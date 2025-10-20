Economía

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Varias entidades financieras y empresas digitales notificaron incidentes que complicaron las operaciones de usuarios y empresas en el país. La disrupción se originó en una plataforma internacional de soporte tecnológico

Matías Barbería

Por Matías Barbería

Usuarios argentinos experimentaron interrupciones en operaciones bancarias y pagos electrónicos a raíz de la caída global de Amazon Web Services

La mañana del lunes, un incidente con Amazon Web Services (AWS) repercutió de manera directa en la operatoria de pagos digitales, transferencias y servicios bancarios a lo largo de Argentina. De acuerdo con el panel AWS Health Dashboard, la empresa identificó un problema en una puerta de enlace regional situada en la costa este de Estados Unidos y sostuvo que “la mayoría de las solicitudes deberían estar funcionando ahora”, declaración emitida poco más de dos horas después de difundir la primera actualización sobre el incidente. Según informaciones proporcionadas a Infobae, usuarios empezaron a reportar incidencias desde poco después de las 7:30 a.m., hora de Londres, a partir de registros de Downdetector.

Los reportes hablan de transacciones que no se pueden concretar, viajes afectados en el Subte porteño, comercios de pequeñas y grandes superficies que tienen dificultades para cobrar de manera electrónica y hasta apps o home banking con severas fallas.

El servicio de AWS, propiedad de Amazon.com Inc., respalda la infraestructura tecnológica de una proporción considerable de internet global, manteniendo alrededor de un tercio del comercio mundial de servicios en la nube. Cualquier dificultad en su disponibilidad impacta sobre un amplio espectro de empresas y organismos gubernamentales, como reflejan los incidentes de la jornada. El problema escaló cuando distintos bancos locales informaron a este medio sobre fallas en sus propias aplicaciones, sistemas de homebanking y procesos de pago, afectando a clientes y empresas en plena operatoria diaria.

En el contexto local, la magnitud del evento llevó a consultas al Banco Central, cuyo último reporte disponible seguía figurando como vigente a las 13.20 al momento de cierre de esta nota, sin que se confirmaran nuevos partes oficiales. La actualización de la situación puede variar en función de la reanudación total del servicio informático y la normalización de los canales digitales de pagos y transferencias. Pero la vigencia de los reportes implican que el sistema todavía presentaba fallas pasado el mediodía.

Un proveedor principal de servicios de pago del país comunicó de manera confidencial a Infobae que sus sistemas sufrieron alteraciones significativas derivadas del inconveniente técnico en AWS. Esta circunstancia se evidenció también en la web oficial de Amazon, donde la lista de servicios comprometidos incluyó a Mercado Libre y, de modo aún más relevante para el público local, a Mercado Pago, una de las plataformas de pagos digitales más utilizada en el país.

La compañía ha notificado un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes (Europa Press)

La propagación del evento tuvo repercusiones en otros servicios digitalizados de alta demanda, en especial durante horarios bancarios y comerciales clave. Usuarios de banca online y apps referentes a entidades financieras nacionales experimentaron demoras, caídas y bloqueos tanto para la gestión de transferencias como para el pago de servicios y consumos varios. Esta problemática se trasladó de inmediato al usuario cotidiano, que no pudo completar operaciones básicas de pagos digitales o acceder a su dinero a través de plataformas habituales.

La afectación a Mercado Pago, de acuerdo con información verificada por este medio, se reflejó en fallas dentro de la aplicación y problemas en el procesamiento de transacciones. Este escenario implicó, entre otras consecuencias, retrasos y rechazos en la mayoría de las formas de pago electrónico fuera del sistema de tarjetas físicas. Comercios y empresas que emplean este ecosistema reportaron dificultades para acreditar pagos y consultar saldos.

“Mercado Libre y Mercado Pago reconocen que hubo una inestabilidad en sus aplicaciones, provocada por una falla generalizada y extendida en el sistema de AWS. Nuestros equipos están trabajando rápidamente para restablecer el sistema”, dijeron voceros de la empresa a este medio.

Las complicaciones también alcanzaron el transporte público en grandes ciudades. Usuarios del subte denunciaron en redes sociales y distintas plataformas la imposibilidad de pagar viajes mediante tarjeta de crédito, NFC y otros medios digitales alternativos a la SUBE. Esta traba expuso un cuello de botella importante en la digitalización de los servicios urbanos, ya que muchos pasajeros dependieron de estas alternativas para movilizarse.

El problema es global. Empresas de tecnología financiera, tales como Coinbase y Robinhood, también debieron admitir complicaciones. Informaron públicamente que la caída de AWS interrumpió parte de sus sistemas y afectó la experiencia de sus usuarios. La firma de inteligencia artificial Perplexity declaró que el incidente compromete la estabilidad de su sitio web. Incluso sectores no estrictamente financieros, como el club de fútbol inglés Tottenham Hotspur, debieron advertir a sus aficionados sobre problemas en el sistema de boletos electrónicos.

El alcance de la caída no se limitó únicamente al sector privado. Un vocero de la HM Revenue & Customs (HMRC), la autoridad tributaria británica, confirmó que el sitio institucional permanecía fuera de servicio por efecto del colapso de AWS, dato que validó Infobae en base al monitoreo realizado hacia las 13.20. Este tipo de incidentes revela la magnitud de los riesgos asociados a la infraestructura crítica global interconectada.

De acuerdo con los registros históricos recientes, sistemas globales de alto impacto como AWS cada vez muestran mayor sensibilidad ante fallos técnicos. El año pasado, una actualización de software defectuosa en CrowdStrike Holdings Inc. causó demoras y cancelaciones de vuelos junto con la caída de miles de sistemas críticos en distintos países, lo que derivó en millonarias pérdidas en la economía internacional.

