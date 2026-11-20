Los servicios cotidianos dependen de capas tecnológicas compartidas como el almacenamiento, la autenticación y el procesamiento de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una caída digital puede impedir un pago, una llamada o el acceso a una aplicación, aunque los servicios pertenezcan a empresas distintas. La causa puede estar fuera de la pantalla: una conexión compartida, un corte de electricidad o un sistema que confirma la identidad del usuario pueden interrumpir varias actividades a la vez.

Una dependencia compartida puede afectar servicios distintos

Una dependencia existe cuando un servicio necesita recursos de otro para funcionar. La CISA, agencia de Estados Unidos dedicada a la seguridad de infraestructuras, distingue cuatro tipos de dependencia: física, cuando requiere electricidad; geográfica, cuando varios recursos quedan expuestos al mismo hecho local; cibernética, cuando depende de datos o sistemas ajenos; y lógica, cuando la relación surge de decisiones, normas o procedimientos. Un problema en uno de esos puntos puede interrumpir otras funciones conectadas.

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Una plataforma puede depender de la conexión a internet, del almacenamiento remoto de información, de la energía eléctrica y de un sistema de acceso. Por eso, dos empresas con aplicaciones diferentes pueden dejar de operar si usan el mismo proveedor o la misma red. Ese recurso común constituye un punto único de falla, es decir, un elemento cuya interrupción afecta a varios servicios.

El programa SAFECOM, que reúne a organismos de seguridad pública de Estados Unidos, registró que el 58 % de las personas consultadas sufrió problemas de comunicación por fallas en equipos ajenos a su organización. El relevamiento abarca redes de emergencia, proveedores privados, servicios de almacenamiento remoto y conexiones de datos.

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Las fallas en los sistemas digitales provocan el rechazo de pagos y alteran las operaciones del sector financiero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco de planificación de infraestructura de CISA describe vínculos entre comunicaciones, energía, agua, transporte y sistemas de información. Los pagos electrónicos necesitan redes de comunicación para procesar operaciones y esas redes requieren energía. Por ese motivo, una copia de una aplicación no basta si ambas versiones dependen del mismo recurso.

Los planes de respaldo deben usar recursos independientes

La resiliencia cibernética consiste en anticipar, resistir, recuperar y adaptar servicios frente a ataques, errores o fallas informáticas. El NIST, organismo de estándares de Estados Unidos, aplica esa idea a sistemas que necesitan recursos informáticos para cumplir sus funciones.

Un plan de continuidad debe identificar qué tareas no pueden detenerse, de qué servicios externos dependen y qué alternativa existe ante una interrupción. Las pruebas permiten comprobar si esa alternativa funciona sin usar el mismo proveedor, la misma conexión o el mismo mecanismo de identificación. De ese modo, una segunda aplicación o un respaldo de datos pueden cumplir una función real cuando el sistema principal deja de estar disponible.

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La caída de Cellcom en Estados Unidos muestra el alcance público de estas dependencias. Desde el 14 de mayo de 2025, una interrupción que se extendió durante varios días impidió que clientes de la empresa realizaran o recibieran llamadas y enviaran mensajes de texto. La compañía atribuyó el hecho a un incidente informático.

La interconexión de infraestructuras críticas facilita la propagación de fallas entre bancos, hospitales, transporte y redes de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de julio de 2025, la Oficina de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la FCC publicó el aviso público DA 25-607 y abrió el expediente PS 25-218, identificado en el documento oficial como “PS Docket No. 25-218”. El organismo solicitó información sobre los efectos del incidente en consumidores, hospitales, organismos de seguridad pública, equipos de emergencia y gobiernos locales. La consulta incluyó posibles problemas de acceso al 911, interrupciones de datos y medidas adoptadas por los centros de atención de emergencias.

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Las personas pueden prepararse con medidas simples

Durante una caída de conectividad, una llamada puede no completarse aunque el teléfono conserve señal. Cuando muchas personas intentan comunicarse a la vez, la red pierde capacidad disponible. Los mensajes de texto usan menos recursos que una llamada y, en algunos casos, llegan cuando la voz no funciona. Por eso, conviene reservar las llamadas para información urgente y enviar mensajes breves para comunicar una ubicación o confirmar el estado de una persona.

La preparación incluye mantener el teléfono cargado, disponer de una batería externa y anotar en papel los números importantes. También resulta útil acordar un contacto familiar fuera de la zona afectada, porque esa persona puede recibir y transmitir información si los canales locales fallan. El plan debe contemplar a quienes usan equipos médicos que necesitan electricidad o requieren medios de comunicación accesibles.

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La FCC aconseja no repetir llamadas de inmediato, porque esa práctica aumenta la congestión, y comprobar antes de una emergencia si la zona permite enviar mensajes de texto al 911. Ese servicio no funciona en todos los lugares. Las llamadas al número de emergencias corresponden a situaciones con riesgo para la vida; para otros avisos, las autoridades locales suelen difundir canales específicos.

Si el corte coincide con una falta de electricidad, los teléfonos inalámbricos de línea fija y los servicios de voz por internet pueden dejar de funcionar sin una fuente de energía auxiliar. Un teléfono con cable, una radio a pilas y una batería de respaldo ofrecen vías alternativas para recibir alertas y mantener comunicaciones básicas hasta que el servicio vuelva a estar disponible.

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