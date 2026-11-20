La demandante es la accionista Withida Bihan. Reclama una indemnización por un monto no especificado. REUTERS/Florence Lo

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Accionistas de Alibaba presentaron el jueves 19 de noviembre, en un tribunal federal de Manhattan, una demanda que busca convertirse en colectiva contra el gigante chino del comercio electrónico. Lo acusan de ocultar su relación con Megaspeed, empresa de Singapur ligada a la mujer cuyo vínculo con Jensen Huang contribuyó a su renuncia como director ejecutivo de Nvidia.

Según la demanda, Alibaba infló el precio de sus acciones al minimizar, a sabiendas, en sus informes anuales de 2024, 2025 y 2026 el riesgo de que violaciones de los controles de exportación, reales o sospechadas, dañaran su negocio. La agencia Reuters, que dio a conocer el caso, precisó que el director ejecutivo de Alibaba, Eddie Wu, también figura como acusado.

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La demandante es la accionista Withida Bihan. Reclama una indemnización por un monto no especificado en nombre de quienes tuvieran acciones de Alibaba cotizadas en Estados Unidos entre el 23 de mayo de 2024 y el 11 de noviembre de 2026.

Lo acusan de ocultar su relación con Megaspeed, empresa de Singapur ligada a la mujer cuyo vínculo con Jensen Huang contribuyó a su renuncia. CTI vía REUTERS TV

Los accionistas sostienen que los títulos cayeron 14% en cuatro días la semana pasada por las informaciones sobre los lazos de Alibaba con Alice Huang y con Megaspeed. Entre ellas, que Alibaba se había convertido en el cliente “dominante” de esa empresa.

Atribuyen parte de la baja a un artículo de Reuters del 12 de noviembre. Según ese texto, el escándalo podía llevar a Washington a endurecer las restricciones al uso remoto de procesadores avanzados por parte de empresas chinas de inteligencia artificial (IA).

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Alibaba no respondió de inmediato a las consultas de Reuters sobre la demanda. Bloomberg Law informó que el reclamo se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y que Nvidia y su directorio ya enfrentan varias demandas.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del grupo Alibaba se ve en esta ilustración tomada el 11 de febrero de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Quién es Megaspeed y qué se le atribuye

Megaspeed alquila capacidad de cómputo basada en chips de Nvidia, alojada en centros de datos del sudeste asiático. Alice Huang, sin parentesco con Jensen Huang, fue su directora gerente.

Según la cronología de CBS News, la empresa informó el 15 de noviembre que ella se fue en agosto de 2025. En el mismo comunicado negó irregularidades y dijo que realiza “negocios legítimos y lícitos”.

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El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre China la describió como un “activo de inteligencia chino” según informes públicos, de acuerdo con CNBC. The New York Times informó el 8 de noviembre que la vigilancia del gobierno estadounidense sugería que ella pasaba información a Beijing. Ningún tribunal determinó que haya cometido delitos.

Las sospechas sobre Megaspeed son anteriores al escándalo. Según CBS News, Singapur abrió en febrero de 2025 una investigación sobre esa empresa y otras por posibles declaraciones falsas en la compra de servidores. Los activos de Megaspeed pasaron de USD 33 millones a fines de 2023 a USD 3.000 millones a fines de 2024, según estados financieros revisados por Reuters.

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FILE PHOTO: An Alibaba logo is displayed at the company's booth at China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China, September 10, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

El vínculo con Alibaba, según otros informes

El 18 de noviembre, un reporte de The Information, que citó fuentes anónimas, afirmó que el equipo de ventas de Nvidia presentó a Alibaba con Alice Huang en 2022. Según ese medio, Alibaba usó después canales ligados a ella para acceder a chips de Nvidia en el sudeste asiático, cuando Estados Unidos endureció las exportaciones. Esas acusaciones no fueron probadas en un tribunal.

En mayo, la firma de ventas en corto Culper Research, que apostó contra Nvidia, sostuvo que Alibaba financió a Megaspeed mediante sociedades pantalla. El dato proviene de esa firma, que se beneficia si la acción baja. Megaspeed dijo antes que inspecciones de autoridades estadounidenses, malasias y de Nvidia no hallaron violaciones.

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Reuters recordó además que Wu afirmó el jueves que Alibaba mantiene su meta de USD 100.000 millones en ingresos externos de nube y un margen de 20% en su ganancia operativa antes de amortizaciones para 2030. Lo dijo pese a restricciones de EE.UU. que podrían afectar sus servicios el año próximo y que se impusieron después de la renuncia de Huang.

En junio, Alibaba demandó al gobierno estadounidense por incluirla en una lista de “empresas militares chinas” del Departamento de Defensa. El mes pasado, un juez federal de California le concedió una medida cautelar en ese litigio. En la causa de los accionistas, la empresa aún no dio una respuesta pública.

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