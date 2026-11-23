Sesión del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (PGN)

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Panamá fue designado vicepresidente del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) durante el período 2026-2027, en el marco del 80.º período ordinario de sesiones del organismo.

Brasil asumirá la presidencia del grupo durante el mismo bienio.

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Al margen de las sesiones plenarias, el procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, mantuvo un encuentro con Carlos Gónima Díaz Granados, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia.

Los funcionarios, de acuerdo a la información proporcionada, analizaron mecanismos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la coordinación en materia de asistencia penal y las herramientas para identificar movimientos financieros vinculados a economías ilícitas.

Gómez Rudy integró la delegación panameña en calidad de presidente de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED).

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Actividad comprende la coordinación de operaciones conjuntas, el intercambio de inteligencia y el análisis de obstáculos legales en la persecución del tráfico ilícito por rutas acuáticas. (Armada de Colombia)

El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo agrupa a autoridades marítimas, portuarias y antidrogas de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Su mandato comprende la coordinación de operaciones conjuntas de interdicción, el intercambio de inteligencia y el análisis de obstáculos legales en la persecución del tráfico ilícito por rutas acuáticas.

El foro también constituye una plataforma hemisférica para el intercambio de buenas prácticas, la publicación de manuales, guías y protocolos, y el seguimiento de tendencias regionales en materia de narcotráfico marítimo y fluvial.

Los países participantes comparten experiencias sobre operaciones multilaterales e identifican desafíos procesales en la investigación y judicialización de casos.

Los siete países que integran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) –Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá–concluyeron su reunión anual con la adopción de la Declaración de San Salvador.

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El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, presidió la delegación panameña ante el Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. (PGN)

Esta renueva los compromisos para fortalecer los sistemasnacionales de protección, ampliar las oportunidades de inclusión socioeconómica y avanzar en soluciones duraderas para personas con necesidades de protección y las comunidades que las acogen.

Durante el encuentro, celebrado bajo el liderazgo de El Salvador en su calidad de Presidencia Pro-Témpore 2026, autoridades de los países MIRPS, representantes de la Plataforma de Apoyo y socios estratégicos realizaron un balance de los avances alcanzados durante 2026 y examinaron las oportunidades y las prioridades que orientarán la cooperación regional en 2027.

El diálogo destacó los resultados y buenas prácticas en materia de asilo, protección a nivel territorial, gobernabilidad local y medios de vida.

La Reunión Anual culminó con la adopción de la Declaración de San Salvador II, en la que los Estados acordaron promover procedimientos de asilo más accesibles, eficientes y de calidad, ampliar el acceso a empleo, educación y medios de vida, e incorporar enfoques de protección en las políticas de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

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Los países también destacaron la importancia de profundizar la cooperación con otros mecanismos regionales y fortalecer las alianzas con gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones lideradas por personas refugiadas, academia, sector privado y actores del desarrollo, con el propósito de ampliar el alcance y la sostenibilidad de las respuestas.

Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA, señaló que el desplazamiento sigue afectando a personas y familias en todo nuestro hemisferio. (Foto: OEA)

Asimismo, reconocieron el valor del MIRPS como una plataforma regional que permite promover respuestas coordinadas en beneficio de las personas con necesidades de protección y las comunidades de acogida.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), que integra junto con ACNUR la Secretaría Técnica del MIRPS, destacó los avances del Fondo MIRPS, cuyos proyectos han beneficiado a más de 33.000 personas en la región, y agradeció las contribuciones de España, la República de Corea y Portugal.

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“El desplazamiento sigue afectando a personas y familias en todo nuestro hemisferio. Atender sus necesidades va más allá de brindar protección inmediata y requiere instituciones sólidas, políticas inclusivas y una cooperación regional que abra caminos hacia la estabilidad y las oportunidades. Estos principios guían la Agenda de Paz y Prosperidad para las Américas de la OEA”, dijo el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin.