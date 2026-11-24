El buque hospital USNS Comfort visitará Guatemala entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 como parte de la misión Continuing Promise.(USA)

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El buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos visitará Guatemala entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 como parte de la misión Continuing Promise 2027, un despliegue que combinará atención médica, preparación ante desastres y proyectos comunitarios cuatro años después de su última escala en el país.

La nave, perteneciente a la clase Mercy, llegará tras varios meses de planificación conjunta con las autoridades guatemaltecas. La fecha exacta de arribo y el puerto que recibirá al buque todavía no fueron precisados.

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El anuncio fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que confirmó la participación del país en el itinerario regional del Comfort. La operación será la decimoséptima edición de Continuing Promise desarrollada en la región desde 2007 y la novena realizada a bordo de esta embarcación.

ARCHIVO – El buque hospital de la Marina de Estados Unidos USNS Comfort atraca en el puerto Cristobal, operado por la Empresa de Puertos de Panamá, en Colon, Panamá, el domingo 29 de junio de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

Atención médica y preparación ante emergencias

El personal sanitario estadounidense trabajará junto con equipos de salud guatemaltecos en clínicas comunitarias instaladas en el punto de desembarco. Allí se brindará atención directa a pacientes y se realizarán intercambios de experiencia técnica entre profesionales de ambos países.

La misión apunta a reforzar la preparación de las instituciones locales frente a emergencias sanitarias, desastres de salud pública y crisis humanitarias. También busca ampliar las capacidades conjuntas para trasladar recursos y organizar la atención médica durante situaciones de desastre.

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El capitán Daniel Reiher, comodoro del Escuadrón de Destructores 40 y comandante de la misión, explicó que el Comfort opera como un hospital móvil para practicar la coordinación logística y asistencial ante contingencias. “Cada parada de Continuing Promise está cuidadosamente planificada para brindar atención médica de primer nivel”, afirmó.

Reiher añadió que el despliegue sirve para fortalecer la logística expedicionaria y la preparación ante emergencias médicas. El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos y la Cuarta Flota señalaron que estas actividades fueron coordinadas con las autoridades guatemaltecas antes del arribo previsto.

Guatemala ya había recibido al buque en octubre de 2022, cuando la tripulación realizó jornadas de salud en el complejo deportivo de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Aquella visita también formó parte del programa Continuing Promise.

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El contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales y de la Cuarta Flota, describió la operación como parte de la cooperación estadounidense con los países del hemisferio occidental. “Continuing Promise refleja el compromiso permanente de los Estados Unidos con nuestros aliados y socios en todo el hemisferio occidental”, sostuvo.

Según Sardiello, el programa busca “construir alianzas capaces y autosostenibles que mejoren vidas, refuercen valores compartidos y dejen un legado duradero de buena voluntad en toda la región”.

Veterinaria, ingeniería y actividades culturales

El operativo incluirá un componente veterinario dirigido por el 43.º Destacamento Médico de Apoyo al Servicio Veterinario del Ejército estadounidense. Esa unidad colaborará con organizaciones locales para ofrecer educación en salud pública y atención para animales.

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Los Seabees del Batallón Móvil de Construcción Naval 133 participarán en proyectos de ingeniería comunitaria definidos por las autoridades guatemaltecas. El contingente también desarrollará seminarios y ejercicios de capacitación para funcionarios civiles y personal militar sobre preparación y respuesta ante desastres.

Las actividades estarán orientadas a respaldar la planificación de emergencias en los niveles local y nacional. La misión contempla, además, la transferencia de conocimientos entre especialistas de la Armada estadounidense y los equipos que intervienen en la gestión de crisis en Guatemala.

La escala tendrá un componente cultural con bandas del Programa de Asociación Estatal, integradas por miembros de las Guardias Nacionales de Misuri, Arkansas, Virginia Occidental y Carolina del Sur. Los músicos dictarán clases en escuelas comunitarias, trabajarán con organizaciones musicales civiles y militares y ofrecerán conciertos durante la permanencia del buque.

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El recorrido del Comfort abarcará otros puntos de la región bajo coordinación de la Cuarta Flota, aunque las autoridades estadounidenses centraron el anuncio en las tareas médicas, veterinarias, de ingeniería y capacitación que se realizarán dentro de Guatemala.