El montaje de la Villa Navideña 2026 en el Centro Histórico de San Salvador incluye casas temáticas y actividades lúdicas para la primera infancia. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia/ ARCHIVO)

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La Villa Navideña 2026 se encuentra en fase de montaje en el Centro Histórico de San Salvador, con estructuras ya instaladas para varias de las atracciones previstas durante diciembre.

La programación incluirá la casa del Grinch, la casa de galletas, la casa de Santa Claus y la casa de Lula, además de actividades lúdicas para la primera infancia.

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La directora general de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, afirmó en una entrevista en Diálogo que la propuesta contempla actividades familiares gratuitas en plazas y espacios públicos de la zona.

“Estamos avanzando en todos los montajes y los preparativos de la Villa Navideña”, dijo Larín. La funcionaria señaló que el Centro Histórico volverá a ser un punto de encuentro para las familias durante las próximas semanas.

La Plaza Universitaria también tendrá actividades y decoración navideña. El Palacio Nacional se sumará con intervenciones y eventos incluidos en la agenda del Ministerio de Cultura.

La fecha de inauguración aún no ha sido confirmada. Larín indicó que el presidente Nayib Bukele realizará el anuncio oficial durante los primeros días de diciembre.

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Villa Navideña llegará a calles recuperadas

Las iluminaciones y tarimas para artistas urbanos abarcarán sectores recuperados cerca del mercado Sagrado Corazón y la iglesia El Calvario. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia/ ARCHIVO)

La directora explicó que la programación se extenderá hacia calles y espacios recuperados en el Centro Histórico.

Larín mencionó sectores cercanos al mercado Sagrado Corazón y la iglesia El Calvario. Según expuso, esas zonas tendrán elementos decorativos y nuevas iluminaciones durante la temporada.

Los corredores que conectan las plazas también estarán habilitados. La funcionaria indicó que ya hay tarimas instaladas en algunos de esos puntos.

Esos espacios permitirán la participación de artistas urbanos. Larín mencionó expresiones como el estatuismo y el canto dentro de las actividades que podrán desarrollarse durante las noches.

El árbol navideño formará parte de los atractivos de la Villa. La directora señaló que la instalación ya estaba en marcha y que, durante una visita realizada el sábado, observó avances en su montaje.

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La agenda incorporará además un festival, un desfile de globos y actividades vinculadas con El Cascanueces. Larín indicó que ese espectáculo está liderado por la primera dama, Gabriela de Bukele.

La primera dama Gabriela de Bukele lidera la agenda del espectáculo El Cascanueces dentro del programa de actividades festivas. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia/ ARCHIVO)

Mercadito navideño incluirá a comerciantes y emprendedores

El mercadito navideño tendrá una ampliación durante esta edición, de acuerdo con Larín. La funcionaria relacionó ese crecimiento con la disponibilidad de calles y espacios públicos recuperados.

Los comerciantes por cuenta propia que participaron en procesos de reordenamiento en años anteriores tendrán un espacio dentro de la Villa Navideña.

También participarán artistas y microemprendedores vinculados con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el programa Ciberemprende.

Larín sostuvo que la actividad puede facilitar el acceso de algunos comerciantes a pagos con tarjeta y a una trazabilidad financiera.

La directora planteó que esa experiencia podría permitirles solicitar posteriormente productos como microcréditos productivos. “Es una forma de llevarlos a la semiformalización”, afirmó.

El mercadito navideño incorporará a comerciantes por cuenta propia y a emprendedores vinculados con CONAMYPE y Ciberemprende. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia/ ARCHIVO)

Cine Libertad se acerca a su apertura

Además de la programación navideña, Larín abordó el avance de las obras en el Cine Libertad, uno de los inmuebles en recuperación dentro del Centro Histórico.

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La funcionaria estimó que el Cine Libertad está a menos del 1 % de finalizar. No detalló una fecha para su apertura al público.

El proyecto contempla una sala IMAX y dos salas complementarias. Larín afirmó que la primera ofrecerá una experiencia cinematográfica con características técnicas distintas.

E indicó que el cine tendrá un componente de entretenimiento para las familias. También planteó que sus instalaciones podrán utilizarse para actividades asociadas con el arte y la cultura.

Larín mencionó a los amantes del cine, cineastas y equipos vinculados con la producción audiovisual entre los posibles usuarios del recinto.

“Va a haber una combinación muy interesante”, expresó sobre los usos que podría tener el Cine Libertad.