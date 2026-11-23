En plena emisión, Moria Casán y el Pato Galmarini protagonizaron un desopilante debate a la hora de intentar de compartir su pasión por Boca Juniors (La Mañana con Moria - El Trece)

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Moria Casán y el Pato Galmarini volvieron a mostrar que su relación está atravesada por el humor, la complicidad y los desacuerdos que ambos disfrutan exponer frente a las cámaras. Lejos de ocultarse, ambos no dudan en sacar a brillar sus personalidades de manera pública. Este lunes, durante la emisión de La Mañana con Moria (El Trece), la conductora y su pareja protagonizaron un desopilante ida y vuelta a partir del triunfo de Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

“¿Y cómo viviste vos, como hombre totalmente fiel a Boca, que desde que te conozco me decís: ‘Yo estoy enamorado de Perón y de Boca’?”, le preguntó Moria al Pato. “Pienso, qué bueno, porque yo estoy enamorada de mí”, agregó, mientras en el estudio se escuchaban risas. “Esa fue nuestra presentación. Me siento y me dice: ‘Yo estoy enamorado de Perón y de Boca’. Digo: ‘¿Vos? Estoy enamorada de mí’”, continuó Moria.

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Ante el comentari, el Pato volvió a referirse a la relación entre Moria y el club de la Ribera. “Se hizo de Boca”, afirmó. La conductora negó esa versión, aunque después reconoció que es la única hincha del club dentro de su familia. “Mentira. Soy la única de mi familia que soy de Boca. No hay un solo ser humano en mi familia que sea de Boca”, sostuvo. Galmarini insistió :“Era de Vélez. Desde chiquitita. Y un día le dije: ‘O Boca o yo’”.

La conductora y su pareja vivieron un divertido cruce ante las cámaras (Gentileza: Moria Casán)

“Mentira”, volvió a decir la conductora. Después decidió contar su propia versión y explicar cómo se convirtió en hincha de Boca. “Chicos, me acuerdo siempre de cómo me hice de Boca”, anunció. “Mi padre estaba escuchando un partido. Mi papá era de Vélez, como vos. Éramos de Liniers, siempre iba a Vélez y mi familia también”, relató Moria. “Yo escuché todo el tiempo, mientras jugaba a la rayuela y hacía el cielo... Lo tengo súper marcado”, continuó. En medio de ese juego, empezó a escuchar una frase que se repetía en la radio: “Gol de Boca”.

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Luego, Moria remarcó que nunca había ido a la cancha hasta que Galmarini la llevó. Desde el estudio le recomendaron que visitara la Bombonera y que conociera a La 12, pero ella reaccionó con cierta distancia. “No, a La 12 después”, respondió. “Fue cuando Boca ganó 8 a 1, hacía años que no pasaba”, señaló Galmarini. Moria retomó el relato y explicó:“Gordo, mirá que yo sé que son re cabuleros. Espero que hayan ganado todo, porque me llevás a mí. Si ganan o pierden y es la primera vez que voy, me quiero esconder, porque no quiero. Yo sé que el fútbol tiene unas reglas que no las tiene nadie”, continuó.

El Pato intentó contar qué ocurrió después de aquella goleada, pero Moria intervino varias veces. “A partir de ahí, del 8 a 1…”, comenzó Galmarini. “Pará, dejá hablar”, le pidió entonces, mientras el estudio acompañaba el momento con risas. “A partir del domingo siguiente, La 12o empezó a gritar: ‘Trae a Moria, la pu... que te parió”, explicó finalmente Galmarini.

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“Chicos, 8 a 1 con Central Córdoba”, remarcó la conductora. “¿Y yo sabés lo que hacía? Apoyaba, ¿viste que hago en posición de lola? Apoyaba las lolas en el palco. Primer gol. Segundo gol. Ocho”, relató. “8 a 1 después de 47 años, gente. Vamos, por Dios. Aguante Boca”, exclamó Moria. Ante la pregunta sobre si había vuelto a la cancha después de esa jornada, aclaró que sí. “Volví otra vez y la otra vez no me acuerdo qué pasó”, reconoció.

"Sesde que te conozco me decís: ‘Yo estoy enamorado de Perón y de Boca'", le recriminó Moria al Pato (Instagram)

Más adelante, Galmarini relató una conversación que había tenido con otras personas sobre la trayectoria de Moria. “Hace poco me preguntaban: ‘Che, Moria, además de vedette, de todo lo que es esta mina, ¿qué le falta?’”, contó. “Yo les digo que la convoque Scaloni y que le haga un gol a los ingleses”, afirmó. La propuesta fue celebrada en el estudio y Moria acompañó la idea. “Estamos a nada”, respondió.

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Después, la conversación se trasladó al fanatismo que despierta el fútbol. Moria fue consultada sobre las personas que se reúnen en el Obelisco, que van a la cancha o que viajan para acompañar a sus equipos. “Mirá, ya eso nunca me lo explico. Lo puede hacer él”, dijo, y le cedió la palabra a Galmarini. Galmarini respondió con una palabra: “Pasional”. Y sumó: “Inexplicable. Lo de Boca y lo del fútbol es mundial. Es una cosa que vos decís: ‘Bueno, ¿cómo es esto?’. ¿Por qué tanta gente tiene tanto cariño a las camisetas?”, planteó.

Galmarini habló de un posible “simposio de sociólogos”, mientras Moria encontró una respuesta más directa. “Es una cuestión de pertenencia”, definió. Y cuando le preguntaron al Pato si tenía una teoría propia, fue contundente: “Ninguna. Yo grito como el que más”. La respuesta provocó nuevas risas y le dio a Moria la oportunidad de marcarle que, en otros espacios, suele hablar con mucha más soltura sobre fútbol.

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“Pero siempre hablás, gordo. Hablá ahora a las nueve de la mañana”, le reclamó. Galmarini preguntó qué debía decir y Moria insistió: “Vos siempre hablás para romper las pelotas con el fútbol y acá no hablás”. “No, qué va a inhibir. No lo inhibe nada”, aseguró. “Vos con ‘bamba, bamba, parla, parla’, que te vas a todos los streamings y acá hablá”, lo provocó, entre risas.

Lo que comenzó como una pregunta sobre el triunfo de Boca terminó recorriendo la historia de Moria como hincha hasta anécdotas entre ambos con el club de sus amores. Entre risas, recuerdos y discusiones afectuosas, Moria Casán y el Pato Galmarini volvieron a mostrarse sin filtro frente a las cámaras y dejaron en claro que, en su relación, hasta el fútbol puede convertirse en una escena de humor compartido.

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