Los routers, a diferencia de un teléfono, no siempre se actualizan solos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Actualizar el firmware, el programa interno que hace funcionar el router, y desactivar la administración remota son los dos ajustes que más reducen el riesgo de que un equipo doméstico sea infectado. La recomendación se repite en las guías de la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) y cobra actualidad tras un ataque a routers de la marca GL.iNet.

El 20 de noviembre, GL.iNet informó en un aviso de seguridad que una persona no autorizada aprovechó una falla en sus servicios de administración remota en la nube para instalar software malicioso en algunos routers y dispositivos KVM, que permiten controlar una computadora a distancia.

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Ahora bien, la empresa dijo que cerró esa vía de ataque, pero que esa medida no elimina el programa de los equipos ya infectados.

Actualizar el firmware y desactivar la administración remota son los dos ajustes que más reducen el riesgo de que un equipo doméstico sea infectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BleepingComputer, que analizó el código malicioso, informó que la empresa no precisó cuántos clientes resultaron afectados. La consultora RemoteToHome, que administra routers de esa marca, dijo que halló actividad sospechosa en 152 de los 183 equipos que revisó. Los investigadores advirtieron que parte de esos hallazgos puede no estar ligada al ataque de noviembre.

La guía vale para cualquier marca. Los nombres de los menús cambian según el fabricante, por lo que CISA aconseja consultar el manual del equipo o al proveedor de internet.

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Primero, actualizar el firmware

Los routers, a diferencia de un teléfono, no siempre se actualizan solos. El Centro de Ciberseguridad y Comunicaciones de Nueva Jersey (NJCCIC) explica que ese sistema interno suele descargarse e instalarse de forma manual. CISA indica entrar en la página del fabricante, comprobar cuál es la versión más reciente para el modelo y compararla con la instalada.

Un hombre observa con curiosidad su modem wifi en la sala de su casa, evaluando su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ver la versión instalada, se abre el panel de administración desde el navegador. La dirección y las credenciales de fábrica suelen figurar en una etiqueta pegada al equipo, según CISA. Allí, en el apartado de sistema o de actualizaciones, se instala el archivo del fabricante. Si existe la opción de actualizaciones automáticas, CISA recomienda activarla.

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En el caso de GL.iNet, la empresa informó que programó para el 22 de noviembre un firmware estable con correcciones de seguridad para routers y KVM. Recomienda instalarlo aunque la revisión no detecte infección. Los modelos KVM tienen desde ya una versión de prueba (beta) con esas correcciones.

Cerrar las puertas que no se usan

El segundo ajuste es la administración remota. CISA explica que esa función permite entrar a la configuración del router por internet y que desactivarla impide que alguien haga cambios sin conectarse antes a la red, ya sea por cable o por Wi-Fi. En el panel suele aparecer como administración remota, acceso desde internet o acceso por la nube.

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Tercero, cambiar el usuario y la clave de administrador. CISA señala que las credenciales de fábrica pueden estar disponibles en internet. Pide una contraseña larga, aleatoria y distinta de las demás. La clave del Wi-Fi es otra: CISA sugiere una frase de cinco a siete palabras sin relación entre sí y de al menos 16 caracteres.

Un router doméstico genérico presenta su botón WPS iluminado en azul, resaltando la interfaz de conexión inalámbrica que a menudo es objeto de debate sobre seguridad en redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto, revisar el cifrado de la red inalámbrica. CISA considera seguros WPA3 Personal o WPA2 con AES. Si el router solo ofrece WEP, WPA o WPA2 con TKIP, aconseja pedir un reemplazo al proveedor de internet o comprar otro equipo.

Quinto, apagar las funciones que se usan poco. CISA recomienda desactivar WPS, el botón o código que simplifica la conexión de dispositivos, y UPnP, que permite a los aparatos del hogar abrirse camino por la red.

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La agencia advierte que UPnP puede servir para propagar software malicioso. También sugiere crear una red de invitados para los dispositivos domésticos que solo necesitan internet.

Una persona intenta conectarse a internet sin éxito desde una habitación, mientras las ondas WiFi de un router con una lata de cerveza detrás atraviesan parcialmente las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el router es de GL.iNet, hay una revisión adicional

GL.iNet indica buscar el texto exacto crond -i /tmp/.log entre los procesos en ejecución. En un router, se entra al panel de administración, a Sistema, Configuración avanzada, y se inicia sesión en LuCI, la interfaz avanzada. Allí se abre Estado, Procesos, y se busca “tmp/.log”. También se puede usar SSH con el comando ps | grep tmp.

Si aparece ese texto, la empresa pide tratar el equipo como infectado. Para los KVM, ofrece instalar la versión beta o restaurar los valores de fábrica, lo que borra la configuración. GL.iNet dice que, si la revisión no encuentra el indicador y no hay otros motivos de sospecha, no hace falta restaurar el equipo. Para consultas, ofrece el correo support@gl-inet.com.

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La revisión de la empresa tiene límites. Usuarios del foro de GL.iNet advirtieron, según BleepingComputer, que las instrucciones pueden no detectar equipos con otras puertas traseras. La empresa dijo que seguía investigando el alcance y que avisará por correo a los clientes que identifique como afectados.