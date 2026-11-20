Javier Milei junto a los gobernadores

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Siete meses atrás, Karina Milei reunió a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para empezar a diagramar acuerdos políticos que ya había mantenido con ellos el año anterior. “Lo único que nos interesa es la reelección del Presidente, no las provincias. Trabajemos para eso”, les dijo, según dos testigos presenciales del encuentro. Allí participaban Diego Santilli, entonces ministro del Interior, y Eduardo “Lule” Menem, armador nacional del partido de La Libertad Avanza.

Esa fue la primera semilla que se plantó de manera concreta para que Javier Milei se pudiera allanar el camino en el plano electoral nacional y para que se incrementaran sus chances de ser el primer mandatario no peronista en reelegir. Hoy, un día después de que se consiguieran las firmas para el dictamen de la Reforma Política, se traslucen más fácilmente las conversaciones que durante todo ese tiempo mantuvieron Nación y muchos de los gobernadores aliados.

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Para lograr el primer avance legislativo de la suspensión de las PASO, el oficialismo debió trabar pactos con casi una decena de mandatarios provinciales. Uno de los negociadores del Gobierno comentó a Infobae: “Se llegó a un acuerdo en el plano de las candidaturas nacionales. Falta decidir quiénes van a ir primeros, segundos o lo que sea. Pero se estableció si vamos juntos en una misma lista según la categoría y, en varios casos, cuántos lugares les corresponden a cada uno”.

Karina Milei y Martín Menem

Gobernadores y muchos de sus portavoces convalidan esto. Hablan de un Acuerdo Marco que no es físico, aunque sí “de palabra”. “Lo que se pudo hablar es que primero venían los tratos por los lugares legislativos nacionales y que en las próximas semanas y meses se van a terminar de decidir los acuerdos para candidaturas provinciales”, cuentan en uno de los distritos que primero conversó con los primos Menem y Santilli.

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Con la caída del sistema de colectoras, los gobernadores radicales no tendrán un mecanismo de control para asegurarse de que los armadores políticos partidarios no los marginen de las listas electorales. Van a elegir creer que esos “pactos de caballeros” se cumplirán igual y que se les respetará la cantidad acordada.

Si efectivamente se suspenden las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el oficialismo deberá esperar al mes de agosto para registrar las alianzas (la legislación actual marca que hay límite hasta 80 días antes de la elección) y las candidaturas (70 días antes).

En cada provincia habrá diferentes esquemas. No existirá el purismo que los primos Lule y Martín Menem hubieran querido, aunque en su entorno afirman que eran realistas y sabían que debían hacerse concesiones. Tampoco se repetirá el esquema de 2025: el oficialismo prefiere ganar volumen en el Senado más que en la Cámara de Diputados, pero ya hay más de una provincia que renueva.

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La Libertad Avanza incrementará su número de senadores una vez finalizados los comicios, pero ya no tendrá el monopolio de poner a los dos candidatos titulares como hizo el año pasado (con excepción de la provincia de Corrientes). Los distritos que deben renovar sus bancas en la Cámara Alta son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. En al menos tres de ellas ya hay un acuerdo de ese estilo.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete; y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional

En el plano provincial, se contempla que La Libertad Avanza no juegue para la gobernación en varias provincias aliadas o que se sume a una coalición electoral oficialista a los fines de no restarles posibilidades de reelección.

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Señal de eso es que hay muchos dirigentes provinciales con aspiraciones para competir por el máximo puesto ejecutivo a quienes todavía no se les habilitó salir a hacer campaña de manera explícita. “¿Cómo quieren que aspire a siquiera competir si no me dicen si va otra persona o voy yo?”, dice, desesperado, un libertario de una provincia en la que la marca libertaria mide muy bien.

Otro ejemplo es lo que sucede en Misiones. El presidente provincial de LLA, Adrián Núñez, se lanzó como candidato, pero horas después tuvo que decir que, en realidad, Karina no le había dicho si era el nombre definitivo. A quien tampoco se lo descarta es al diputado nacional Diego Hartfield.

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Lo que se va a pedir a cambio son lugares en las listas para las legislaturas provinciales a los fines de tener una injerencia cada vez mayor en los proyectos locales, sobre todo en cuestiones fiscales e impositivas.

“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político. Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es querer que la Argentina se desarrolle en los próximos 40 años. Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”, dijo Martín Menem durante un evento de La Libertad Avanza en Tigre en octubre del año pasado.

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Karina Milei en Misiones junto a Diego Hartfield

Esa fue una de las líneas que rigieron las conversaciones por parte del karinismo, aunque sin condicionar muchas de las reelecciones de los oficialismos provinciales. Se apunta, en todo caso, a lo que suceda en 2031.

El escenario con o sin Primarias no alteraba el poder que tienen Karina Milei y los Menem para determinar la política con los aliados y condicionar la reelección de muchos legisladores a quienes se les vence el mandato el año próximo. Una de las incógnitas es lo que sucederá con aquellas bancas en la Cámara de Diputados que responden a la senadora nacional Patricia Bullrich.

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Dos semanas atrás, se fotografió con los 15 diputados que le responden y dio una muestra de poder sobre el número de dirigentes que tiene bajo su ala. Esto no significa que todos estén dispuestos a romper en caso de que no se les garantice una cuota de poder: hay muchos —y los Menem saben quiénes— que se inclinan por mantenerse dentro de la alianza oficialista; otros son más proclives a hacer lo que les comande su jefa política, más allá de que eso les amerite una expulsión del espacio.

Este jueves se conoció que uno de estos diputados, Mariano Campero, rompió relaciones con el Gobierno y anunció su salida del bloque libertario, al cual había llegado luego de irse del radicalismo. El tucumano hizo una apuesta fuerte al llegar a LLA y buscar ser el candidato para la gobernación en 2027, pero no tuvo en cuenta que para ese puesto ya se había anotado mucho antes el entonces vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien fue el primer dirigente libertario en pedirles a los Milei ir para ese cargo.

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“Su salida es realmente un caso particular”, reconocen, con palabras similares, dos personas del entorno de Bullrich, quienes aseguran que está todo bien con ellos. Campero lo avisó a un grupo interno minutos antes de presentar su renuncia al bloque. Uno de ellos, mientras tanto, hace una salvedad: “Si LLA hace acuerdos en provincias y deja afuera tanto a personas nuestras como de ellos mismos, puede ser que les produzca fisuras. Es un riesgo”.

Entre quienes no hay mayores intenciones de incluir en las futuras listas nacionales están los integrantes de Las Fuerzas del Cielo. Aun así, los karinistas tienen buena consideración de Santiago Santurio, uno de esos exponentes. Seguramente sea ubicado en la lista bonaerense para su renovación de banca el año próximo.