El phishing suplanta a Amazon, Apple y Netflix durante el Black Friday (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Amazon, Apple y Netflix figuran entre las marcas más utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a compradores durante el Black Friday, según un análisis de Kaspersky sobre amenazas detectadas entre enero y octubre de 2026. Los ataques aprovechan descuentos, envíos, suscripciones y pagos para robar credenciales, datos bancarios o dinero.

La advertencia cobra relevancia porque el Black Friday concentra una parte importante de las compras navideñas y del tráfico en tiendas digitales. PwC calculó que las ventas de esa fecha rozaron los USD 20.000 millones en 2025. Para 2026, KPMG indicó que el 62% de los consumidores considera este evento como el más importante del calendario comercial y el 83% prefiere comprar por internet o combinar canales.

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Las ofertas falsas buscan robar credenciales y datos bancarios - REUTERS/Regis Duvignau

Más de 19 millones de intentos de phishing en diez meses

Los productos de Kaspersky bloquearon 19.063.077 intentos de acceso a enlaces de phishing dirigidos a usuarios de tiendas en línea, bancos y sistemas de pago entre enero y octubre de 2026. La cifra representa un aumento de 198,1% frente a los 6.394.854 ataques registrados durante el mismo periodo de 2025.

Del total de intentos detectados, el 44,54% estuvo dirigido a compradores en línea. Los ataques contra usuarios bancarios concentraron el 28,55%, mientras que el 26,91% imitó sistemas de pago. La distribución muestra que los delincuentes no solo buscan atraer a las personas mediante ofertas falsas: también intentan obtener acceso a cuentas bancarias y plataformas donde se almacenan tarjetas.

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Los sitios fraudulentos suelen copiar logotipos, colores, nombres de productos y mensajes promocionales de empresas conocidas. El objetivo es crear una apariencia confiable antes de solicitar un inicio de sesión, información de pago o la descarga de una aplicación.

Amazon, Apple y Netflix concentran la mayor parte de las suplantaciones

Alrededor del 84% de los ataques de phishing dirigidos a usuarios de tiendas y servicios de suscripción usó la identidad de Amazon, Apple, Netflix, Shopify o Alibaba Group. Estas marcas cuentan con una base amplia de clientes y aparecen con frecuencia en correos sobre compras, renovaciones, entregas, facturación o problemas de acceso.

Las herramientas automatizadas permiten crear textos más convincentes, diseños realistas y campañas adaptadas a distintos idiomas, lo que dificulta distinguir una comunicación legítima de una amenaza (Imagen ilustrativa Infobae)

Netflix registró un aumento de 5% en las detecciones de phishing durante 2026 frente a los datos de 2025. Los mensajes falsos pueden advertir sobre un supuesto problema con el pago de una suscripción o pedir una actualización de datos para mantener activo el servicio.

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Amazon y Apple también ofrecen múltiples argumentos para engañar: pedidos retenidos, paquetes con retraso, devoluciones, descuentos limitados, compras no reconocidas o bloqueos de cuenta. Durante el Black Friday, estas excusas resultan más creíbles porque coinciden con un volumen real de transacciones y comunicaciones comerciales.

El spam comercial aumentó antes de las grandes ofertas

Durante las primeras dos semanas de noviembre, Kaspersky detectó más de 220.071 mensajes de spam relacionados con ventas, un crecimiento de 50,2% frente a 2025. Estos correos pueden promocionar cupones inexistentes, sorteos, tarjetas regalo, productos agotados o descuentos que solo duran unas horas.

La inteligencia artificial agrega otra capa al problema. Las herramientas automatizadas permiten redactar correos más correctos, crear páginas falsas con imágenes realistas y adaptar mensajes según el idioma o los intereses de la víctima. Un enlace fraudulento puede parecer parte de una campaña legítima si reproduce el diseño de una tienda conocida.

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Es recomendable acceder desde aplicaciones oficiales, escribir manualmente la dirección del comercio, revisar el dominio y desconfiar de promociones extraordinarias que exijan actuar sin comprobar su procedencia (Imagen ilustrativa Infobae)

La urgencia es una de las tácticas más frecuentes. Frases como “última oportunidad”, “su pedido será cancelado” o “quedan pocas unidades” buscan que la persona actúe sin comprobar la dirección web, el remitente o las condiciones de la oferta.

Cómo reducir el riesgo durante el Black Friday

Antes de pagar, conviene entrar a las tiendas desde sus aplicaciones oficiales o escribir la dirección del comercio en el navegador. Evitar enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales reduce la exposición a sitios clonados.

También es importante verificar el dominio, desconfiar de descuentos fuera de lo habitual y no compartir códigos de autenticación. Las marcas conocidas pueden ser usadas como señuelo, pero una oferta urgente no justifica entregar datos personales o bancarios sin comprobar su origen.

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El Black Friday exige combinar interés por las ofertas con cautela. La rapidez de las campañas y el uso de marcas conocidas favorecen errores que pueden costar credenciales o dinero. Confirmar el origen de cada enlace, comparar precios y usar canales oficiales permite comprar con seguridad sin renunciar a descuentos.