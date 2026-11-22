Cocoteo FM es la emisora de música latina moderna disponible en Grand Theft Auto VI, ambientada en Vice City. (Composición Infobae: rockstargames.com)

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Grand Theft Auto VI sumó a su banda sonora una emisora dedicada por completo al repertorio latino actual. Se trata de Cocoteo FM, una radio ficticia de Vice City conducida por los personajes El Martillo, interpretado por Bad Bunny, y La Gata, interpretada por RaiNao.

Según los créditos difundidos del juego, la estación reúne un total de 30 canciones confirmadas, con reggaetón, trap, pop latino, merengue y bachata, e incluye temas de artistas como Karol G y Feid.

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La emisora se presenta a los jugadores con una locución que fija su identidad sonora: una voz femenina anuncia que se está escuchando “Cocoteo FM con La Gata y El Martillo, el mejor reggaetón y música latina en Vice City”. Esa frase funciona como carta de presentación del espacio radial dentro del juego y resume su propuesta: una mezcla de géneros urbanos y latinos ambientada en la ciudad ficticia.

(Composición Infobae: rockstargames.com)

Qué es Cocoteo FM y quiénes son sus locutores en GTA 6

Cocoteo FM es la emisora de música latina moderna disponible en Grand Theft Auto VI, ambientada en Vice City. Está conducida por dos personajes: El Martillo, con la voz de Bad Bunny, y La Gata, con la voz de RaiNao. En conjunto, suman 30 canciones confirmadas entre reggaetón, trap, pop latino, merengue y bachata.

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Los diálogos entre ambos locutores marcan el tono de la estación. En uno de los intercambios, El Martillo anuncia: “Empezó el party en Cocoteo FM”, a lo que La Gata responde: “Vengan pa’ acá que aquí caben todo el mundo”.

Acto seguido, Bad Bunny enumera a distintas nacionalidades invitadas a la fiesta sonora: “Los boricuas, los mexicanos, los venezolanos, los cubanos, japonés, irlandeses”. La Gata cierra la idea con un guiño: “Ay, los del polo norte también para que cojan calorcito”.

(GTA 6)

Ese diálogo transcurre con el tema EoO de Bad Bunny de fondo, canción que suena de inmediato una vez finalizada la locución. La dinámica se repite en otros segmentos de la radio, donde las promociones funcionan como puente entre los diálogos de los conductores y las canciones que se reproducen a continuación.

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Otra de las promociones utiliza tres voces distintas para una frase corta que funciona como eslogan: “Cocoteo FM, puro fuego latino, ay dios mío”. Este tipo de cuñas se intercala entre los diálogos más extensos de El Martillo y La Gata, que mantienen el formato clásico de radio con bromas y referencias al ambiente de fiesta de Vice City.

En otro de los intercambios registrados, La Gata comenta: “Espero que esas cervecitas estén fríitas y ready para el party”, mientras que Bad Bunny agrega, mezclando español e inglés: “This Cocoteo FM, mi gente, El Martillo y La Gata vamos a darle”.

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Este diálogo tiene como fondo musical el tema Si Es Trucho Es Trucho (Remix), de Axel Rulay con Farruko y El Alfa, canción que se reproduce completa inmediatamente después.

Lista de canciones por género en Cocoteo FM

El repertorio de 30 canciones confirmadas en los créditos de Grand Theft Auto VI se distribuye en distintos géneros del espectro urbano y latino, aunque algunos temas combinan estilos o pertenecen a subgéneros como el dembow o los corridos tumbados.

En pop latino aparecen seis canciones: Besito de Judeline, Lárgate de Kali Uchis junto a Helado Negro, Hecho para ti de LATIN MAFIA con Omar Apollo, Candy de ROSALÍA, Sin Dormir de Slow Jamz y Mojabi Ghost de Tainy junto a Bad Bunny, este último con una mezcla de pop latino y synthwave.

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El bloque de reggaetón y dembow concentra la mayor cantidad de temas, con 15 canciones en total. Entre ellas figuran Amanece de Anuel AA con Haze, Sandunguea de Arca (clasificado como neoperreo o reggaetón experimental), el ya mencionado Si Es Trucho Es Trucho (Remix) de Axel Rulay con Farruko y El Alfa, Suave Mix (Blass Remix) de Calle 13, Intocable de Don Omar, y La Mamá de la Mamá de El Alfa junto a CJ, Chael Produciendo y El Cherry Scom.

También integran este grupo Pepas de Farruko, catalogada como guaracha y reggaetón, Chorrito Pa Las Ánimas de Feid, X de Jhayco, El Makinon de Karol G con Mariah Angeliq, La Pari de MJ Nebreda, Girl de Myke Towers, Mariposas en el Estómago de RaiNao junto a El Laberinto del Coco, Macacoa 2000 de Rauw Alejandro y Celos de Tokischa con Bulin 47.

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En la categoría de trap y urbano alternativo se ubican seis canciones: Otra Noche en Miami y EoO, ambas de Bad Bunny, Malvada de Bb trickz, Dumbai de CA7RIEL y Paco Amoroso, Suzuki de Fuerza Regida (descrita como corrido tumbado con influencia de trap regional) y Ni le cabe de Young Miko.

El merengue y el mambo suman dos temas: Se Me Nota (Agarrame) de Chimbala junto a Omega, y Nuestra Canción de Elvis Crespo. Finalmente, la bachata aporta una sola canción al listado: Canalla, de Romeo Santos con El Chaval de la Bachata.