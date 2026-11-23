Ni capturas, ni reenvíos, ni copiar el texto: WhatsApp lleva los mensajes efímeros de una sola lectura a iPhone (WhatsApp)

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WhatsApp prepara una función que permitirá enviar mensajes de texto que solo podrán leerse una vez. La herramienta llegará primero a algunos usuarios de las versiones beta de Android y iPhone, y añadirá protecciones contra capturas de pantalla, copias, reenvíos y grabaciones mientras el destinatario consulta el contenido.

La novedad amplía la privacidad más allá de las fotos y los videos de visualización única. Con este sistema, el remitente podrá enviar información puntual que no permanecerá disponible en el historial del chat después de que la otra persona cierre la ventana de lectura.

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WhatsApp bloqueará capturas y reenvíos de textos privados (Foto: Meta)

El mensaje se enviará desde el botón habitual

Para usar la opción, el usuario deberá abrir una conversación, escribir el texto en la barra del chat y mantener pulsado el botón de enviar. WhatsApp mostrará entonces un menú con dos alternativas: programar el mensaje o enviarlo con visualización única. Al elegir esta última opción, la aplicación enviará el contenido de inmediato, sin que sea necesario activar un ajuste permanente en la conversación.

Cuando la característica esté disponible, WhatsApp también mostrará una indicación encima del campo de escritura para explicar el gesto. La empresa busca que el acceso no quede oculto dentro de los menús, aunque su distribución gradual significa que muchos usuarios todavía no verán la opción.

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Cómo funcionará la visualización única del mensaje

El receptor tendrá que tocar la burbuja correspondiente para abrir el mensaje. El texto aparecerá en una pantalla independiente, donde podrá leerse antes de desaparecer. WhatsApp explicará allí las restricciones aplicadas al contenido y mostrará que se trata de un mensaje de visualización única. Cuando esa interfaz se cierre, el contenido dejará de estar disponible para ambas partes.

Los mensajes de visualización única llegarán a Android y iPhone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el chat quedará un indicador de “abierto”. El remitente podrá saber que la otra persona consultó el mensaje, pero ninguno de los dos podrá volver a leer el texto. La medida diferencia este formato de una conversación común, donde las palabras permanecen visibles hasta que alguien las elimine manualmente.

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Capturas, copias y reenvíos quedarán bloqueados

Las protecciones anunciadas impedirán hacer capturas o grabaciones de pantalla mientras el receptor lea el mensaje en un iPhone. Tampoco podrá copiar el texto, reenviarlo a otro contacto ni guardarlo mediante las acciones habituales del chat. Mantener pulsado el mensaje no abrirá un menú de opciones, de modo que la única acción disponible será leer el contenido antes de cerrar la interfaz.

Estas barreras se aplican dentro de la aplicación y buscan limitar el almacenamiento directo desde el dispositivo que abrió el texto. Sin embargo, ningún sistema puede impedir por completo que otra persona reproduzca el contenido por otros medios, como fotografiar la pantalla con un segundo teléfono.

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WhatsApp diferenciará los mensajes de una sola lectura - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La visualización única no funciona igual que los mensajes temporales

Los mensajes temporales desaparecen después de un plazo establecido, sin importar si el destinatario los abrió o no. La nueva opción funciona de otra manera: el mensaje desaparece una vez que se lee y se cierra su pantalla específica. Además, WhatsApp bloquea las acciones que permitirían conservar o compartir el texto desde esa interfaz.

La diferencia puede ser útil para compartir contraseñas temporales, instrucciones puntuales o información privada que no deba permanecer en una conversación. Aun así, la función no sustituye otras prácticas de seguridad, como confirmar el destinatario y evitar enviar datos sensibles cuando no sean necesarios.

WhatsApp detectó la herramienta en la beta 2.26.45.6 para Android y en la beta 26.45.10.73 para iOS, distribuida mediante TestFlight. Por ahora, solo algunos probadores reciben el acceso. La empresa activa las funciones por etapas, por lo que instalar una versión compatible no garantiza que el botón aparezca de inmediato.

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La visualización única ofrece una capa adicional de control sobre textos sensibles, pero no elimina los riesgos humanos. Verificar destinatarios, limitar datos compartidos y mantener prudencia seguirá siendo indispensable, porque la privacidad depende de las herramientas como del uso responsable.