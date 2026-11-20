Rob Bonta, fiscal general de California, notificó la citación de investigación a Nvidia el 19 de noviembre. (Reuters)

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El fiscal general de California, Rob Bonta, notificó este 19 de noviembre una citación de investigación a Nvidia. La fiscalía quiere saber si chips avanzados o información confidencial de la empresa llegaron a China y si la compañía engañó a los inversores y al público sobre ese riesgo.

La citación llega una semana después de la renuncia de Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, tras conocerse que tuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang. Según CNBC, ella no tiene parentesco con él, es sospechosa de espiar para China y fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa de Singapur investigada por un posible desvío de chips restringidos hacia ese país.

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Bonta dijo en el comunicado de su oficina que la conducta de Nvidia y de su exdirector ejecutivo “plantea señales de alarma graves”, entre ellas la forma en que la empresa pudo haber engañado a los inversores. “Las empresas no pueden engañar a sus inversores”, afirmó, y definió el caso como una situación “compleja y transnacional” para la compañía.

La fiscalía de California busca determinar si Nvidia engañó a sus inversores sobre el riesgo de fuga de tecnología hacia China. (Reuters)

El fiscal explicó a Politico que la citación es el primer paso de la investigación. Según el comunicado, la información que reciba servirá para evaluar si Nvidia violó las leyes de California, en particular las normas de valores que regulan lo que una empresa cotizada puede decir a quienes invierten en ella.

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La acción cayó 22% en nueve jornadas

Según CNBC, las acciones de Nvidia acumulan una baja de 22% en las nueve jornadas bursátiles transcurridas desde que Huang admitió la relación. El papel va camino de su séptima semana seguida en baja, con una pérdida de 38% de su valor en ese período.

Nvidia no respondió de inmediato al pedido de comentarios de CNBC sobre la citación. La compañía tiene su sede mundial en Santa Clara, California, un dato que explica por qué la fiscalía estatal puede reclamarle documentos.

Nvidia tiene su sede mundial en Santa Clara, California, lo que habilita el reclamo de documentos por parte de la fiscalía estatal. (Reuters)

Megaspeed, por su parte, dijo antes que las notas periodísticas sobre su negocio, su cadena de suministro y sus operaciones contienen afirmaciones “no respaldadas por pruebas verificables”, según recordó la BBC. Algunos miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron al Departamento de Comercio que investigue si esa empresa, una de las grandes clientes de Nvidia, desvió chips a China.

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Un caso que ya incluye a otra empresa de IA

Los chips de Nvidia son una pieza central de los modelos de inteligencia artificial más potentes. Por eso Washington impuso controles a su exportación, según explicó Politico, con el objetivo de que China no acceda a los más avanzados.

La oficina de Bonta ya había demandado a OpenAI por afirmaciones similares, según el Los Angeles Times: la acusó de engañar al público sobre las capacidades de su inteligencia artificial. Esa demanda y la citación a Nvidia muestran a la fiscalía de California usando la ley de valores y de protección al consumidor contra empresas de IA.

La oficina de Bonta ya había demandado a OpenAI por presuntamente engañar al público sobre las capacidades de su inteligencia artificial. (Reuters)

Huang dijo que se sentiría “honrado” de volver a su cargo, según la BBC, y varios líderes tecnológicos, entre ellos Elon Musk, hicieron campaña en su favor. Esta semana, el presidente del directorio de Nvidia, Harvey Jones, afirmó que la empresa no tiene intención de reincorporarlo.

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Hasta ahora, la fiscalía no informó un plazo para que Nvidia entregue la información solicitada ni qué documentos pidió en concreto. Tampoco precisó si la investigación se extenderá a Megaspeed.