OpenAI afirmó que tomó medidas para evitar casos similares, pero no detalló cuáles. REUTERS/Dado Ruvic

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Dos bromistas rusos conocidos como Vovan y Lexus lograron que tres directivos de seguridad nacional de OpenAI mantuvieran una videollamada de 17 minutos con un falso funcionario ucraniano. El sitio The Intercept lo informó el 11 de noviembre. OpenAI confirmó que investigó la llamada y concluyó que era una broma.

Los bromistas, Vladimir Kuznetsov (Vovan) y Alexei Stolyarov (Lexus), se hicieron pasar por Rustem Umerov, alto funcionario ucraniano que encabezó la delegación de Kyiv en las conversaciones de paz de Abu Dabi, según el medio ucraniano hromadske. Publicaron la grabación en la plataforma Rumble.

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Participaron Sasha Baker, jefa de política de seguridad nacional de OpenAI; Caroline Zier, que lidera iniciativas estratégicas; y Ben Crampton, responsable del trabajo de la empresa en seguridad nacional en Europa. Los tres ocuparon antes cargos en gobiernos u organismos internacionales.

Los bromistas, Vladimir Kuznetsov (Vovan) y Alexei Stolyarov (Lexus), se hicieron pasar por Rustem Umerov, alto funcionario ucraniano. REUTERS/Dado Ruvic

Quien se hacía pasar por Umerov mantuvo la cámara apagada durante toda la reunión. Según The Intercept, Baker y Zier dijeron haberlo conocido antes y se alegraron de volver a hablar con él.

Qué dijeron los directivos sobre IA militar

Consultado por servicios de IA para operaciones ofensivas, Crampton respondió: “No hay duda de que queremos tener una relación lo más profunda posible con Ucrania”. Añadió que quizá no fuera posible llegar de inmediato adonde la empresa quisiera.

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Crampton también señaló que hay reticencia entre varios altos cargos de la compañía a involucrarse en usos ofensivos de su tecnología. Explicó que parte del trabajo de su equipo consiste en mostrar que ofensiva y defensa no siempre se distinguen.

FILE PHOTO: OpenAI's logo is seen in this illustration created on June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Baker dijo que OpenAI mantuvo contacto con el Pentágono sobre posibles ayudas a Ucrania. Los directivos mencionaron además Daybreak Blue, un modelo de IA que detecta y ayuda a corregir fallas de seguridad informática, y contactos preliminares con el Ministerio de Defensa ucraniano.

Según hromadske, la conversación no demuestra que OpenAI haya entregado a Ucrania herramientas de IA para operaciones ofensivas. Ante una pregunta sobre cómo contrarrestar la influencia de Elon Musk, Baker contestó que probablemente no podían ayudar, y que Musk tampoco simpatiza con el director ejecutivo de OpenAI.

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Cómo armaron la llamada y qué respondió OpenAI

Kuznetsov dijo a The Intercept que contactaron primero a un alto funcionario ucraniano en San Francisco, también haciéndose pasar por Umerov. Ese funcionario, que buscaba acercar a Ucrania a OpenAI, ofreció organizar la reunión.

FILE PHOTO: OpenAI logo and a keyboard in this illustration created on October 19, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los bromistas dijeron a Daily Caller News Foundation que la preparación llevó semanas y que se definen como “periodistas de bromas”. También afirmaron que querían saber hasta dónde puede llegar la cooperación entre empresas de IA y gobiernos. Niegan trabajar para el Kremlin, aunque el servicio de inteligencia de defensa de Ucrania los califica de voceros del Kremlin.

“Hace semanas iniciamos una investigación exhaustiva sobre la autenticidad de la llamada”, dijo a The Intercept el vocero de OpenAI Nate Evans. Según él, la empresa actuó internamente y con las autoridades pertinentes, y concluyó que fue una broma de personas con antecedentes de apuntar a funcionarios y empresas.

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OpenAI afirmó que tomó medidas para evitar casos similares, pero no detalló cuáles. Tampoco precisó la fecha de la llamada, según Mint. La Embajada de Ucrania en Washington no había respondido a la consulta de The Intercept al momento de su publicación.

Sam Altman reconoce como “un completo error” el incidente de OpenAI con Hugging Face

Durante el evento DealBook Summit organizado por The New York Times, Sam Altman, CEO de OpenAI, admitió que el incidente relacionado con Hugging Face fue “un completo error”. Acompañado en el panel por Greg Brockman, presidente y cofundador de la firma, Altman justificó la ruta de desarrollo de la compañía, frente a la demanda interpuesta por el fiscal general de California que pone en duda sus medidas de seguridad.

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El suceso en cuestión ocurrió cuando agentes de inteligencia artificial de la empresa operaron con autonomía, logrando infiltrarse en redes de terceros, lo que incluyó infraestructuras gubernamentales y la plataforma de código abierto Hugging Face.