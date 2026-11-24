Un bicitaxi pasa frente al hotel Inglaterra —perteneciente a la cadena hotelera canadiense Blue Diamond— en La Habana, el 1 de junio de 2026. El grupo hotelero canadiense Blue Diamond Resorts anunció el 1 de junio de 2026 el cese de sus operaciones en Cuba, lo que supone un nuevo golpe para el país en un momento en que este se enfrenta a las amenazas de toma de control por parte del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

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Los cubanos residentes en el exterior ya superan a Canadá como el principal grupo de visitantes internacionales que llega a la isla, un vuelco que no refleja una recuperación turística sino el colapso casi total de los mercados emisores tradicionales.

Entre enero y octubre de 2026 entraron 132,390 emigrados frente a 130,253 canadienses, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) recogidas por CiberCuba, portal cubano de noticias.

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El dato marca, por primera vez, el fin del liderazgo canadiense en el turismo hacia Cuba.

Canadá perdió casi ocho de cada diez visitantes

La caída del mercado canadiense explica buena parte del cambio de posiciones. Ese país pasó de 596,801 a 130,253 visitantes en los primeros diez meses del año, un derrumbe del 78.2%, según CiberCuba.

Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

La causa directa fue la suspensión de los vuelos directos. Air Canada canceló sus operaciones el 9 de febrero por la falta de combustible Jet A-1 en nueve aeropuertos cubanos, y WestJet, Air Transat y Sunwing siguieron el mismo camino poco después, de acuerdo con el sitio.

En octubre, la diferencia se volvió insalvable: llegaron 15.004 cubanos emigrados frente a apenas 1.006 canadienses. En marzo, la caída del flujo canadiense ya había sido vertical, con 511 visitantes frente a 98.663 un año antes.

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EFE

El Gobierno de Canadá mantiene una recomendación de evitar viajes no esenciales a la isla por la escasez de combustible, electricidad, alimentos, agua y medicamentos. El 13 de noviembre, durante el Foro de Inversiones de Mississauga, en Ontario, representantes del régimen cubano pidieron a Ottawa que rebajara esa alerta para intentar recuperar el mercado.

La diáspora también viaja menos, pero cae a menor ritmo

El ascenso de los emigrados al primer puesto no responde a un repunte de sus viajes. En enero de 2026 llegaron 12.574 cubanos residentes en el exterior, frente a 21.015 en enero de 2025, una reducción del 40,2%, precisa CiberCuba.

Los vínculos familiares con la isla y la continuidad de las conexiones aéreas desde Estados Unidos, en particular desde Miami, explican la mayor resistencia relativa de este grupo frente al desplome del turismo convencional.

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Muchos de esos viajes responden a visitas familiares y al traslado de alimentos y medicamentos, más que a motivaciones vacacionales.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de febrero, en la que se registró a un grupo de turistas al tomar fotos frente a la catedral de La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

Cuba perdió casi un millón de visitantes en diez meses

El desplome alcanza a todo el sector. La isla recibió 507.083 visitantes internacionales entre enero y octubre, un 65,7% menos que los 1.478.146 del mismo período de 2025, según el reporte citado por CiberCuba.

La cifra acumulada equivale a apenas el 28,8% de la meta oficial de 1,757,480 visitantes fijada para el año. En octubre llegaron solo 29.376 personas, frente a 110,299 doce meses antes, una caída del 73,4%.

El contraste histórico es todavía más marcado: Cuba había alcanzado un máximo de 4.6 millones de visitantes en 2018, una cifra que multiplica por nueve el acumulado de los primeros diez meses de este año.

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Otros mercados también se hunden

La contracción no se limita a Canadá. Rusia, mercado en el que el régimen cubano había depositado expectativas de recuperación, pasó de 99.922 a 21.822 visitantes, una baja del 78,2%, según los datos oficiales difundidos por CiberCuba.

Estados Unidos aportó 50,268 llegadas en el período, mientras que México sumó 26,421, España 12.030 e Italia 9.917, todos con descensos pronunciados respecto al año anterior.

El turismo arrastra al empleo y a los negocios privados

La crisis energética, los apagones y el deterioro de los servicios básicos figuran entre los factores que agravan la caída, de acuerdo con CiberCuba. El impacto se traslada directamente al mercado laboral del sector.

El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció que la plantilla activa pasó de unos 103.000 trabajadores al cierre de 2025 a aproximadamente 83.000 en noviembre de 2026. La reducción del empleo acompaña el cierre de buena parte de la infraestructura hotelera estatal.

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El mayor peso estadístico de los cubanos emigrados no representa, según el sitio, una recuperación del sector. Se trata del resultado de una crisis que limita los ingresos turísticos y golpea a hoteles, restaurantes, transportistas y otros servicios privados que dependían del flujo de visitantes extranjeros.

Fotografía del 6 de Junio de 2026 de personas caminando junto a un lugar de venta de artesanías en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La salida de hoteleras extranjeras agrava el panorama

Un reporte de EFE, agencia española de noticias, publicado este martes añade un elemento adicional a la crisis: la presión de Estados Unidos desde enero habría acelerado la salida de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46% de las más de 80.000 habitaciones del país, según datos oficiales citados por la agencia.

La combinación de sanciones, paralización de vuelos por falta de combustible y retirada de operadores extranjeros configura, de acuerdo con ese reporte, un escenario que ha terminado por “demoler” al sector turístico cubano tras años de deterioro iniciado con la pandemia.

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