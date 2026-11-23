Un cartel sobre IA (inteligencia artificial) en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái, China. 6 de julio de 2023. REUTERS/Aly Song

Guardar

Emiratos Árabes Unidos y República Dominicana anunciaron un programa para formar a un millón de ciudadanos dominicanos en inteligencia artificial, una iniciativa que busca ampliar el acceso a competencias digitales y acompañar la modernización de la educación y los servicios públicos del país caribeño.

El plan fue presentado durante la segunda edición del Diálogo de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, que se realizó en República Dominicana y concluyó el sábado 21 de noviembre. El acuerdo forma parte de una agenda de cooperación tecnológica entre ambos gobiernos.

PUBLICIDAD

Un millón de dominicanos recibirán formación básica en inteligencia artificial

El proyecto se denomina One Million AI Coders y estará a cargo de la Oficina de Intercambio de Experiencias Gubernamentales del Ministerio de Asuntos del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con las autoridades dominicanas.

La propuesta prevé que un millón de ciudadanos de República Dominicana accedan a conocimientos iniciales sobre inteligencia artificial y elaboración de instrucciones para estas herramientas, una práctica conocida como ingeniería de prompts.

El programa apunta a que los participantes incorporen recursos de inteligencia artificial en tareas cotidianas, actividades laborales y procesos de innovación. El objetivo oficial es fortalecer las capacidades locales ante las demandas de la economía digital y promover la formación de talento tecnológico.

PUBLICIDAD

No se difundieron aún el calendario de inscripción para acceder a la capacitación.

El anuncio contó con la presencia del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y del ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, jeque Shakhboot bin Nahyan, jefe de la delegación de ese país en el encuentro regional.

En esta ilustración tomada el 31 de marzo de 2023 se lee Inteligencia Artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

El plan toma como referencia una experiencia de formación en el mundo árabe

La iniciativa dominicana se basa en el antecedente de One Million Arab Coders, un programa lanzado en 2017 por Dubái para enseñar programación y habilidades tecnológicas a ciudadanos árabes.

Según los datos difundidos sobre esa experiencia, el programa reunió a participantes de cerca de 80 países y acumuló cinco millones de horas de estudio y trabajo. También se desarrollaron 76,000 talleres de formación y 100,000 proyectos finales.

PUBLICIDAD

El nuevo acuerdo traslada ese modelo hacia el Caribe, aunque con contenidos centrados en el uso de herramientas de inteligencia artificial. La formación en instrucciones para estos sistemas permitirá a los participantes aprender a formular pedidos claros y específicos para obtener respuestas, textos, imágenes, análisis u otras tareas asistidas por tecnología.

IA, educación, aprendizaje, aulas, docentes, estudiantes, bibliotecas, programación, algoritmos, dispositivos digitales, diversidad, inclusión, hologramas, pizarras interactivas, entornos inmersivos, conocimiento, formación académica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo incorpora conectividad en escuelas y capacitación para docentes

La cooperación entre ambos países también incluye el proyecto “Classrooms of Hope”, que se extenderá durante tres años. El convenio fue firmado por la Fundación DP World, la Digital School y el Ministerio de Educación dominicano.

La iniciativa busca que cerca de 60,000 alumnos de al menos 10 escuelas públicas mantengan el acceso a sus actividades educativas durante cierres vinculados con fenómenos meteorológicos. Para ello, las instituciones recibirán infraestructura digital, 400 computadoras y conexión a internet satelital.

PUBLICIDAD

El programa contempla contenidos educativos digitales en español, adaptados al currículo nacional desde primero hasta duodécimo grado. Además, se habilitarán 1,000 oportunidades de capacitación docente con acreditación de la Universidad Estatal de Arizona.

La formación estará orientada al uso de tecnología y plataformas de aprendizaje digital en las aulas. Este componente se presenta de forma separada del plan de capacitación masiva en inteligencia artificial destinado a la población general.

14/03/2024 Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS

Los gobiernos también acordaron acelerar proyectos estatales

Otro de los puntos del acercamiento es la colaboración en el programa Dominican Republic Government Accelerators. La propuesta busca acelerar la ejecución de iniciativas del Estado mediante métodos de innovación aplicados a servicios, políticas y programas públicos.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro también se creó la Red del Sur Global para la Innovación Gubernamental, con participación de Brasil, República Dominicana, Bermudas y Colombia. La red estará coordinada por organismos de Emiratos Árabes Unidos y Brasil para facilitar intercambios sobre gestión pública.