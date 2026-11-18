WhatsApp permite subir referencias visuales de personajes que se quieren recrear en diferentes escenarios. (Fotocomposición Infobae)

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WhatsApp permite crear imágenes de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys con una estética inspirada en GTA VI mediante Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial (IA) integrada en la aplicación de mensajería.

A partir de una imagen de referencia y una instrucción escrita, es posible transformar a los personajes de la película de Netflix en figuras situadas en una ciudad costera, con autos deportivos, palmeras, luces de neón y una paleta de colores propia del universo visual de la nueva entrega de Rockstar Games.

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El proceso puede realizarse desde un celular, WhatsApp Web o la aplicación de escritorio, sin instalar editores adicionales. La clave está en elegir una referencia clara y redactar un prompt que describa el espacio, la vestimenta, el encuadre y el estilo de ilustración deseado.

Es clave contar con imágenes en alta calidad de Las Guerreras K-pop. (Foto: Netflix)

Cuál es el primer paso para recrear a las Guerreras K-pop en el universo de GTA VI

El primer paso es guardar una imagen de Las Guerreras K-pop o de los Saja Boys. Puede ser un póster, una captura de una escena, una imagen promocional o una ilustración publicada en los canales oficiales de Netflix y en sus redes sociales.

Para obtener un resultado más preciso, hay que optar por archivos con figuras en primer plano, buena luz y pocos elementos alrededor. Las imágenes con textos, fondos recargados o sombras intensas pueden dificultar que Meta AI mantenga los rasgos principales al trasladarlos a un nuevo escenario.

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Dónde está Meta AI dentro de la aplicación de WhatsApp

Una vez descargada la imagen, hay que abrir WhatsApp y buscar el acceso a Meta AI. En muchos dispositivos aparece como un ícono circular de varios colores dentro de la pestaña de chats. En otras versiones, se encuentra desde la barra de búsqueda o al crear una conversación nueva.

Meta AI está disponible como chat en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Al abrir el chat, la plataforma puede pedir la aceptación de las condiciones de uso si se trata del primer acceso. Desde allí, el asistente permite recibir imágenes cargadas de forma voluntaria y modificarlas según una orden escrita.

Dentro de la conversación con Meta AI, hay que tocar el ícono para adjuntar archivos. Según el dispositivo, puede aparecer como una cámara, un clip o un signo más. Luego se debe seleccionar la imagen desde la galería del celular o desde la carpeta donde se haya almacenado en la computadora.

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La foto quedará incorporada al mensaje, aunque todavía no se habrá transformado. Antes de enviarla, es necesario sumar una instrucción detallada. La calidad del resultado depende en buena medida de la referencia y de la precisión del texto que acompaña a la imagen.

Esta es una representación de Las Guerreras K-pop en el universo de GTA VI. (Foto: Meta AI)

Qué prompt permite llevar a Las Guerreras K-pop al universo de GTA VI

Para crear una imagen inspirada en la estética de GTA VI, se puede escribir una indicación como esta: “Transforma esta imagen en una ilustración de videojuego ambientada en una ciudad costera ficticia, con palmeras, edificios art déco, autos deportivos, luces de neón y cielo al atardecer. Mantén los rostros y peinados reconocibles. Usa ropa urbana de colores intensos y estilo de póster de acción. Sin logotipos ni texto”.

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El prompt puede adaptarse a cada grupo. Para Las Guerreras K-pop, una alternativa es pedir “tres protagonistas con chaquetas coloridas, accesorios musicales y energía de combate, sobre una avenida junto a la playa”.

Para los Saja Boys, se pueden incluir “cinco personajes con peinados llamativos, chaquetas de cuero, gafas oscuras y autos de lujo al fondo”. Es preferible pedir una estética inspirada en el videojuego, sin reproducir de forma exacta logos, portadas ni personajes de la franquicia.

Los Saja Boys se pueden adaptar al universo del videojuego. (Foto: Meta AI)

Cómo ajustar el resultado de la IA

Meta AI mostrará la imagen generada dentro del chat. Antes de guardarla, es clave revisar que los personajes conserven los detalles que los vuelven identificables: color de cabello, accesorios, prendas principales y cantidad de integrantes.

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Si la primera versión se aleja de lo esperado, se puede responder en el mismo chat con nuevas órdenes. Por ejemplo: “Conserva los peinados de la imagen original”, “elimina el texto del fondo”, “haz que los personajes ocupen el centro de la escena” o “reduce los elementos de la calle”.

Cuando la imagen final esté lista, hay que elegir “Guardar” o “Guardar foto”, de acuerdo con el sistema operativo. El archivo quedará almacenado en la galería y podrá enviarse por otros chats, publicarse en redes sociales o descargarse desde WhatsApp Web en una computadora.

Asimismo, es posible pedir una segunda versión para imprimir. Solo con responder: “Convierte esta imagen en una lámina para colorear, en blanco y negro, con contornos negros gruesos, sin sombras, sin colores y con fondo blanco”.

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