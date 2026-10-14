Usuarios cubanos reportan fallas en telefonía, Internet y pagos digitales de Etecsa

Los usuarios de Etecsa reportan líneas telefónicas fijas fuera de servicio y mensajes que señalan que los números no están asignados. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

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Líneas telefónicas fuera de servicio y dificultades para realizar llamadas figuran entre los problemas reportados por usuarios de Etecsa, junto con interrupciones en la conexión móvil y errores en plataformas de operaciones electrónicas.

De acuerdo con Periódico Cubano, algunos clientes indicaron que, al marcar números que antes utilizaban con normalidad, escuchan una grabación que informa que la línea no está asignada a ningún abonado.

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Las situaciones descritas afectan el contacto con familiares, trabajadores e instituciones. En algunos casos, las personas deben trasladarse para ubicar a quien necesitan, una opción que puede resultar más compleja por las limitaciones del transporte público y la disponibilidad de combustible.

Los reportes reunidos por la publicación señalan que los problemas incluyen telefonía fija que deja de funcionar, pérdida de cobertura móvil durante apagones, inestabilidad posterior de la red y dificultades para realizar pagos o consultas digitales.

Los usuarios reclaman información sobre las averías

La falta de precisiones sobre el origen y la duración de las interrupciones aparece entre los cuestionamientos de los clientes. Según los testimonios, no siempre reciben información sobre el plazo previsto para restablecer las comunicaciones.

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Las fallas de comunicación obligan a las personas a trasladarse en medio de las limitaciones del transporte público y la falta de combustible. (EFE/Latif Kassidi)

Esa ausencia de datos puede generar incertidumbre entre quienes dependen de las líneas fijas para mantener contacto con otras personas o realizar gestiones. El material no precisa la cantidad total de clientes afectados por esas incidencias.

Los apagones también forman parte de las circunstancias señaladas en las denuncias. Durante los cortes eléctricos, algunos usuarios reportaron que la cobertura de Cubacel deja de estar disponible.

Tras el regreso de la electricidad, la conexión puede continuar con dificultades. Los testimonios no detallan cuánto tiempo duran esos problemas ni si se presentan de igual forma en todas las zonas.

Transfermóvil registra mensajes de error en algunos teléfonos

Las fallas mencionadas también alcanzan a Transfermóvil, la aplicación utilizada para pagos y otras operaciones electrónicas. Los usuarios reportaron mensajes que aluden a inconvenientes de conexión, códigos MMI incorrectos o falta de registro en la red.

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Esas notificaciones pueden impedir la realización de transacciones y consultas desde los celulares. La situación afecta especialmente a quienes utilizan estos recursos para gestionar pagos sin acudir a establecimientos físicos.

El texto difundido por Periódico Cubano no incluye datos sobre la cantidad de operaciones suspendidas ni sobre eventuales pérdidas económicas vinculadas con los errores de la plataforma.

Los clientes reclaman la ausencia de datos oficiales sobre el origen y la duración prevista para el restablecimiento del servicio. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Los clientes plantearon que las interrupciones de los servicios digitales pueden limitar actividades cotidianas. Entre ellas se encuentran las comunicaciones personales, las gestiones laborales y las operaciones electrónicas.

Los paquetes de Internet mantienen su plazo de vigencia

Otra de las preocupaciones se relaciona con los paquetes de datos contratados. Los usuarios cuestionan que el período de vigencia continúe aun cuando no pueden acceder a la red por problemas de conectividad.

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La denuncia solicita mecanismos que contemplen las interrupciones ajenas a la responsabilidad de los clientes. No obstante, el material no presenta cifras sobre datos que no pudieron utilizarse ni detalla casos de solicitudes de compensación rechazadas.

Hasta el momento, no consta una respuesta oficial de Etecsa sobre los señalamientos recogidos en el reporte. Tampoco se informaron medidas específicas vinculadas con los problemas descritos.

Las dificultades en las telecomunicaciones coinciden con apagones prolongados y un contexto de limitaciones económicas.

Las quejas incluyeron reportes de varios municipios de La Habana

La cobertura de Cubacel presenta interrupciones durante los cortes eléctricos y mantiene inestabilidad tras el regreso de la energía. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Los reclamos también aparecieron en las redes sociales de la empresa estatal. Usuarios de distintas zonas de La Habana informaron cortes prolongados, necesidades de mantenimiento y falta de respuestas concretas sobre el restablecimiento del servicio.

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Laura Martin Neto afirmó que en Virgen del Camino, en San Miguel del Padrón, permanecían sin conexión desde el viernes. Según su testimonio, el servicio de atención al cliente le indicó que la avería estaba reportada, aunque no le proporcionó un número de seguimiento.

La usuaria mencionó versiones sobre un posible robo de cable. El reporte aclara que esa posibilidad no había sido confirmada.

Milki Calderón Vázquez, residente en Alamar, municipio de Habana del Este, sostuvo que un repetidor de la zona 23 llevaba más de tres meses sin electricidad. La cliente resumió la situación con la frase: “Ni conexión ni cobertura”.

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Tony Morfa preguntó por la reposición de cables en la zona del Sevillano, necesarios para la telefonía fija y Nauta Hogar. Fabio D. Ramírez también solicitó información sobre una presunta sustracción de cables en una antena cercana a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí.

Los testimonios reflejan reclamos por la continuidad de los servicios y por la falta de información sobre las reparaciones. Los usuarios piden conocer los plazos para resolver las averías y contar con mayor claridad ante las interrupciones.