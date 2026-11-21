Un miembro del personal de Bamboo Gaming Center prepara Grand Theft Auto VI (GTA VI) para un jugador el día del lanzamiento del juego, en Bangkok, Tailandia, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

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Las ventas de “Grand Theft Auto VI” generaron un récord con USD 3.790 millones en ventas minoristas el primer día, dijo el viernes el fabricante Rockstar Games, lo que subraya la enorme demanda de la primera nueva entrega de la exitosa serie en 13 años.

La cifra mundial se basó en las estimaciones de la compañía hasta el final del día jueves, día del lanzamiento del juego. Rockstar también anunció en un comunicado que vendió 32,5 millones de unidades antes de su lanzamiento, estableciendo un récord en todas las plataformas.

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“Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y no podríamos estar más emocionados de compartir este momento con ustedes”, dijo Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar, en un comunicado.

Un lanzamiento mucho más grande que el de ‘GTA V’

La salida al mercado superó con creces a la de su predecesor.

“Grand Theft Auto V”, lanzado en 2013, generó mil millones de dólares en ventas minoristas en sus primeros tres días. Se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, representando más de 230 millones de las más de 470 millones de unidades vendidas de la franquicia a nivel mundial, según la editora Take-Two Interactive.

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Un jugador sostiene un mando frente a un expositor promocional de Grand Theft Auto VI (GTA VI) el día del lanzamiento del juego en la tienda PSegameshop.com de un centro comercial en Yakarta, Indonesia, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

El viernes por la mañana, la firma de investigación de mercado Sensor Tower estimó que “GTA VI” había generado USD 2.360 millones en ingresos con aproximadamente 24,6 millones de unidades vendidas. Las cifras de Rockstar, publicadas más tarde ese mismo día, se basaron en las propias estimaciones de la compañía sobre las ventas minoristas mundiales del primer día.

La edición estándar del juego se vende por unos 80 dólares en Estados Unidos.

A principios de este mes, el blog de PlayStation anunció que “GTA VI” era el juego con más reservas en la historia de su tienda. Debido a la gran demanda, PlayStation informó que se había asociado con Rockstar Games para permitir a los jugadores precargar el juego nueve días antes, de modo que estuvieran listos para jugar el día del lanzamiento.

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Llega la nueva edición tras 13 años de espera

“GTA VI” es la última entrega de la serie de videojuegos de mundo abierto y ultraviolentos que ha satirizado la cultura estadounidense con versiones ficticias de Nueva York y Los Ángeles, y que ahora regresa a su versión soleada de Miami: Vice City.

Es el primer juego nuevo de “GTA” en 13 años, y la historia de “GTA VI” se centra en Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar su situación a través del crimen en el estado ficticio de Leonida.

Las primeras reseñas del juego han destacado un mayor énfasis en la construcción de relaciones que va más allá de los atracos violentos, los robos a bancos y el caos que durante mucho tiempo han definido la franquicia.

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La historia de “GTA VI” se centra en Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar su situación a través del crimen (Europa Press)

El lanzamiento del juego también puso fin a años de secretismo en torno a su reparto. Manni L. Perez interpreta a Lucia y Dylan Rourke a Jason, mientras que Bobby Moynihan, Stephen Root, Taryn Manning, Roselyn Sanchez y el rapero Denzel Curry figuran entre los nombres conocidos en los extensos créditos de Rockstar.

El enorme lanzamiento llega tras más de una década de expectación en torno a una serie que se ha convertido en una de las franquicias más importantes del entretenimiento. Esta noticia ha sido corregida para indicar que Sensor Tower estimó el viernes que “GTA VI” había generado 2.360 millones de dólares en ingresos, no 2,36 millones.

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(AP)