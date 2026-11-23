Sale en libertad el preso político del 11J Nadir Martín Perdomo tras cinco años y medio de cárcel. Foto retomada de CiberCuba

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Nadir Martín Perdomo recuperó la libertad el domingo tras cinco años y medio preso por el 11J, pero su hermano Jorge sigue encerrado y la cifra de opositores tras las rejas en Cuba acaba de marcar un récord histórico.

La noticia la confirmó CiberCuba, sitio de noticias sobre la isla con sede en Miami, que siguió de cerca el caso de los dos hermanos desde su detención en 2021.

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Nadir salió del penal de Aguacate, en el municipio de Quivicán, provincia de Mayabeque, y se reencontró con familiares y vecinos en San José de las Lajas. Allí lo esperaban con gritos de «¡Que viva la libertad!».

Cinco años y medio de condena cumplida

El joven fue arrestado el 17 de julio de 2021, seis días después de sumarse a las manifestaciones masivas que sacudieron a decenas de ciudades cubanas, entre ellas San José de las Lajas. Un tribunal lo condenó en enero de 2022 por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.

El Tribunal Provincial de Mayabeque rechazó su apelación y la de su hermano Jorge en abril de 2022, según CiberCuba. Durante el encierro, Nadir padeció síndrome de malabsorción alimentaria, gastritis, cólico renal, epilepsia, hernia hiatal y asma.

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Su madre, Martha Perdomo, mantuvo una campaña pública de denuncias sobre las condiciones carcelarias. En julio pasado alertó sobre la falta de agua en la prisión de Quivicán y advirtió que esa carencia agravaba la salud de su hijo.

Las primeras palabras de Nadir como hombre libre fueron de gratitud, en declaraciones a CubaNet, portal de noticias independiente sobre Cuba. «Lo único que me sale de la boca, vuelvo a decirles que gracias a todos. No me sale otra palabra que el agradecimiento», afirmó el exprisionero político.

Nadir amplió ante ese medio que se siente orgulloso de haber salido a las calles hace cinco años. «Estoy orgulloso, como todos nosotros estamos orgullosos de que el 11 de julio el pueblo cubano ya ha salido», señaló, y añadió que también lo están quienes lograron «escapar de este infierno de gobierno».

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Un grupo de familiares y vecinos se reúne al anochecer frente a una vivienda decorada con globos amarillos y carteles de bienvenida y reclamos de libertad. En el portal del inmueble, las personas, vestidas en su mayoría de blanco, reciben con abrazos a un hombre que llega al lugar, mientras otros asistentes graban la escena con teléfonos móviles.

Jorge Martín Perdomo, en el campamento Ho Chi Minh

La celebración familiar quedó incompleta. Jorge sigue recluido en el campamento correccional Ho Chi Minh, también en Mayabeque, después de que le revocaran la libertad condicional en marzo de este año por publicar denuncias en redes sociales.

En agosto, el propio Jorge denunció en una carta manuscrita una crisis de hernia discal sin atención médica especializada. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria había declarado arbitrario el encarcelamiento de ambos hermanos en noviembre de 2024 y exigido su liberación inmediata.

Quien difundió la salida de Nadir fue su prima, la activista Betty Guerra Perdomo, radicada en Estados Unidos. «Se acabó la espera. Mi hermano, mi muchacho, el preso político Nadir Martín Perdomo, sale en libertad, después de cumplir su injusta condena de cinco años y medio de dolor», escribió en su cuenta de Facebook.

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Guerra Perdomo cerró su mensaje con una promesa sobre el hermano que falta. «Seguimos luchando por mi otro muchacho Jorge Martín Perdomo, y así lo haremos», agregó.

Cuba acumula 1,353 presos políticos, un récord histórico

El caso de los hermanos Martín Perdomo no es aislado. CiberCuba informó este mes que la isla alcanzó en octubre su cifra más alta de presos políticos: 1,353 personas privadas de libertad por razones ideológicas, según el informe mensual de Prisoners Defenders, organización internacional de defensa de presos políticos.

El registro incluye a 464 presos políticos con enfermedades graves sin atención médica adecuada y a 236 con desnutrición forzada. Desde el 11J hasta el cierre de octubre, la organización acumula 2,256 casos documentados en cinco años y cuatro meses.

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Una composición conceptual alude a las condiciones de los presos políticos, las personas enfermas y los menores recluidos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CiberCuba también informó sobre un informe de Cubalex, organización cubana de derechos humanos, publicado el 17 de noviembre, que documentó el regreso a prisión de al menos 14 presos políticos excarcelados entre 2025 y 2026 mediante libertad condicional o licencias extrapenales. La organización atribuyó esas excarcelaciones a acuerdos políticos entre Cuba, Estados Unidos y el Vaticano, no a garantías jurídicas.

Cubalex registró además 91 hechos de negación o revocación de beneficios penitenciarios durante este año, con una frecuencia de entre 13 y 20 incidentes mensuales desde abril. La organización advirtió que esas cifras constituyen un subregistro por las dificultades para acceder a información dentro de la isla.

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Nadir Martín Perdomo cerró sus primeras declaraciones en libertad con un mensaje a quienes aún esperan su turno. «Tengan fe, Cuba va a ser libre, yo quiero a Cuba libre, mi hermano quiere a Cuba libre», dijo a CubaNet, antes de nombrar a otros presos que, según él, comparten ese mismo deseo.