultados y sostuvo que no existe conflicto en que una fuerza del Ejecutivo realice pericias en causas que involucran a funcionarios del propio Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia precisó que la Oficina Anticorrupción (OA) no interviene como querellante en ninguna de las causas de mayor repercusión pública, entre ellas ANDIS, $Libra, Adorni y la contratación papal. Respecto del caso del exvocero presidencial, el organismo detalló que tramitó un expediente por una denuncia contra Adorni por un posible conflicto de intereses derivado de ingresos percibidos a través de la plataforma YouTube.

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El 20 de julio de 2026, la Dirección Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas de la OA elaboró un informe sobre el patrimonio de Adorni, que fue remitido a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal N° 11, en el marco de la causa caratulada “Adorni, Manuel s./enriquecimiento ilícito”, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La OA aportó también declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales y de egreso vinculadas a Adorni y a Bettina Julieta Angeletti. Por otra parte, la Jefatura de Gabinete informó que no registra contrataciones del exfuncionario ni adjudicaciones a la firma AS Innovación Profesional en el sistema de compras públicas Comprar.

Malvinas

En materia de política exterior, el Gobierno reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con fundamento en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. El informe detalló que, el 28 de septiembre, Argentina inició un procedimiento arbitral contra el Reino Unido y solicitó al Tribunal del Mar medidas urgentes para frenar la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% de la operación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

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El Gobierno también destacó su actividad diplomática durante 2026 en foros multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de los Estados Americanos, el Mercosur y el Grupo de los 77 y China, además de la resolución adoptada por consenso el 25 de junio por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno ejerció el derecho a réplica ante la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre, tras una mención del primer ministro británico sobre la disputa de soberanía.

Respecto del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558, el Gobierno reconoció que aún no fue convocado y explicó que su constitución está pendiente de que se cubran las vacantes producidas desde la última reunión del organismo.

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