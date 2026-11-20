Anthropic recaudó USD 81.000 millones en su salida a bolsa, la mayor oferta inicial de la historia. (Reuters)

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Las acciones de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, cerraron su primera jornada en el Nasdaq con una suba de 17%, hasta USD 97,17, mientras los tres principales índices de Wall Street cayeron más de 2%. Según Reuters, CNBC y Business Insider, la oferta inicial fue la mayor de la historia.

La acción, que cotiza bajo el símbolo ANT, había salido a la venta a USD 83. Abrió a USD 111,50, un 34% por encima de ese precio, y llegó a un máximo de USD 115. Durante la jornada, el valor de la compañía superó brevemente los 2 billones de dólares, para cerrar con una capitalización de mercado de 1,76 billones, según CNBC.

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Anthropic vendió 980 millones de acciones al público y obtuvo USD 81.000 millones, según The Associated Press. Esa cifra superó los cerca de USD 75.000 millones que SpaceX recaudó en su salida a bolsa de junio. Además, la empresa captó USD 26.000 millones en una colocación privada al mismo precio, con inversores como Alphabet y Microsoft. Sumadas, las dos operaciones alcanzan USD 107.300 millones.

La acción de Anthropic, bajo el símbolo ANT, abrió a USD 111,50 tras una colocación inicial de USD 83.(Anthropic)

Los índices cayeron cuando comenzó a cotizar

El Dow Jones perdió 1.101,11 puntos, un 2,19%, y cerró en 49.097,06. Fue la primera vez que terminó por debajo de los 50.000 puntos desde junio, según CNBC. El S&P 500 bajó 2,02%, hasta 7.175,83, y el Nasdaq Composite cayó 2,25%, hasta 23.879,20.

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Según la cadena, los índices tocaron sus mínimos del día en el momento en que la acción de Anthropic empezó a cotizar. Antes, el Nasdaq había llegado a subir hasta 2%. El índice de volatilidad de Wall Street rozó los 29 puntos, su nivel más alto desde marzo.

Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de Jones Trading, explicó a Investing.com que parte del dinero que esperaba para comprar Anthropic estaba colocado en contratos sobre el índice Nasdaq 100. Cuando la acción abrió, ese dinero pasó a la empresa y empujó a la baja al resto del mercado.

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El Dow Jones cerró por debajo de los 50.000 puntos por primera vez desde junio, con una caída de 2,19%. (Reuters)

Aleks Spencer, director de inversiones de Bogart Wealth, dijo a CNBC que la jornada era un buen momento para vender las ganancias recientes. Ted Mortonson, estratega tecnológico de Baird, comparó el movimiento de la acción con un casino y afirmó: “El día de hoy no importa”. Para él, lo que fije el valor será cómo la empresa maneje los próximos tres años.

Las demás tecnológicas también perdieron

Nvidia bajó 3,3% y acumuló seis sesiones seguidas a la baja, según Reuters. Las acciones de AMD cayeron 7,7% después de que Hunterbrook, un medio de investigación, informara que su fondo afiliado, Hunterbrook Capital, había tomado una posición vendedora sobre la empresa. Las compañías de nube CoreWeave y Nebius retrocedieron 6,1% y 9,4%, respectivamente.

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Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital, dijo a Reuters que no conviene sacar demasiadas conclusiones del comportamiento de la acción ese día, porque el dinero que entra en Anthropic sale de otras inversiones. También señaló que sus expectativas sobre el gasto en centros de datos bajaron en el último mes o dos.

Michael O’Rourke, de Jones Trading, atribuyó la caída del mercado al traspaso de capital hacia la oferta de Anthropic. (Europa Press)

El sector tecnológico del S&P 500 cerró 1,9% a la baja. Un fondo cotizado de inteligencia artificial que sigue CNBC acumula una caída cercana a 14% en noviembre, y Nvidia pierde 28% en el mes, mientras enfrenta la renuncia de su director ejecutivo, Jensen Huang. El S&P 500 sumó su sexta sesión consecutiva en rojo y se encaminaba a su mayor caída semanal desde abril de 2025, según Reuters.

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