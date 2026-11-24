La medida de seguridad comprende 82.843 unidades producidas entre el 12 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Stellantis inició un retiro del mercado que afecta a miles de propietarios de camionetas en Estados Unidos por un defecto relacionado con el funcionamiento de uno de sus sistemas electrónicos de seguridad. La campaña fue presentada ante las autoridades federales después de que el fabricante identificara un problema que podría comprometer la seguridad durante la conducción.

La medida comprende determinadas unidades de la línea Ram 1500 Classic y contempla una reparación gratuita en concesionarios autorizados. Los propietarios podrán comprobar si sus vehículos están incluidos mediante los canales oficiales de consulta.

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El caso quedó registrado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) con el número 26V756000. Chrysler (FCA US, LLC), filial estadounidense de Stellantis responsable de la marca Ram, identificó la campaña con el código A9D.

La falla de software del ABS que afecta frenos y sistemas de seguridad

El problema está relacionado con el software del módulo del sistema antibloqueo de frenos (ABS), que puede interpretar incorrectamente las señales del pedal de freno y de su sensor de posición.

Según el informe de seguridad presentado por Chrysler, el programa puede impedir que el módulo se adapte correctamente a los cambios normales en la posición del pedal con el paso del tiempo. Esta condición afecta el procesamiento de la información que recibe el sistema electrónico y puede provocar distintas anomalías.

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Una de ellas es la activación incorrecta de las luces de freno, que podrían permanecer encendidas aunque el conductor no esté presionando el pedal. También existe la posibilidad de que la camioneta salga de la posición PARK (estacionamiento) sin que se accione el freno.

El desperfecto puede afectar otras funciones de seguridad que dependen de la información procesada por el módulo ABS. Entre ellas figuran:

Control electrónico de estabilidad (ESC): ayuda a mantener la trayectoria del vehículo cuando detecta una pérdida de estabilidad.

AutoPark: función relacionada con el estacionamiento automático.

Alerta de colisión frontal (FCW): advierte sobre posibles impactos con otros vehículos u obstáculos.

Control de crucero: puede dejar de funcionar cuando aparece la anomalía.

La NHTSA advirtió que estas condiciones pueden aumentar el riesgo de accidente debido a la iluminación inadecuada de las luces de freno, el movimiento involuntario del vehículo y la pérdida de determinadas asistencias a la conducción.

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El expediente también indica que no hay advertencias previas a la aparición del problema. Sin embargo, cuando la falla ya está presente, el conductor podría observar mensajes de revisión del sistema de frenos o luces de advertencia relacionadas con la estabilidad electrónica, el control de tracción y otras funciones.

El software del módulo antibloqueo procesa de manera incorrecta las señales emitidas por el sensor de posición del pedal de freno. (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

Las 82.843 Ram 1500 Classic de modelo 2022, 2023 y 2024 incluidas en el retiro

La campaña comprende 82.843 Ram 1500 Classic modelos 2022, 2023 y 2024. Chrysler identificó como período de fabricación de las unidades involucradas el comprendido entre el 12 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre de 2024.

La cobertura no incluye automáticamente a todas las camionetas Ram 1500 producidas durante esos años. El retiro se limita a las unidades que incorporaron el módulo ABS con el software que presenta el defecto.

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Por esa razón, dos vehículos del mismo año modelo pueden tener una situación diferente frente a la campaña. El fabricante determina cuáles están afectados mediante sus registros de producción y los números de identificación de cada unidad.

Los propietarios pueden verificar si su camioneta está incluida mediante el número de identificación del vehículo (VIN), un código único de 17 caracteres. La NHTSA tiene previsto habilitar la consulta de los números involucrados a partir del 26 de noviembre de 2026 en su buscador oficial de retiros.

Un accidente potencial y más de 11.000 registros de reclamos ante Chrysler

En el informe de seguridad presentado ante la NHTSA, Chrysler comunicó que tenía conocimiento de un accidente potencialmente relacionado con la falla, sin personas lesionadas.

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El fabricante también incluyó los siguientes registros, correspondientes a todos los mercados y recopilados hasta el 21 de octubre de 2026:

Doce solicitudes de asistencia al cliente.

6.001 reclamos de garantía.

48 informes de campo.

5.310 registros adicionales de servicio.

Estas cifras no representan accidentes confirmados ni demuestran que todos los casos hayan sido provocados por el desperfecto. Son antecedentes que la compañía consideró durante su investigación técnica.

El análisis tuvo como antecedente una comunicación de la NHTSA del 5 de febrero de 2026, cuando el organismo informó a FCA US sobre siete cuestionarios de propietarios que registraban luces de freno que permanecían encendidas y pérdida del control electrónico de estabilidad.

Entre febrero y marzo, la empresa intentó contactar a los conductores que habían presentado esos reportes para inspeccionar los vehículos. Posteriormente, el 24 de septiembre de 2026, abrió una investigación sobre las unidades sospechosas y examinó el funcionamiento del sensor de posición del pedal y del software instalado en el módulo ABS.

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El 12 de noviembre de 2026, Chrysler determinó que existía un defecto relacionado con la seguridad vial. Siete días después, el 19 de noviembre, presentó formalmente el retiro ante la autoridad federal.

Stellantis registró el retiro de camionetas Ram 1500 Classic ante las autoridades federales con el código de campaña A9D. (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

Actualización de software gratuita en concesionarios a partir del 14 de enero de 2027

La solución consiste en una actualización del software del módulo ABS, que será realizada sin costo por los concesionarios autorizados de Ram.

El procedimiento busca corregir el algoritmo encargado de adaptar las señales del sensor de posición del pedal de freno a los cambios normales que se producen durante el uso del vehículo. Con esta modificación, el fabricante pretende evitar que el sistema interprete incorrectamente la información recibida.

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Chrysler tiene previsto comenzar a enviar las cartas de notificación a los propietarios el 14 de enero de 2027. Los concesionarios recibirán las comunicaciones a partir del 26 de noviembre de 2026.

Los conductores no necesitan esperar a recibir la carta para comprobar si su vehículo está incluido. Pueden ingresar el VIN en el buscador oficial de retiros de la NHTSA o comunicarse con el servicio de atención al cliente de Chrysler al 800-853-1403.

Al realizar la consulta, también pueden identificar la campaña mediante el código A9D o el número federal 26V756000.

La reparación no tendrá costo para los propietarios de las unidades afectadas. El informe de seguridad no establece una recomendación de dejar de conducir las camionetas ni de estacionarlas al aire libre mientras se gestiona la actualización.

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