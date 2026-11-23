GTA 6 homenajea a Arthur Morgan con objetos escondidos en Leonida - crédito Rockstar Games

Guardar

Arthur Morgan no es un personaje dentro de GTA 6, pero Rockstar Games incluyó referencias directas al protagonista de Red Dead Redemption 2 en el mundo abierto de Leonida. La más visible permite conseguir su sombrero de vaquero, una prenda reconocible para los jugadores que siguieron la historia del integrante de la banda de Van der Linde.

El guiño importa porque GTA 6 ocurre en una época contemporánea, más de un siglo después de los sucesos de Red Dead Redemption 2, ambientados en 1899. Por eso, la presencia de Arthur no puede formar parte de la trama principal, aunque sus objetos y referencias permiten conectar ambas franquicias mediante detalles repartidos por el mapa.

PUBLICIDAD

El sombrero de Arthur Morgan aparece en una venta de garaje

El sombrero de Arthur Morgan puede comprarse en Port Gellhorn

El homenaje más directo está en una venta de garaje ubicada al sur de Port Gellhorn. Allí, Jason y Lucía pueden adquirir por 35 dólares un sombrero de cuero desgastado idéntico al que utiliza Arthur Morgan durante buena parte de Red Dead Redemption 2.

La prenda puede equiparse en ambos protagonistas. No cambia las habilidades, los atributos ni el desarrollo de la historia, pero añade una opción estética para quienes quieren recorrer Vice City, los cayos o los pantanos con un elemento procedente del western de Rockstar.

El detalle adquiere sentido por el valor simbólico del sombrero. En Red Dead Redemption 2, Arthur lo lleva durante momentos centrales de su recorrido como forajido y se convirtió en uno de los objetos más asociados con su imagen dentro de la comunidad.

PUBLICIDAD

Un chihuahua lleva un muñeco de Arthur en un campo de minigolf

La segunda referencia aparece en Frontier Adventure Golf, un parque temático de estética del Oeste situado en el condado de Leonard. En una de sus zonas, los jugadores pueden encontrar un perro chihuahua con un muñeco de vaquero sobre el lomo.

Un chihuahua transporta un muñeco de Arthur Morgan

El diseño del muñeco reproduce el aspecto de Arthur Morgan. Es una referencia menor, pero confirma que Rockstar distribuyó homenajes en lugares alejados de las misiones principales. El parque mezcla decorados de frontera, actividades recreativas y elementos humorísticos, un contexto habitual para los secretos de la saga.

Este tipo de hallazgos invita a recorrer el mapa sin seguir únicamente los objetivos de la campaña. GTA 6 incluye ciudades, carreteras, marinas, zonas industriales, pantanos y espacios turísticos donde pueden aparecer objetos, personajes o referencias ocultas.

PUBLICIDAD

Leonida también incluye pistas sobre el universo Red Dead

Los guiños no terminan con el sombrero y el muñeco. En Leonida se encontraron matrículas de vehículos vinculadas con New Austin, uno de los territorios reconocibles de Red Dead Redemption 2.

También hay un libro en Brian’s Marina que relata sucesos y menciona a personajes del juego anterior, entre ellos el pistolero Flaco Hernández. Estos elementos no confirman que ambos mundos compartan una continuidad directa, pero funcionan como homenajes reconocibles para quienes conocen la franquicia western.

Arthur Morgan vuelve a GTA 6 sin aparecer en la historia (Rockstar)

Rockstar suele incluir referencias cruzadas entre sus producciones. Los carteles, objetos, programas de radio y nombres de negocios permiten que los jugadores encuentren conexiones sin alterar el argumento central de cada entrega.

PUBLICIDAD

En este caso, las alusiones a Red Dead Redemption 2 refuerzan la sensación de que Leonida está construida para ser examinada con atención. El sombrero de Arthur se convierte así en una recompensa para quienes exploran áreas secundarias y revisan los objetos disponibles.

Arthur Morgan sigue siendo uno de los personajes más recordados de Rockstar

Arthur Morgan se ganó un lugar entre los protagonistas más valorados de los videojuegos por su arco de redención. Al inicio de Red Dead Redemption 2, aparece como un ejecutor duro, leal a Dutch van der Linde y acostumbrado a resolver conflictos mediante la violencia.

Su diagnóstico de tuberculosis modifica esa perspectiva. Arthur no elimina su pasado ni se convierte en un personaje sin contradicciones, pero utiliza el tiempo que le queda para proteger a John Marston, Abigail y Jack, además de ayudar a otras personas durante actividades secundarias.

PUBLICIDAD

El contraste entre su apariencia de forajido y su mundo interior también explica parte de su impacto. Su diario incluye escritos y dibujos de animales y paisajes, mientras sus interacciones revelan inseguridad, arrepentimiento y humor seco.

La interpretación de Roger Clark, reconocida en The Game Awards 2018, dio peso a esos rasgos mediante voz, captura de movimiento, silencios y cambios de tono. El sistema de Honor permitió además que cada jugador definiera cómo afrontaba la etapa final del personaje.

Aun así, el sombrero, el muñeco y las referencias a New Austin permiten que Arthur Morgan siga presente. Los guiños no cambian la historia de GTA 6, pero reconocen a un personaje que marcó una etapa narrativa para Rockstar Games.

PUBLICIDAD