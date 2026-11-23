La compañía presentó las transcripciones el 21 de noviembre de 2024 y las fue habilitando por etapas en todo el mundo. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp permite convertir en texto los mensajes de voz que se reciben. La función está apagada de fábrica: hay que activarla en Ajustes, elegir un idioma y mantener presionado el audio para tocar “Transcribir”. WhatsApp informó en su blog oficial que el texto se genera en el dispositivo y que nadie más puede leerlo.

La compañía presentó las transcripciones el 21 de noviembre de 2024 y las fue habilitando por etapas en todo el mundo, con pocos idiomas al principio. Por esa implementación gradual, la opción puede no aparecer en todos los teléfonos, según las guías que revisaron el Centro de ayuda de la aplicación.

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Cómo activar las transcripciones paso a paso

En ambos sistemas, el camino es el mismo: abrir WhatsApp, entrar en Ajustes (en Android, desde los tres puntos; en el iPhone, desde el ícono de Ajustes o la foto de perfil), tocar “Chats” y encender “Transcripciones de mensajes de voz”. La etiqueta puede variar según la versión de la app y el idioma del teléfono.

WhatsApp permite convertir en texto los mensajes de voz que se reciben. REUTERS/Dado Ruvic

A continuación se toca “Elegir idioma” y se selecciona el que se usa en la mayoría de los audios recibidos. En Android, la aplicación ofrece “Configurar ahora” o “Esperar a la Wi-Fi” para descargar el paquete de idioma. En el iPhone, hay que confirmar el cambio al idioma elegido. El sitio Typist, que revisó el Centro de ayuda el 1 de noviembre de 2026, describe esos mismos pasos.

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Para leer un audio, se mantiene presionado el mensaje y se toca “Transcribir”. En Android, esa opción está dentro del menú de tres puntos. El texto aparece debajo del mensaje después de unos instantes, y una flecha permite desplegar las transcripciones largas, según la guía de Spitball, que consultó el Centro de ayuda el 21 de noviembre de 2026.

Idiomas y requisitos que cambian según el teléfono

En Android, WhatsApp solo admite inglés, portugués, español y ruso, según las guías de Typist y Spitball. En el iPhone, la lista depende de la versión de iOS. Con iOS 16 o posterior, son 12 idiomas: inglés, árabe, chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español y turco.

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En Android la función nativa de transcripción de mensajes de voz de WhatsApp admite únicamente inglés, portugués, español y ruso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con iOS 17 o posterior se suman danés, neerlandés, finés, hebreo, malayo, noruego, sueco y tailandés, hasta llegar a 20. El iPhone, además, requiere iOS 16 o más reciente y Siri activado. Si Siri estaba apagado al encender la función, la aplicación pide descargar primero el idioma elegido.

La función admite un solo idioma a la vez. Para cambiarlo hay que ir a Ajustes, Chats y “Idioma de la transcripción”. Apagar las transcripciones borra la selección y obliga a elegir de nuevo, y en Android vuelve a descargarse el paquete de idioma, según la guía del sitio Accessible Android.

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Qué revisar si no aparece “Transcribir”

Las guías de Typist y Anotar coinciden en las causas más frecuentes. La función puede estar apagada en Ajustes, o el idioma puede no estar entre los admitidos en Android. También puede faltar la descarga del idioma si se eligió “Esperar a la Wi-Fi”, o puede estar apagado Siri en el iPhone.

La función puede estar apagada en Ajustes, o el idioma puede no estar entre los admitidos en Android. REUTERS/Dado Ruvic

Otras causas son un iOS anterior a la versión 16 y una versión desactualizada de WhatsApp, que conviene actualizar desde la App Store o Google Play. Además, Typist indica que el Centro de ayuda de WhatsApp describe la función como no disponible en Windows y limitada en WhatsApp Web.

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Si el idioma elegido no coincide con el del audio, el resultado puede salir incorrecto. Otra guía, la de Kaption, resume que la página de ayuda sobre el aviso “Transcripción no disponible” menciona tres causas: idioma distinto, ruido de fondo o idioma no admitido.

Privacidad y límites del texto generado

Según el blog de WhatsApp, las transcripciones se generan en el dispositivo, de modo que ni siquiera la empresa puede oír ni leer los mensajes. Spitball y Typist agregan, citando el Centro de ayuda, que el remitente no ve la transcripción y que solo la ve quien recibe el audio.

Las mismas guías informan que WhatsApp advierte que el texto puede contener errores, por lo que conviene revisar nombres, cifras y direcciones antes de actuar. Según Spitball, la compañía precisa además que las transcripciones no se pueden borrar, editar ni copiar y pegar.

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