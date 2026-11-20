Axel Kicillof

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El Gobierno consiguió dictamen para la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y ahora va por la aprobación de la ley en recinto. Como se sabe, la resolución tendrá impacto directo en el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires y la definición que tome el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que además construye su propia candidatura presidencial atravesada por la discusión interna del peronismo. El contexto es complejo para la estrategia del mandatario provincial. Aunque el plan A es que sigan las PASO, también empieza a asomar un plan B que decanta en dos caminos sin PASO a nivel nacional: ir hacia un acuerdo con el resto de los sectores del peronismo cuyo resultado final es que termine ungido como el candidato para enfrentar a Javier Milei o ir “por afuera”, una jugada arriesgada y con la que se amagó en el último cierre de listas legislativo en la provincia de Buenos Aires en 2025. En la ecuación hay un factor clave: tiene a su favor la definición de las PASO provinciales, una condición que depende de su firma y que podría servir como empuje propio para la negociación con el resto de los sectores.

Buenos Aires tiene una ley propia de elecciones primarias. La misma establece que “cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”, aunque nada dice sobre qué sucede con las Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias (EPAOS) de la provincia de Buenos Aires si no hay PASO para definir candidaturas nacionales. El año pasado, fue Kicillof quien terminó elevando un proyecto de ley para suspender las primarias bonaerenses luego de varias idas y vueltas con la oposición como con los distintos sectores del peronismo.

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Kicillof en la elección legislativa del 2025 en la que debutó la boleta única de papel (Crédito: Aglapalata-fotonoticias)

De suspenderse las Primarias nacionales, el escenario parecería asemejarse a lo que sucedió en 2025 en Buenos Aires. Pero en el Gobierno bonaerense defienden las PASO, en todas sus dimensiones. “Tanto a nivel nacional como a nivel provincial nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Creemos que es el mejor instrumento para que, democráticamente, todos aquellos que comulgan con el campo popular definan cuáles son sus candidatos y que después terminemos en una candidatura unificada tanto para la nación como para la provincia”, planteó esta semana el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Recordó que la posición es compartida por el resto de los sectores que participaron de la última cumbre peronista que se dio en la Casa de La Pampa, entre los que participaron Kicillof, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Chaco); además del senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner y del Frente Renovador, Sergio Massa y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

Que haya unas PASO en Buenos Aires y no en la Nación tracciona en varios escenarios. Además de la cuestión interna del peronismo, ese escenario también impacta sobre el armado de La Libertad Avanza. Sucede que Buenos Aires representa el 37% del padrón nacional y, con una primaria vigente para elegir gobernador e intendentes, también podría funcionar como “síntoma de primera vuelta”. Los legisladores de La Libertad Avanza ya presentaron un proyecto de ley para suspender las PASO bonaerenses. Impulsada por el presidente del bloque de senadores, Carlos Curestis, la bancada de Milei en el Senado, que preside Verónica Magario, reclama derogar la ley provincial 14.086 porque “ha generado un incremento significativo del gasto público provincial, sin que ello se traduzca necesariamente en una mejora sustancial de la calidad democrática, la representatividad política o la participación ciudadana”.

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A priori, los libertarios deben tejer un esquema de acuerdo con el PRO en los diferentes municipios; dado que a nivel provincial hasta el momento el candidato puesto para ir por la gobernación es el Jefe de Gabinete, Diego Santilli. Una instancia en la que también podría participar un sector del radicalismo.

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza

Dentro del peronismo, la sucesión de Kicillof ya está en marcha. Los nombres proliferan: el MDF promueve a Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Julio Alak y —solapadamente— Carlos Bianco. La Liga de Intendentes peronistas también cuenta con nombres propios: Federico Otermín, Mariel Fernández, entre otros. En el kirchnerismo, los nombres que aparecen son los del senador nacional Eduardo de Pedro, Mayra Mendoza. El Frente Renovador, al intendente de San Fernando, Juan Andreotti, quien fue anfitrión del encuentro del peronismo federal por el Día de la Militancia donde no hubo presencia del kicillofismo. Otro intendente que se mueve de forma autónoma, pero dentro del peronismo, es el de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien en las últimas semanas aceleró las recorridas. En la lista también sobrevuelan Máximo Kirchner o Sergio Massa, dependiendo de cómo sea finalmente el cierre del peronismo. Los nombres y variables son muchos.

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¿Cómo acomodar la ebullición de precandidaturas a la sucesión bonaerense? Todas las terminales dan cuenta de que mediante una PASO. “Si no hay PASO a nivel nacional, nos pone más en la situación de un acuerdo, lo que no significa que en la provincia de Buenos Aires no se puedan discutir las candidaturas a gobernador, que sea parte de ese acuerdo, o que parte de ese acuerdo tenga que ver con dar las PASO a nivel provincial”, proyectó el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, -forma parte del Frente Renovador- en los últimos días. “No hay niveles de síntesis en las candidaturas. Si existieran las herramientas de las PASO, probablemente habría una PASO”, planteó el presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, durante una entrevista con Rambla Stream. El legislador que responde a Máximo Kirchner se refería a la cuestión nacional. Pero en el marco bonaerense la línea es similar.

Facundo Tignanelli y Alexis Guerrera

Desde el MDF, creen lo mismo. El ex intendente de Avellaneda y uno de los armadores de Kicillof, como lo es Jorge Ferraresi, planteó durante un acto que hizo por el Día de la Militancia que “las primarias se van a eliminar la semana próxima y hay que discutir consensos y eso a veces es difícil”. Este jueves, Kicillof estuvo con Ferraresi y la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra. Entregaron 55 viviendas en Dock Sud, en una inversión de $3.168 millones. Ferraresi es uno de los más entusiastas en el armado de Kicillof. “Para llevar adelante planes de vivienda se necesitan grandes inversiones y mucha obra pública: esta jornada hubiera sido imposible sin un Gobierno provincial comprometido con el hábitat”, remarcó este martes la intendenta interina, Magdalena Sierra.

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Además, la posibilidad de que no haya PASO a nivel nacional también sopesará sobre la determinación de si Kicillof define desdoblar la fecha de las elecciones provinciales de las nacionales. Hasta no hace mucho, la hipótesis sobre la que el Gobierno bonaerense trabajaba era que si había PASO, la elección bonaernese sería el mismo día que la elección nacional, pese a que en principio los sistemas de votación fueran distinto: cargo a presidente vía Boleta Única de Papel y boleta partidaria tradicional para elegir gobernador e intendente. Todo, en urnas separadas.