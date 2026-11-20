Está disponible para cuentas personales de Google de mayores de 18 años con los planes AI Plus, Pro o Ultra. (SeongJoon Cho)

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Google lanzó una función que permite a su asistente Gemini manejar una Mac: hacer clic, escribir, recorrer menús y completar formularios en programas instalados y en sitios web, según la empresa. El usuario describe la tarea en un mensaje y el asistente la ejecuta.

La función, llamada “uso de la computadora” (computer use), funciona dentro de la app de Gemini para Mac. Para activarla, el usuario escribe @Computer use en su pedido, según 9to5Google. Google informó que el asistente trabaja en una ventana aislada, con una vista previa en vivo dentro del chat, de modo que la pantalla y el cursor del usuario quedan libres.

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Los ejemplos de la empresa incluyen extraer pesos y direcciones de archivos PDF para completar un formulario de cotización de envío, armar una presentación en Google Slides con datos de paneles de control y preparar publicaciones de venta a partir de fotos de ropa guardadas en una carpeta. También menciona la edición de fotos por lotes en programas de diseño.

La función, llamada “uso de la computadora” (computer use), funciona dentro de la app de Gemini para Mac. (Google)

Quién puede usarla y dónde

La función se despliega en inglés y solo en Estados Unidos. Está disponible para cuentas personales de Google de mayores de 18 años con los planes AI Plus, Pro o Ultra. Requiere una Mac con chip Apple Silicon y el sistema macOS Sequoia 15.0 o posterior, según Google.

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MacRumors informó que los planes comienzan en USD 4,99 por mes. The Next Web agregó que, igual que otra herramienta de Google llamada Gemini Spark, la función no está disponible en Europa ni en el Reino Unido. Según ese medio, Google incorporó el uso de la computadora a un modelo para desarrolladores en junio.

En la sección de conectores de la app aparecen nuevas aplicaciones de escritorio, entre ellas Blender y Autodesk Fusion, que se suman a las ya existentes Git y Obsidian, según 9to5Google. La tarea de Gemini en la Mac ya podía acceder a archivos locales junto con aplicaciones conectadas como Gmail o Google Calendar.

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FILE PHOTO: Miniature figurines and Gemini logo are seen in this illustration taken July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los controles y los riesgos que reconoce Google

Google afirmó que el usuario elige a qué aplicaciones puede acceder Gemini, puede ver cada paso, pausar en cualquier momento y aprobar las acciones clave antes de que ocurran. Según 9to5Google, el asistente se detiene en los inicios de sesión y en los pagos, y pide confirmación en las acciones delicadas.

La propia empresa advierte que Gemini puede equivocarse. En su página de ayuda explica que el asistente puede borrar archivos de forma permanente o compartirlos con terceros, aunque está diseñado para pedir permiso antes de hacerlo. Recomienda no incluir archivos que el usuario no quiera que toque ni que sean demasiado sensibles como para perderlos.

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Gemini solo ve las carpetas que el usuario conecta. Cuando modifica archivos, crea copias de respaldo temporales que se eliminan al iniciar una nueva tarea o después de 24 horas, según el centro de ayuda de Google. La página también advierte contra agregar nubes públicas a las carpetas conectadas, porque el asistente podría compartir datos allí.

FILE PHOTO: An Apple logo and a computer motherboard appear in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple prepara avisos para este tipo de agentes

MacRumors señaló que la novedad llega antes de macOS 27.3, una actualización en la que Apple mostrará advertencias sobre el acceso de las aplicaciones a los datos de los usuarios. El sistema permitirá limitar el acceso a aplicaciones y carpetas concretas e incluirá un indicador que muestre cuándo una aplicación controla a otra.

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Según ese medio, quienes instalen aplicaciones que pidan esos permisos ahora no tendrán que volver a concederlos cuando llegue macOS 27.3. La nota no precisa la fecha de lanzamiento de esa versión.