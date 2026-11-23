Mario Roberto Santucho (Captura de video)

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Arturo Larrabure reivindicó el mensaje de perdón que dejó su padre durante el cautiverio y cuestionó las expresiones que, según afirmó, vuelven a victimizar a quienes sufrieron el accionar de las organizaciones armadas. El hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1975, habló en una entrevista con Radio Rivadavia.

Larrabure contó que el día anterior había participado de un homenaje a su padre en el Colegio Salesiano donde cursó la secundaria, recibió la medalla de oro y tuvo, según relató, las máximas calificaciones en conducta y religión. Allí descubrieron una placa en su memoria. “Fue un momento hermoso”, dijo, aunque explicó que al regresar se encontró con una noticia que le provocó tristeza. “Estamos otra vez como el cangrejo en la Argentina. Siempre vamos para atrás”, afirmó.

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El coronel fue secuestrado el 19 de agosto de 1974 en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba, y murió el 19 de agosto de 1975, tras un año de cautiverio. Su hijo sostuvo que permaneció encerrado “en un pozo donde no había luz natural” y recordó que padecía asma. También afirmó que, cuando la familia recuperó el cuerpo, había perdido 48 kilos y presentaba golpes: “No lo reconocí, no era mi padre, no era la persona que yo había visto un año antes”.

Para Larrabure, las ocho cartas que su padre escribió durante su encierro permiten comprender su posición frente al sufrimiento. “Ya en la primera está el mensaje de perdón”, aseguró. En una misiva dirigida a su hija el 22 de octubre de 1974, el militar dejó una exhortación que su hijo citó durante la entrevista: “Aun si sucede lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla”.

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También mencionó un diario personal que fue publicado dos años después de la muerte del coronel. Según relató, allí su padre definió su mensaje con una palabra: “perdón”. “La palabra perdón siempre estuvo en la boca de mi padre”, sostuvo. “Aun así nosotros pudimos perdonar, fuimos fieles a su mensaje”, agregó Arturo Larrabure.

Polémica por el homenaje a Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales

El entrevistado cuestionó las iniciativas que, a su juicio, buscan homenajear a dirigentes de las organizaciones armadas de la década de 1970, entre ellos Mario Roberto Santucho, fundador del ERP. “Nuevamente victimizan a las víctimas del terrorismo”, sostuvo.

“Que nuevamente haya mensajes como este, estatuas a un asesino como fue Santucho, que asesinó y secuestró, nos da un profundo dolor, porque quiere decir que los argentinos no estamos aprendiendo de nuestra historia. Y nuestra historia nos tiene que educar y nos tiene que mostrar que podemos superar aún las diferencias”, argumentó.

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Sus declaraciones se produjeron en medio de la controversia por un homenaje previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La actividad, declarada de interés institucional por el Consejo Directivo de esa unidad académica, contempla la instalación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), además de intervenciones políticas y culturales.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó la iniciativa y anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que el órgano se pronuncie en contra. El Gobierno nacional, por medio de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, también solicitó a la casa de estudios que impida el acto. La actividad continúa convocada y el Consejo Superior tiene previsto tratar el planteo en su reunión del 25 de noviembre.

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Larrabure dijo que mantiene trato con personas que estuvieron “de la otra vereda” y consideró que esa experiencia demuestra que es posible convivir pese a los desacuerdos. “Yo me llevo muy bien, porque aprendimos a vivir con esas diferencias”, señaló. En ese sentido, pidió evitar acciones que describió como provocadoras y afirmó que la historia argentina debe servir para “convivir aún en las diferencias”.