WhatsApp es una opción segura para generar figuras para dibujar de diferentes personajes. (Fotocomposición Infobae)

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Desde WhatsApp es posible crear láminas para colorear inspiradas en Las Guerreras K-pop de Netflix a partir de una imagen de referencia y una instrucción escrita.

La función se realiza mediante Meta AI, la inteligencia artificial (IA) integrada en la aplicación de mensajería, sin necesidad de instalar programas de edición peligrosos.

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El procedimiento permite transformar una foto promocional o una ilustración de los personajes, incluidos los Saja Boys, en un dibujo de líneas para imprimir o compartir. Puede hacerse desde un celular y desde WhatsApp Web o la aplicación de escritorio en un computador.

Se deben descargar las imágenes desde la página oficial de Netflix. (Foto: Europa Press)

Dónde encontrar imágenes de Las Guerreras K-pop o los Saja Boys

El primer paso consiste en buscar una imagen clara de Las Guerreras K-pop o de los Saja Boys. Puede tratarse de una captura de una escena, un póster, una imagen promocional o una ilustración publicada en canales oficiales de Netflix y sus redes sociales.

Conviene elegir archivos con los personajes en primer plano, fondos simples y buena iluminación. Las imágenes con muchos elementos, sombras o textos suelen dificultar que la inteligencia artificial identifique las figuras y las convierta en un dibujo apto para colorear.

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Qué hacer luego de descargar las imágenes

Tras guardar la imagen en el dispositivo, hay que abrir WhatsApp y localizar el acceso a Meta AI. En muchos teléfonos aparece como un ícono circular multicolor en la pestaña de chats; en otras versiones, se puede encontrar desde la barra de búsqueda o al iniciar una conversación nueva.

El proceso de generación de imágenes se hace desde el chat con Meta AI en WhatsApp. (Foto: Meta)

Al tocar el ícono, se abrirá el chat con Meta AI, el asistente de Meta. Si es la primera vez que se utiliza, la plataforma puede solicitar la aceptación de sus condiciones de uso.

Dentro del chat con Meta AI, hay que pulsar el botón para adjuntar archivos, que suele tener el símbolo de una cámara, un clip o un signo más. Luego se debe seleccionar de la galería la imagen de Las Guerreras K-pop o de los Saja Boys que se descargó previamente.

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La imagen quedará adjunta en el mensaje, pero todavía no habrá sido procesada. Antes de enviarla, es necesario escribir una instrucción que explique qué transformación se busca. Meta AI permite editar fotos e imágenes que los usuarios cargan de forma voluntaria en la conversación.

Esta es una representación de Las Guerreras K-pop como figuras para colorear. (Foto: Meta AI)

Cuál prompt escribir para obtener una lámina para colorear de Las Guerreras K-pop

El prompt debe ser directo y describir el resultado esperado. Una opción es escribir: “Convierte esta imagen en una lámina para colorear infantil, en blanco y negro, con contornos negros definidos, sin sombras, sin colores y con fondo blanco”. Después, hay que enviar el mensaje junto con la foto.

Se pueden sumar detalles para ajustar el diseño. Por ejemplo, se puede pedir “líneas gruesas”, “rostros reconocibles”, “estilo de dibujo para imprimir” o “sin letras ni logotipos”.

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Si el resultado se aleja mucho de la referencia, se puede responder en el mismo chat con una nueva orden para corregir el fondo, simplificar los trazos o eliminar detalles.

La IA permite recrear varias escenas de producciones animadas sin necesitar conocimientos en edición. (Foto: Meta AI)

Cómo revisar y descargar el dibujo final en el dispositivo

Meta AI mostrará en la conversación la imagen generada. Antes de guardarla, se debe revisar que los personajes mantengan rasgos reconocibles y que las líneas sean suficientemente claras para colorear con lápices, fibras o pinturas. Si aparecen manchas, áreas oscuras o elementos incompletos, se puede solicitar otra versión.

Asimismo, cuando la lámina esté lista, se debe mantener pulsada la imagen y elegir la opción “Guardar” o “Guardar foto”, según el sistema operativo. El archivo quedará en la galería del celular y podrá imprimirse o enviarse por WhatsApp.

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En el computador, el proceso es similar: se abre la conversación con Meta AI, se adjunta la imagen, se escribe la indicación y se descarga el resultado desde la versión web o de escritorio.