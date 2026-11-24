La especialista en moda Mery Folgar contó en el ciclo de América que conduce Sergio Lapegüe cuál sería el estilo que deberán usar los invitados a la boda de la cantante y el futbolista

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Mery Folgar reveló en La mañana de Lape cómo sería, según las versiones a las que accedió, el dress code que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían pensado para los invitados a su casamiento. La especialista en moda aclaró que mostraría al aire imágenes similares a las referencias originales y no difundiría el material oficial para proteger a sus fuentes.

La boda está prevista para el 19 de diciembre, fecha que el propio De Paul confirmó en sus redes sociales. Sin embargo, la pareja no hizo pública ninguna indicación sobre la vestimenta ni los detalles estéticos de la celebración.

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Brillos, transparencias y referencias a la Met Gala

De acuerdo con Mery Folgar, la propuesta para las mujeres tendría una impronta de alfombra roja, con inspiración en la Met Gala y referencias a los años 90 y los primeros años de la década del 2000.

La panelista mencionó prendas metalizadas, transparencias, puntillas, encajes y elementos lenceros. También señaló que no habría un color único, sino una gama amplia de tonos y texturas para mantener la coherencia visual de la fiesta.

“Acá es red carpet, es decir, bien espectacular, de Hollywood”, explicó Folgar al aire. Según sostuvo, las imágenes de referencia apuntarían a una estética ligada a las grandes galas internacionales.

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Según Folgar, las opciones para el look de las mujeres tendría mucha variedad

Los hombres también tendrían pautas de vestimenta

La especialista aseguró que las sugerencias no se limitarían a los looks femeninos. Para los hombres, el pedido incluiría trajes descontracturados, con la posibilidad de usar corbata o prescindir de ella, siempre dentro de una estética juvenil y formal.

Folgar indicó que el objetivo sería que los asistentes se integren al universo visual diseñado para el evento. “La idea es que sea canchero, Met Gala, con onda, juvenil”, describió durante el programa.

También explicó que, según las wedding planners con las que habló, los códigos de vestimenta suelen utilizarse para ordenar la estética de las fotos y videos de un casamiento, sobre todo cuando se trata de celebraciones con una producción definida.

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Algunas de las imágenes con las que ejemplificaron el dress code que tendrían los hombres en la boda

Una fiesta que tendría referencias a tres películas de Disney

En el ciclo conducido por Sergio Lapegüe, Folgar afirmó que la boda habría sido concebida como un espectáculo y tendría referencias a tres películas de Disney vinculadas con la historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. De todos modos, no precisó cuáles serían esos títulos.

La especialista también sostuvo que la celebración contaría con una organización reservada y que los proveedores habrían firmado acuerdos de confidencialidad. Esos puntos, al igual que el supuesto dress code, no fueron confirmados públicamente por los protagonistas.

Eso sí: De Paul contó el 19 de noviembre que se casará con la cantante el 19 de diciembre, a través de una historia de Instagram en la que escribió: “En un mes me casoooo”. La publicación terminó con las especulaciones sobre la fecha, aunque la pareja mantiene bajo reserva los demás aspectos del evento.

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La foto que compartió De Paul para anunciar su fecha de casamiento con Tini