Kevin Vallejos habló antes de su pelea ante Aljamain Sterling en UFC

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Las cosas para Kevin Vallejos cambiaron rápido. A toda velocidad. A fines del 2024, un brutal nocaut le puso ante su cara su primer contrato con la UFC. Dos años después, afrontará en Qatar una pelea que podría cambiar el rumbo de las artes marciales mixtas argentinas y que podría depositarlo en la puerta de un hecho histórico: buscar el título del mundo del peso pluma de la empresa más importante de la disciplina.

“La verdad que sí, fue en poco tiempo. Pero supe aprovechar ese tiempo”, reflexiona el Chino ante Infobae desde Doha a la hora de analizar el vuelco que dio su vida. Este sábado 21 de noviembre protagonizará la coestelar de la jornada ante el norteamericano Aljamain Sterling, una leyenda de la UFC de 37 años que fue campeón de peso gallo y aparece 4° en el ranking de los plumas con un historial general de 26 triunfos y 5 derrotas en su carrera.

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A los 24 años, ubicado en el puesto 9°, el argentino llega con siete victorias consecutivas con cuatro nocauts sobre sus cinco apariciones en la esfera del mundo UFC. “La realidad es que cambió muchísimo mi vida. Cambiaron muchas cosas, pero me pone muy contento de ser uno de los principales que está llevando el deporte a Argentina, que está alimentando ese fanatismo que tiene el argentino siempre de: ‘Uh, hay uno que le está yendo bien, vamos todo el mundo para allá a apoyarlo’. Sé que ese apoyo va a hacer que crezcan muchos más peleadores. La realidad es que nosotros no venimos acá a jugar. Nosotros, literal, podemos salir muy lastimados, podemos terminar noqueados, con un brazo roto o lo que sea. No venimos a jugar, es un deporte muy fuerte. Se necesita ese apoyo. Y sé que llevando esta victoria, las MMA van a crecer muchísimo”, reconoce.

El marplatense aclara que aprovechó ese tiempo breve. Lo exprimió con entrenamiento y desarrollo. Pasó por el Performance Institute de UFC en México donde “desarrollaban talento” y sumó algo clave: “Nos educaban de cómo ser un profesional”. De la derrota en septiembre del 2023 ante el brasileño Jean Silva (hoy 5° del mundo) en el Dana White’s Contender Series a la revancha contra el norteamericano Cam Teague, su situación cambió de “cero a cien”. “La verdad que en la vida siempre hay que estar muy atento, porque no sabés cuándo pasa de cero a cien y en mi vida está pasando así. Hace nada estaba todavía en la escuela y hoy en día estoy acá en Qatar. La verdad que a veces no llego a procesar todo”, acepta.

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Vallejos cumple con todos los requisitos que el show business pide hoy en día. En la jaula es letal. Un estilo espectacular. Kevin no defrauda. Y afuera tampoco defrauda: es un hábil declarante que usa sus redes sociales para generar hype. “Acabamos de firmar un nuevo acuerdo con la UFC”, anunció en su perfil hace un mes. Y agregó en medio de chicanas a su rival de turno: “No puedo creer cuánta plata me están pagando por pelear”.

Entre risas ante Infobae, expone el impacto económico de su nueva realidad pero principalmente la tranquilidad deportiva que le brinda para su futuro: “Obviamente este contrato no me hace millonario. Tengo que seguir trabajando, hay mucho que hacer”, advierte. Aunque explica: “Pero me ayuda a estar más tranquilo, a seguir desarrollándome como peleador. Y también a desarrollarme como emprendedor, porque quiero hacer muchos proyectos a nivel personal. Tengo el proyecto de hacer un gimnasio para ayudar a muchos más peleadores”.

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— Y a nivel económico, ¿eso te permite tener un respiro y proyectar más a largo plazo?

— Exactamente. Obviamente. Firmé contrato para varias peleas, así que estoy bastante tranquilo dentro de la compañía. Me siento muy seguro, muy tranquilo a la hora de decir: “Bueno, pase lo que pase, tengo más chances, tengo más oportunidades. Pase lo que pase, yo puedo comer al final del día”.

— Es la pelea más grande de tu carrera, ¿si te va bien puede aparecer una chance por el título finalmente?

— Sin dudas, yo creo que sí. Ganándole a alguien como a Sterling, ganándole a alguien con un nombre tan grande, sin dudas me posiciona ahí sobre la mesa para posibles contendientes al título. No hay que sacarle mérito a Sterling por la edad, no hay que sacarle mérito por nada. Es un gran peleador, es un gran atleta y tiene eso que, de ganarle a él, paso muchos, muchos, escalones.

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El Chino pasó de cubrirse la carrera con changas de albañil a tener su futuro deportivo asegurado por un largo tiempo. Sus poderosos puños, además, podrían generar un impacto en Argentina. Como sucedió con Manu Ginóbili, Franco Colapinto, el Chino Maidana, Maravilla Martínez, Juan Martín del Potro u otros representantes que brillaron a nivel internacional y desataron la pasión en el país por cada una de las disciplinas que afrontaban.

“¿Qué tenés para decirle a ese pibe que hacía changas de albañil?”, le propone Infobae y el Chino sorprende: “Y... la verdad es que a veces son más cosas malas que buenas. Es la realidad. Llegar hasta acá no es fácil, no es lindo tampoco. Se dejan muchas cosas atrás, se dejan muchos amigos, se van perdiendo muchos momentos, cumpleaños... Hay muchas cosas detrás de llegar hasta acá. El hecho de toda esta fama, todo este reconocimiento, tampoco es fácil de sobrellevar. No es lindo”.

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“Pero bueno, todo rinde sus frutos. Yo entrené y trabajé todo para esto y hoy en día estoy más que feliz de ver para atrás y ver al pibe que capaz arrancaba con la duda en la cabeza de: ‘”Che, ¿y si dejo todo y no voy a llegar a nada? Porque la verdad que estoy perdiendo muchísima plata, estoy haciendo perder plata a mis viejos, estoy haciendo perder plata a mucha gente. ¿Por qué no me pongo a trabajar y hago una vida normal?’. Gracias a Dios soy cabeza dura y no escuché eso. Seguí para adelante, seguí empujando. Así que es más que nada ver hacia atrás y ver que no me rendí, que no me dejé quebrar. Y que hoy en día está todo rindiendo sus frutos".

Kevin asegura que la fama trae muchas veces “gente mala” y que estás siempre en riesgo de caer bajo las tentaciones. Su carrera, asegura, tuvo una guía especial que le permitió construir con precisión el trayecto para estar hoy de cara a una chance histórica de acercarse al título mundial.

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“Argentina tiene muchísimo talento. Lo que a veces falta son oportunidades”, reflexiona. “Yo estoy hoy en día acá porque mi mánager me supo manejar una carrera. Hay muchos peleadores que vos ves y decís: ‘Fua, qué buen récord’. Después va y pelea contra el hermano de tal, que es ex campeón, campeón del mundo, y obviamente vas a perder. Muchos peleadores toman eso como: ‘¡Qué buena oportunidad!’. Pero en sí te estás manchando el récord, estás arruinando tu carrera por capaz que mil dólares, porque, bueno, en Argentina te pagan 300 dólares, 200 o te pagan las entradas que vendas. Entonces, una vez que ves mil dólares o ves dólares, obviamente los peleadores siempre se van. Falta una educación, la forma de ir llevando a un peleador", analiza.

Ese equilibrio entre los beneficios y las hostilidades del lugar que logró alcanzar lo llevan a afianzar su círculo de confianza para evitar fisuras. Y también lo empujan a sostener su vida en su ciudad natal: “Sin dudas voy a elegir Mar del Plata siempre, y voy a hacer todo lo posible para seguir en Mar del Plata. Es una ciudad muy linda, muy hermosa. La calidad de gente también. Tanto Mar del Plata como Batán. Son los lugares donde nací, crecí, me eduqué y me formaron. Voy a elegirlos siempre para vivir, voy a elegir siempre a Mar del Plata. Además tengo el gimnasio con mi profesor, Brothers of Life, que es donde entrené toda la vida. Me encantaría seguir ayudan al gimnasio. Le compramos un tatami y una jaula completamente nuevas. Quiero seguir agregando cosas y aportando para devolver un poco todos los favores que me han dado. Entonces, siempre voy a elegir Mar del Plata”.

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"Siempre voy a elegir vivir en Mar del Plata", asegura (Foto: @chino_vallejos19)

La cartelera principal de este sábado 21 de noviembre en el ABHA Arena de Doha comenzará a las 15 (hora Argentina) y tendrá cinco combates en total: el de Vallejos será el coestelar, en la previa del principal entre Jiri Prochazka y Navajo Stirling por la categoría semipesados. Horas antes de subirse a la balanza para acusar las 146 libras (66.2kg), Kevin también bromea sobre otra de los grandes combates antes de la pelea: el corte de peso.

“La verdad es que hice un cambio bastante grande este campamento. Yo no hago dieta hasta solamente las últimas dos semanas de mi pelea. Este campamento hice una dieta de dos meses, vengo comiendo bien, vengo comiendo muy limpio, vengo bajando muy progresivamente y la verdad es que se nota mucho el cambio. Sí, tengo hambre. Sí, sigue siendo difícil. Sí, me siguen irritando muchas cosas, pero la realidad es que he estado muchísimo peor. Hoy en día no me puedo quejar. Me siento fuerte, me siento con mucha energía”, aclara, y pone sobre la mesa una frase de Marcos René Maidana para hablar sobre su perfil “noqueador” que genera fanáticos en todo el mundo: “Lo dijo el Chino Maidana, con la quijada y con una mano pesada se nace, no se hace”.

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Este sábado tendrá la pelea más importante de su carrera (Foto: @chino_vallejos19)

En la puerta de cumplir 25 años, invita a los fanáticos argentinos a hacer “un asado” este sábado para acompañarlo en la velada más trascendente de su breve y meteórica carrera. La pelea en Qatar podría significar, al fin y al cabo, el primer paso para el retorno de la UFC a Argentina luego del evento que protagonizó Santiago Ponzinibbio en 2018. “Estoy seguro de que va a volver a Argentina, pero ese no es un trabajo nuestro, es un trabajo de la gente. Lo tienen que desear. Yo voy a pelear donde sea porque mi trabajo es pelear, ahora está el trabajo del público de poner su parte”.

El argentino se impuso sobre el norteamericano Josh Emmett este año en Las Vegas