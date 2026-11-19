Jensen Huang y su esposa Lori transfirieron más de 10.500 millones de dólares en acciones de Nvidia a un fideicomiso familiar irrevocable. (REUTERS/Aaron/File Photo)

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Jensen Huang y su esposa Lori trasladaron más de 10.500 millones de dólares en acciones de Nvidia a un fideicomiso familiar irrevocable en marzo de 2026, ocho meses antes de que una serie de presuntas infidelidades, incluida la de una posible espia china, terminara con la renuncia del empresario a la dirección de la compañía que él mismo cofundó.

La operación, revelada por registros ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y citada por el medio Barron’s, consistió en el traspaso de 59 millones de acciones al Huang Irrevocable Remainder Trust. Asesores patrimoniales consultados por esa publicación la describieron como “una de las transferencias de riqueza más impactantes” que hayan observado.

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Cómo se armó el fideicomiso familiar de Huang

El movimiento no fue una decisión espontánea sino el desenlace de una estrategia diseñada una década antes. El 18 de marzo de 2016, un mes después de una presentación de resultados en la que Jensen Huang había destacado el futuro de la inteligencia artificial para los chips de la compañía (entonces usados sobre todo en videojuegos), el matrimonio constituyó cuatro grantor retained annuity trusts (GRATs).

Dos de esos fideicomisos tenían una duración habitual de cuatro años. Los otros dos, en cambio, se extendieron por una década, un plazo que Barron’s calificó como “mucho menos popular” entre este tipo de instrumentos por el riesgo que implica proyectar su crecimiento a largo plazo.

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La estrategia patrimonial del matrimonio comenzó en 2016 mediante la constitución de fideicomisos con acciones valoradas entonces en 51 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un GRAT es un fideicomiso que permite transferir activos a herederos con una carga impositiva reducida: el beneficiario conserva una anualidad durante un plazo fijo y, al vencer, el remanente pasa libre de impuesto federal a la sucesión, generalmente a los hijos. Esa es la figura que usaron los Huang en 2016.

Los dos GRATs a diez años se financiaron con 51 millones de dólares en acciones de Nvidia. El valor de esos títulos escaló un 22.161% en ese lapso, impulsado por el auge del mercado de la inteligencia artificial, hasta transformar aquellos 51 millones en los 10.500 millones que finalmente ingresaron al fideicomiso familiar en marzo pasado.

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El abogado especializado en fideicomisos y sucesiones Joshua Caswell lo resumió a Barron’s: “Esto para mí es indicativo de alguien que tenía mucha fe en sí mismo y en la compañía, pero que no sabía cuándo ocurriría el evento de liquidez”.

Según el medio, no trascendió cuál de los dos hijos adultos del matrimonio, Madison y Spencer, ambos empleados de Nvidia, resulta beneficiario del fideicomiso.

El valor de las acciones aportadas a los fideicomisos creció un 22.161% en diez años gracias al desarrollo del mercado de la inteligencia artificial. (REUTERS/Ann Wang)

El escándalo que llegó meses después

La transferencia quedó formalizada en marzo, mucho antes de que se conociera la crisis que terminaría por sacar a Huang de la conducción de Nvidia. En mayo, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió al presidente Donald Trump que la relación sentimental de Huang con una empresaria china representaba un riesgo de contrainteligencia para Estados Unidos, según había informado inicialmente The New York Times.

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Esa mujer fue identificada como Alice Huang (sin parentesco con el empresario), señalada como una presunta espía vinculada a China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país calificó las acusaciones de “especulación infundada y un intento de difamar y manchar a China”, de acuerdo con CNN.

A ese episodio se sumaron luego versiones sobre otros dos presuntos vínculos extramatrimoniales, en estos casos con subordinadas dentro de la propia Nvidia.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió a Donald Trump que el vínculo de Huang con la empresaria Alice Huang implicaba un riesgo de contrainteligencia. (REUTERS)

El cúmulo de denuncias derivó en la renuncia de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo el jueves 12 de noviembre, cargo que ocupaba desde que cofundó la empresa en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem. El directorio designó a la directora financiera Colette Kress como CEO interina.

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El impacto llegó también a la cotización bursátil: las acciones de Nvidia cayeron un 3% el lunes 16 de noviembre, lo que borró unos 100.000 millones de dólares de su capitalización de mercado, según The Guardian, y acumulaban una baja superior al 30% en el último mes. De acuerdo con Bloomberg, el valor de mercado de la compañía quedó por debajo de los 4 billones de dólares por primera vez desde julio de 2025.