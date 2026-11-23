Transportistas de Carazo denuncian multas de 1,500 córdobas impuestas por chequeadores de cooperativas en las rutas hacia Managua. (Foto: Diario La Prensa)

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Conductores de rutas interlocales de Carazo señalaron que se aplica un mecanismo de supervisión en los trayectos hacia Managua, que contempla multas por transportar pasajeros de pie.

Según los testimonios, al menos 13 personas conocidas como “chequeadores” vigilan las unidades en distintos puntos de la Carretera Sur. Los transportistas sostienen que estas personas fueron establecidas por las cooperativas y que cobran sanciones de 1,500 córdobas (USD 40,82) cuando las unidades exceden la cantidad de pasajeros permitida, de acuerdo con Diario La Prensa.

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Los conductores consultados indicaron que el pago puede exigirse en el momento o en un plazo máximo de tres días. Su principal cuestionamiento se centra en que los chequeadores no formarían parte de la Policía Nacional ni del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Las cooperativas habrían reforzado el control sobre la sobrecarga

De acuerdo con las denuncias, las cooperativas Cotrao, Granma, Codebo, Josué 19 y Los Orientales habrían establecido mecanismos para evitar que las unidades circulen con exceso de pasajeros.

Los transportistas relacionaron esa decisión con la llegada de unidades procedentes de China, incorporadas luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y Pekín.

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Uno de los conductores afirmó a Diario La Prensa que las medidas comenzaron hace más de un año. Según su relato, la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (Urecoatraco) intervino en la instalación de chequeadores en varios puntos de la carretera.

“Pusieron chequeadores en diferentes puntos de la carretera para que las unidades no se recarguen”, afirmó el transportista. La fuente también señaló que la Urecoatraco ha desarrollado parqueos, gasolineras y adquirido concesiones.

La Urecoatraco está dirigida por el orteguista Danilo Sánchez, según la información publicada. Los conductores sostienen que esa organización tiene incidencia en las decisiones vinculadas con el transporte colectivo en Carazo.

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Los conductores cuestionan quién puede aplicar las sanciones

Los conductores sostienen que los vigilantes de la Carretera Sur no pertenecen a la Policía Nacional ni al Ministerio de Transporte e Infraestructura. (Foto: Diario La Prensa)

Los afectados consideran que la fiscalización y la imposición de multas por sobrecarga corresponden a las autoridades de Tránsito de la Policía Nacional y a los inspectores del MTI.

“Si alguna unidad viene con sobrecarga, aunque sea un pasajero de pie, te aplican una multa de 1,500 córdobas (USD 40.82)”, aseguró otro de los transportistas consultados.

Según los testimonios, quienes manifiestan desacuerdo con el cobro reciben advertencias verbales sobre la posibilidad de que no continúen trabajando en cooperativas del departamento.

Otro conductor señaló al diario que los chequeadores no permanecen en un solo lugar, sino que se desplazan por varios puntos de la carretera. El transportista calificó esa modalidad como una forma de hostigamiento hacia los operadores.

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Los usuarios del transporte ya habían expresado durante años reclamos por la sobrecarga de los microbuses y por la velocidad de algunas unidades, de acuerdo con los conductores. Esa situación llevó a que popularmente algunos pasajeros los llamaran “intermortales”, en lugar de interurbanos.

También hay dudas sobre el manejo de los pagos

Los transportistas plantearon interrogantes sobre el destino del dinero recaudado mediante las multas y sobre la forma en que se financia el trabajo de los chequeadores.

Uno de ellos afirmó que los vigilantes recibirían un porcentaje de los cobros. “Al final somos nosotros quienes le hacemos el salario a esos chequeadores”, reprochó el conductor.

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La información recogida no identifica una institución que supervise los pagos ni detalla cómo se distribuyen los recursos. Los denunciantes sostienen que el control del servicio debería quedar en manos de las entidades públicas competentes.

“Nosotros prácticamente estamos cansados de ese hostigamiento y hemos estado en contra de pagar ese tipo de multas”, expresó otro de los afectados.

Las quejas alcanzan a la organización interna de las cooperativas

Los conductores identificaron a Jaime Machado como representante de la Urecoatraco en Carazo y como una de las personas que habría tomado decisiones sobre los mecanismos de control.

El endurecimiento de los controles contra el exceso de pasajeros coincidió con la llegada de unidades de transporte procedentes de China. (Foto: Diario La Prensa)

Según su versión, Machado fue apartado de esa representación por supuestos actos de corrupción. Los transportistas señalaron que Roque Rocha ocupa actualmente ese puesto.

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También cuestionaron la falta de información sobre los socios de algunas cooperativas. Los afectados afirmaron que existen permisos de operación registrados a nombre de personas que no conocen.

Un conductor dijo que esos nombres podrían corresponder a personas que figuran como socios, aunque las decisiones quedarían concentradas en un número reducido de responsables. Esa apreciación forma parte de las denuncias de los transportistas.

Se especula con cambios en la modalidad de trabajo

Los conductores expresaron preocupación por una posible eliminación de los ayudantes en las unidades a partir del próximo año. La medida no ha sido confirmada ni comunicada oficialmente, según indicaron.

No obstante, algunos operadores ya habrían comenzado a trabajar sin ese personal. Los testimonios no precisan cuántas unidades operan bajo esa modalidad.

Además, los afectados mencionaron la posibilidad de un aumento en la cuota que cada unidad entrega a la cooperativa. Un transportista afirmó que el pago actual es de 2,000 córdobas (USD 54.42) y que se especula con un incremento de 300 córdobas (USD 8.16).

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Los señalamientos reflejan las inquietudes de conductores de rutas interlocales de Carazo sobre las sanciones, los mecanismos de control y los posibles cambios en su esquema de trabajo.