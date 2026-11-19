La intrusión informática ocurrió el 11 de noviembre dentro de un entorno de pruebas que no opera con usuarios (REUTERS/Anton Bridge/File Photo)

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Rakuten Securities, una de las mayores casas de bolsa en línea de Japón, informó que datos personales y financieros de hasta 4,47 millones de cuentas pudieron filtrarse tras un ciberataque a sus sistemas. En otras 11,25 millones de cuentas pudieron quedar expuestos los identificadores de acceso.

La empresa lo comunicó el 17 de noviembre. Detectó una posible intrusión el 16 de noviembre y determinó que el 11 de noviembre alguien accedió a información guardada en un entorno de pruebas, es decir, un sistema interno que no se usa para operar con clientes.

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Según el comunicado, en el primer grupo de hasta 4,47 millones de cuentas pudieron filtrarse nombres, fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, empleadores y la cuenta bancaria a la que el cliente retira dinero, con banco, número y titular. También ingresos anuales y patrimonio declarados por el cliente, además de información de activos por producto.

En el segundo grupo, de hasta 11,25 millones de cuentas, solo pudieron salir el código de sucursal y de cliente, y el identificador de acceso. La empresa aclaró que incluye a clientes que ya se habían dado de baja y que ese identificador no es el mismo que el de Rakuten ID.

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La compañía afirmó que no hay indicios de que se hayan filtrado las contraseñas ni los números secretos necesarios para operar, y que hasta el momento no detectó accesos ni operaciones fraudulentas vinculados al caso. Ya identificó a los clientes afectados y les escribirá de forma individual.

Rakuten Securities pidió desconfiar de correos, mensajes de texto, llamadas o cartas que se hagan pasar por la firma o por empresas del grupo. Aseguró que sus correos no incluyen enlaces y que nunca pide por teléfono datos personales ni de acceso.

Las acciones de Rakuten Group cayeron más del 7% en la bolsa japonesa tras la divulgación del ataque informático (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

También recomendó activar la autenticación con llaves de acceso (passkeys), que usan huella o reconocimiento facial, y permitió bloquear de forma temporal operaciones y retiros desde la configuración de seguridad. Según el comunicado, más del 90% de los usuarios que ingresan a diario ya las usan. NHK informó que la firma tenía más de 15 millones de cuentas al 2 de noviembre.

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Bonos más caros y acciones a la baja

Japan Times informó que las acciones de Rakuten Group cayeron más de 7% en la mañana del 18 de noviembre, antes de recuperarse parcialmente. El diario añadió que el grupo ya había revelado ataques en Rakuten Travel, con datos de más de 2,6 millones de cuentas, y en Rakuten Drive, con más de 15 mil cuentas.

Bloomberg publicó que el diferencial de los bonos en yenes del grupo se amplió. Es la diferencia de rendimiento que exigen los inversores frente a la deuda del gobierno japonés. En los bonos por 360.000 millones de yenes (unos USD 2.300 millones) vendidos a particulares en octubre, llegó a unos 212 puntos básicos el 18 de noviembre, el nivel más alto desde su emisión.

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Según Bloomberg, el movimiento ocurrió cuando Rakuten inició un proceso de solicitud de consentimiento para modificar los términos de sus notas sénior (un tipo de bono) con vencimiento en 2029. Un diferencial mayor puede encarecer el financiamiento futuro del grupo. El comunicado de la empresa señala que la investigación sobre la causa y el alcance del ataque continúa y que la empresa informará si surgen novedades.