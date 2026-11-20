Misiles rusos fueron lanzados contra Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

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El Ejército ruso lanzó durante la noche del viernes y la madrugada de este viernes un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev y varias regiones de Ucrania, que dañó infraestructuras críticas, tres puentes sobre el río Dnipro, edificios residenciales en la capital y dejó al menos tres víctimas fatales.

El bombardeo ocurrió después de una jornada de ofensivas rusas que alcanzaron dos embajadas europeas, la catedral de San Vladimiro y varias viviendas en el centro de Kiev. La operación también siguió a las promesas de represalia de Moscú por los daños que Ucrania causó al puente de Crimea.

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Las alertas antiaéreas se activaron en todo el territorio ucraniano. Periodistas del medio ucraniano The Kyiv Independent informaron que las primeras explosiones se escucharon en la capital cerca de la 01:25 hora local, pocos minutos después de que la Fuerza Aérea de Ucrania advirtiera sobre el avance de misiles balísticos rusos hacia la ciudad. Poco antes de las 2:00, la Fuerza Aérea alertó que “todos los misiles balísticos se dirigen hacia Kiev”. Al cabo de una hora nuevas explosiones se registraron después en distritos céntricos y entre las 3:00 y las 6:30, mientras continuaban las advertencias por misiles y drones.

Personas se refugian en una estación de metro durante ataques rusos con misiles y drones, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los puentes Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi y Sur sufrieron daños. Los ataques provocaron restricciones en el tránsito entre las dos orillas de la ciudad. El funcionario local también comunicó daños en una instalación de infraestructura crítica mientras que residentes del distrito de Pechersk notificaron interrupciones en el suministro de calefacción, electricidad y agua.

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Personas se refugian en una estación de metro durante ataques rusos con misiles y drones, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev informó incendios en edificios residenciales de los distritos de Obolonskyi y Podilskyi y añadió que un incendio afectó una instalación de infraestructura en Holosiivskyi. Las autoridades también informaron de la muerte de tres personas.

Canales de monitoreo indicaron que Rusia puso en vuelo bombarderos estratégicos Tu-160 desde la base aérea de Ukrainka, en el Extremo Oriente ruso. Estas aeronaves, capaces de portar armas convencionales y nucleares, amplían el alcance potencial de los ataques hacia regiones alejadas del frente. La información no fueron confirmada por Kiev o Moscú.

El ataque nocturno de Rusia contra Kiev se produjo un día después de que el presidente Vladimir Putin amenazara con represalias por el ataque ucraniano al puente de Crimea. “Nuestras represalias... serán mucho más dolorosas que lo que Ucrania le hizo al puente (en Kerch)... Con las armas de precisión de hoy en día, no es tan difícil hacerlo”, afirmó Putin.

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El puente de Crimea, construido por Rusia tras la ocupación de la península en 2014, es una vía de suministro y transporte para las tropas rusas desplegadas en los territorios ucranianos ocupados.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, al margen de la Cumbre de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO.

Un tramo de la calzada se derrumbó tras un ataque nocturno con misiles Flamingo ucranianos el 17 de noviembre. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, Putin recurrió en varias ocasiones a la retórica de represalia después de ataques ucranianos contra objetivos militares en territorio ruso.

Antes de la ofensiva con misiles y drones de la madrugada, Kiev sufrió durante toda la jornada un ataque con drones que alcanzó el centro de la ciudad. Un hombre de 26 años murió y otras cinco personas resultaron heridas en ese ataque.

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El jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, defendió los ataques contra el puente de Crimea y sostuvo que la infraestructura se encuentra en territorio ucraniano, después de que Rusia amenazara con represalias por los daños registrados en esa vía estratégica.

“Para ser honesto: Crimea es Ucrania, ¿verdad? Y todo lo que está en territorio ucraniano es ucraniano. Y hacemos con lo nuestro lo que queremos”, declaró el mandatario en Berlín, tras la cumbre de líderes de la Coalición de Voluntarios.

Zelensky vinculó las acciones contra esa infraestructura con los ataques rusos sobre puentes que cruzan el río Dnipro en Kiev. “No es la primera vez que atacan nuestros puentes, ni es el primer año que lo hacen. Por lo tanto, estamos respondiendo. Creo que es justo”, afirmó.

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(Con información de Europa Press)