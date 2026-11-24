La ANSV confirmó que le suspendió de forma provisoria la licencia de conducir a Lara Magalí R.

Guardar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Lara Magalí R., la joven de 20 años que fue aprehendida en Pinamar tras difundirse un video en el que se la ve realizar trompos con una camioneta Dodge RAM 1500 de color rosa en la zona de médanos conocida como La Olla, con varios ocupantes asomados por las ventanillas del vehículo en movimiento.

El organismo actuó de oficio una vez que identificó a la conductora y requirió a la jurisdicción correspondiente la medida cautelar. “Tras identificarla, el organismo actuó de oficio y pidió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, debido a la gravedad de su conducta al volante”, informó la ANSV.

PUBLICIDAD

Además, como parte del procedimiento, la conductora deberá rendir los exámenes correspondientes para determinar si reúne las condiciones necesarias para volver a manejar. Cuando los apruebe, recién podrá volver a tener su licencia. Esa será la única sanción de la ANSV, según supo Infobae, ya que las sanciones del caso las decidirá el juzgado competente.

Según la ANSV, la peligrosidad de las maniobras se ve agravada por el lugar donde fueron ejecutadas: un espacio compartido con familias, niños y peatones, donde este tipo de comportamiento pone en riesgo no solo a quienes participan directamente, sino también a terceros que pueden quedar expuestos a un siniestro de consecuencias graves.

PUBLICIDAD

La influencer junto a su camioneta de color rosa

El episodio que motivó la intervención del organismo comenzó el 22 de noviembre, cuando en la cuenta de Instagram cadenafederalok se publicó el video que mostraría a la pick-up rosa ejecutando las maniobras en el sector denominado La Frontera, al norte de Pinamar. Las imágenes se viralizaron con rapidez y llegaron al conocimiento de las autoridades el mismo día de su difusión, lo que disparó un operativo que involucró a la DDI Dolores, la Subdivisión de Dolores y efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Pinamar.

El procedimiento terminó en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo de Pinamar, donde el personal interceptó la camioneta con Lara Magalí R. al volante. La joven, domiciliada en Pilar, no tenía residencia en la localidad. Fue aprehendida con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF) interviniente y luego liberada en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal. El vehículo, en cambio, quedó secuestrado.

PUBLICIDAD

La causa se investiga por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que penaliza las maniobras peligrosas con vehículos automotores. Intervienen la UFID 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, bajo la responsabilidad del juez Leopoldo Mancinelli, en la Departamental Judicial Dolores.

Efectivos policiales interceptaron el rodado en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo y secuestraron el vehículo

La acusada es una streamer con más de 80.000 seguidores en Instagram. En su perfil se observan varias publicaciones en las que muestra la camioneta y, según pudo saber Infobae, en las horas previas a su detención había subido un video en el que el vehículo aparecía precisamente en La Olla.

PUBLICIDAD

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el operativo a través de sus redes sociales con una frase que se replicó en distintos medios: “Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta”. En su comunicado, el jefe comunal precisó que el punto de partida fue la detección de las maniobras en La Olla, lo que derivó en la búsqueda y posterior interceptación del vehículo.

“La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás. Queremos que siga abierta, pero hay algo que tiene que quedar claro: las reglas son para todos, y el que no las respeta se hace cargo de las consecuencias”, amplió Ibarguren.

PUBLICIDAD