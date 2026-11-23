Las instalaciones de la histórica cooperativa láctea procesan hoy una fracción mínima de su capacidad instalada

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Tres de las principales empresas lácteas del país presentaron ante la Justicia de Rafaela propuestas para producir en las plantas de SanCor mientras avanza el proceso de liquidación de la histórica cooperativa. Se trata de Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela, que firmaron un escrito conjunto ante el juez Marcelo Gelcich para hacer fasón en cuatro de las seis fábricas que SanCor todavía mantiene operativas desde que pidió su propia quiebra, en abril de este año.

Si bien cada empresa presentó su propuesta de forma individual, la modalidad elegida es el fasón. De hecho, cada compañía aportaría su propia materia prima, produciría en las instalaciones de SanCor y comercializaría los productos bajo sus propias marcas, sin utilizar la marca de la cooperativa.

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Savencia —propietaria de Milkaut— se postuló para operar la Planta Gálvez, en la provincia de Santa Fe. Punta del Agua, en tanto, propuso hacerse cargo de la Planta Balnearia para producir queso barra, y de las plantas de Suchales y/o Devoto, según capacidad. Failar —empresa dueña de la etiqueta La Tarantela— presentó su propuesta para la Planta Devoto, en Córdoba, donde produciría manteca, queso crema y crema, además de continuar con los fasones que ya tiene en curso.

El escrito conjunto aclara de forma explícita que la presentación no implica ningún acuerdo, asociación ni joint venture entre las tres firmas, sino que cada una deberá negociar y firmar su propio contrato con la Sindicatura y la Coadministración de SanCor.

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Los tamberos que remitían leche a SanCor fueron uno de los sectores más afectados por la caída de la cooperativa

El punto que distingue estas propuestas de la otra oferta presentada, por parte de Adecoagro, es el uso de la marca. La unidad láctea de Adecoagro, L3N —fabricante de Las Tres Niñas y hoy propiedad del gigante cripto Tether—, formalizó una oferta para producir a fasón en las plantas de Devoto y Gálvez, pero incluyó además un pedido de licencia para utilizar las marcas comerciales de SanCor. Esa solicitud genera un conflicto directo con los intereses del resto de los pretendientes a quedarse con la cooperativa: la marca SanCor es uno de los activos más valiosos del proceso de liquidación, valuada en USD 18,7 millones dentro del pliego de licitación, y permitir su uso durante el período de fasón beneficiaría a uno de los competidores mientras los demás esperan la subasta.

El síndico deberá recomendar al juez qué propuesta aceptar

El paso siguiente corresponde al síndico Juan Luis Tomat, quien deberá analizar las propuestas recibidas y elevar su recomendación al juez Gelcich. El magistrado tendrá entonces la última palabra sobre qué contratos de fasón habilita y en qué condiciones.

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Las tres propuestas de Milkaut, Punta del Agua y Failar comparten varios puntos en común. Los contratos tendrían una duración inicial de seis meses, con posibilidad de rescisión anticipada si las plantas involucradas son adjudicadas antes de ese plazo en la licitación definitiva. Las empresas se harían cargo de la materia prima y de los productos elaborados, mientras que la operación de los establecimientos quedaría bajo la responsabilidad de la Sindicatura. SanCor, por su parte, debería mantener las habilitaciones sanitarias y bromatológicas, garantizar los procedimientos de trabajo y contar con el personal necesario. Los salarios, las cargas sociales, las obligaciones previsionales y los seguros vinculados a las instalaciones también quedarían a cargo de la cooperativa.

Quiénes se podrían quedar con SanCor

Más allá del contenido de los contratos propuestos, el hecho de que tres competidores directos hayan firmado un mismo escrito alimenta las versiones sobre una eventual alianza para la puja definitiva por los activos de SanCor. En el expediente, las tres empresas se encargaron de despejar esa lectura y dejaron constancia de que sus obligaciones son individuales. Sin embargo, fuentes con conocimiento del proceso dijeron a Infobae que no descartan que Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela terminen articulando una propuesta conjunta cuando llegue el momento de la subasta. En ese escenario, tampoco se descarta la incorporación de Fidulac, la empresa del empresario Gustavo Scaglione —dueño de Telefe—, quien ya había intentado en dos oportunidades rescatar a la cooperativa antes de la quiebra.

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En su mejor momento, la empresa llegó a operar 14 plantas y procesar más de 3 millones de litros de leche por día

El contexto en el que llegan estas propuestas es el de un proceso licitatorio que recién retomó impulso en septiembre, después de más de dos meses de parálisis. El freno lo había generado un recurso de Fidulac, la empresa de Scaglione, que apeló el pliego de licitación aprobado en junio por el juez Gelcich. El nudo del conflicto era el debate sobre si los activos de SanCor —las seis plantas industriales y el paquete de marcas— debían venderse como un bloque único o podían subastarse por separado. Quienes impugnaron el pliego argumentaban que fragmentar la venta destruía valor: una planta sin las marcas bajo las que siempre produjo queda reducida a instalaciones y maquinaria; a la inversa, quien compre las marcas no tiene ninguna obligación de seguir produciendo en esas fábricas.

En septiembre, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los pedidos de nulidad y habilitó la reapertura de la licitación con una serie de correcciones al pliego original, pero sin empezar de cero. El precio mínimo de la oferta de conjunto se mantiene en USD 52,1 millones: USD 27,4 millones por las seis unidades productivas y USD 24,7 millones por el portafolio de marcas, que incluye USD 18,7 millones por la marca principal. Al momento de la suspensión, 10 empresas ya habían adquirido el pliego para participar como oferentes y conservan esa condición. Todavía no hay fecha para la subasta definitiva.

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