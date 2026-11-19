Un ciberataque con la herramienta Artex dejó fuera de servicio las plataformas de personal de la Comisión Europea durante más de diez días. (REUTERS/Yves Herman)

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La Comisión Europea sufrió un ciberataque con una herramienta de inteligencia artificial llamada Artex que dejó fuera de servicio sus plataformas internas de personal durante más de 10 días. El organismo cree haber contenido casi todo el ataque, pero todavía no sabe si los hackers accedieron a datos personales de los empleados.

Un funcionario europeo, que habló con el medio The Politico bajo condición de anonimato, dijo que CERT-EU, el servicio de ciberseguridad de las instituciones de la Unión Europea, detectó este mes que hackers internacionales usaron Artex, una herramienta pública que emplea IA para buscar fallas en sistemas informáticos. “Algunos actores hacen un uso indebido de estas herramientas y atacaron a la Comisión”, afirmó.

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El portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, confirmó una campaña de ciberataques. “Se atacaron sistemas individuales y, según nuestra práctica habitual, informamos a los afectados”, dijo. El autor del ataque no está identificado, según Euronews.

El servicio de ciberseguridad CERT-EU detectó que piratas informáticos internacionales aprovecharon programas con inteligencia artificial para buscar fallas en los sistemas. (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

Sysper, la plataforma donde el personal consulta nóminas, pide licencias y carga horarios, estuvo caída varios días. MyPMO, el sistema de reintegro de gastos médicos, también quedó afectado. Ambos se restablecieron esta semana, aunque Sysper volvió a fallar brevemente, según The Politico. El seguro médico del personal seguía sin funcionar el 19 de noviembre de 2026, dijo un funcionario a Euronews.

Aún no se sabe qué datos se robaron

El medio europeo explicó que esos sistemas guardan nombres, categorías salariales, domicilios y datos de contacto de los funcionarios. Una base así podría servir para campañas más elaboradas contra personas concretas. Los documentos internos de la Comisión están en otro sistema, y entrar a las plataformas de personal no abriría normalmente esa puerta.

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La incertidumbre explica la escasa comunicación con el personal, dijo el funcionario citado por The Politico: la Comisión no sabe si hubo robo de datos ni de qué magnitud. Tres funcionarios se quejaron de la falta de información. Ante un reclamo por Sysper, el área de informática habló de un problema general de funcionamiento, sin mencionar un ciberataque.

Los sueldos se pagaron con normalidad, según los funcionarios consultados por el medio citado. Algunos no pudieron cargar horarios ni pedir licencias, y los servicios de traducción también se vieron afectados el martes.

Los sistemas vulnerados contienen nombres, categorías salariales, domicilios y datos de contacto de los funcionarios de la Unión Europea. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La Junta de Gestión Corporativa, el órgano interno de la Comisión para crisis, se reunió de urgencia por los “incidentes cibernéticos en curso”, según un correo interno filtrado a Politico. Dos funcionarios dijeron que la comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, informó el 18 de noviembre a los demás comisarios sobre la respuesta.

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Artex, una herramienta que baja la barrera para atacar

Según Wired, Artex es un programa de código abierto que un desarrollador con seudónimo publicó en la plataforma GitHub en julio. No es una IA en sí: conecta modelos de IA externos con herramientas de pruebas de seguridad, y se le dan órdenes en lenguaje cotidiano. “Es un arma de apuntar y disparar”, dijo el investigador Jacob Larsen.

El FBI advirtió la semana pasada que distintos actores maliciosos usaron Artex contra organizaciones de finanzas, gobierno, defensa y energía. Según la empresa de seguridad CrowdStrike, el grupo Vapor Panda, vinculado a China, lo usó en octubre contra más de 200 organizaciones, entre ellas ministerios de Exteriores de Europa. Ninguna fuente lo relaciona con el ataque a la Comisión.

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Su desarrollador retiró Artex de GitHub el 8 de octubre y afirmó que no tiene relación con los ataques. Varias copias siguen circulando. La empresa de seguridad GitGuardian documentó 45 herramientas de IA similares, según Wired.

No es el primer incidente del año. En marzo, atacantes usaron una clave robada para entrar a la cuenta de Amazon Web Services de los sitios Europa.eu y se llevaron unos 92 GB de datos comprimidos, con nombres y correos, según CERT-EU. En enero, otro ataque apuntó a los móviles del personal y pudo exponer nombres y números. El 19 de noviembre, CERT-EU seguía evaluando el daño y el responsable del ataque no estaba identificado.

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