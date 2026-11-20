Kress añadió que la prioridad de la compañía es otra. (Composición Infobae: Nvidia/Handout vía REUTERS/Edgar Su)

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La junta directiva de Nvidia descartó la posibilidad de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, pese a que el propio fundador manifestó su disposición a retomar el cargo tras su salida en medio de un presunto caso de espionaje.

Colette Kress, actual CEO interina de la empresa, confirmó la decisión en una entrevista con CNBC: “Jensen renunció a su puesto en Nvidia. Y la junta aceptó su renuncia. La junta ha decidido no reincorporar a Jensen. Esa es nuestra declaración y lo que la junta ha decidido hacer”.

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Kress añadió que la prioridad de la compañía es otra. “Queremos enfocarnos en estos momentos en hacer crecer nuestro negocio. Queremos crecer en términos de todo lo que debemos hacer con nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros accionistas, y eso es donde nos vamos a enfocar de ahora en adelante”, afirmó.

Nvidia diseña hardware y software de computación acelerada, siendo un referente clave en unidades de procesamiento gráfico (GPU) y en infraestructura para IA. REUTERS/Dado Ruvic

La respuesta de Jensen Huang tras su salida de Nvidia

En sus primeras declaraciones públicas desde su dimisión del jueves pasado, Huang se mostró abierto a un eventual regreso a la compañía que fundó hace 33 años.

Según declaraciones recogidas por Financial Times, el ejecutivo afirmó que consideraría un honor volver a liderar Nvidia si así lo decidiera el consejo. “Si el consejo considera que mi regreso beneficia a los accionistas, a los empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender esa petición y volver a ejercer como director ejecutivo”, señaló Huang.

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Durante el fin de semana ganó fuerza una campaña para promover el regreso de Huang al frente de la empresa. La iniciativa sumó incluso el respaldo condicionado del presidente Donald Trump, quien el lunes dijo estar abierto a esa posibilidad.

Pese al impulso público en favor de su reincorporación, la junta mantuvo su postura y ya analiza perfiles internos y externos para cubrir el puesto que dejó vacante Huang al frente de la compañía.

En sus primeras declaraciones públicas desde su dimisión del jueves pasado, Huang se mostró abierto a un eventual regreso a Nvidia. REUTERS/Mike Blake/

La investigación de la junta de Nvidia sobre el presunto espionaje

La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si Jensen Huang pudo haber sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. La revisión quedó a cargo de un comité de directores independientes, con asesoramiento legal externo.

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La pesquisa se originó después de que informaciones periodísticas vincularan al entonces director ejecutivo con una empresaria china investigada por autoridades estadounidenses. La compañía afirmó en ese momento que no tenía razones para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o sus propios secretos corporativos hubieran resultado comprometidos.

La investigación, sin embargo, puso bajo escrutinio tanto la conducta del entonces director ejecutivo como los mecanismos de gobierno corporativo de una compañía considerada decisiva para el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global.

Colette Kress asumió la dirección de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang. (Nvidia)

Por qué el caso de espionaje trascendió lo personal

La controversia que terminó con la salida de Huang de Nvidia adquirió una dimensión política por las sospechas sobre posibles transferencias de chips avanzados a compañías chinas. La empresaria vinculada al caso había trabajado para Megaspeed, una firma de computación en la nube con sede en Singapur que estaba bajo investigación por un eventual acceso de China a procesadores de Nvidia sujetos a controles de exportación de Estados Unidos.

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Las acusaciones contra la empresaria no fueron verificadas de manera independiente por medios estadounidenses, y China negó cualquier implicación en una operación de espionaje vinculada al caso.

Aun así, legisladores estadounidenses solicitaron explicaciones sobre el caso y plantearon la necesidad de endurecer las restricciones sobre las ventas de chips de inteligencia artificial al gigante asiático.