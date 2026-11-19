El comisionado Alexander Roßnagel evalúa si la entidad bancaria notificó con rapidez a las personas afectadas por la brecha de seguridad (Europa Press)

Guardar

La autoridad de protección de datos del estado alemán de Hesse abrió el 18 de noviembre una investigación contra Deutsche Bank por la filtración de más de 15 millones de documentos internos. El organismo evaluará si la entidad monetaria protegía bien la información y si avisó a tiempo a las personas afectadas.

El comisionado Alexander Roßnagel confirmó el procedimiento al diario Handelsblatt, que lo adelantó. “Estoy investigando si notificó con rapidez a las personas afectadas”, afirmó en un comunicado citado por la agencia Reuters. Ya pidió al banco más información y documentos.

PUBLICIDAD

Según Euronews, la revisión no analizará el contenido de los archivos, sino las medidas técnicas y de organización con las que el banco resguardaba esos datos. El reglamento europeo exige, en general, avisar a la autoridad dentro de las 72 horas posteriores a conocer una violación de seguridad.

Deutsche Bank dijo en un comunicado del 17 de noviembre que pruebas realizadas junto con una empresa de seguridad no hallaron señales de que su sistema informático actual esté comprometido. Tampoco hay indicios, según la entidad, de que se hayan consultado datos de cuentas, claves de acceso o pagos. Informó a las autoridades, entre ellas la de protección de datos.

PUBLICIDAD

Qué contienen los archivos filtrados

Dos informantes copiaron los archivos y los entregaron a los periodistas Josy Joseph y Khadija Sharife. Un consorcio de más de 200 periodistas, coordinado por la organización sudafricana Barracuda Media, los analizó. Participaron el Financial Times, Der Spiegel, The New York Times, Le Monde y la cadena ZDF. Las primeras notas salieron el 17 de noviembre.

Deutsche Bank descartó que sus sistemas informáticos actuales sufran vulneraciones o accesos indebidos a claves y cuentas de clientes (REUTERS/Tilman Blashofer/File Photo)

El material incluye unos nueve millones de correos electrónicos, actas de reuniones e informes internos, según Al Jazeera. Los informantes también entregaron la información a autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido.

El Financial Times informó que el banco procesó USD 582 millones en pagos vinculados al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que la propia entidad marcó como sospechosos. Esos pagos no prueban por sí solos un delito, aclaró CNBC. Deutsche Bank dijo que reconoce su error al aceptar a Epstein como cliente en 2013.

PUBLICIDAD

El mismo diario publicó que en 2017 el banco envió por error un documento tributario de Donald Trump al contador de otro cliente y no avisó a la Casa Blanca. Trump, de visita en Manila, dijo: “No deberían haberlo hecho. Es ilegal que lo hagan”.

Las notas también sostienen que el banco buscó ampliar su negocio en Rusia poco antes de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, pese a advertencias internas sobre lavado de dinero. El director ejecutivo, Christian Sewing, participó en el grupo que preparó esa estrategia, según esos informes. El banco anunció en marzo de 2022 que reduciría su actividad allí.

PUBLICIDAD

La reacción del mercado y del banco

Las acciones de Deutsche Bank cayeron más de 6% el 17 de noviembre en Fráncfort, la mayor baja desde abril de 2025, y luego recortaron la pérdida a 3,8%. El banco afirmó que, por tratarse de asuntos antiguos, no espera un impacto financiero significativo.

Las acciones de Deutsche Bank cayeron más del 6% en la bolsa de Fráncfort tras la publicación de los archivos filtrados (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

La entidad sostiene que los casos “se remontan a muchos años”, algunos hasta dos décadas, y que invirtió 7.000 millones de euros en controles entre 2019 y 2025. “Somos un banco distinto hoy”, dijo en su comunicado. Sewing admitió ante Handelsblatt que cabe preguntarse si se pudo hacer algo diferente.

El Financial Times recordó que el banco acordó en 2021 un pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar un juicio, que la justicia alemana allanó sus oficinas cuatro veces este año y que desde 2012 pagó 18.600 millones de euros por litigios y sanciones.

PUBLICIDAD

Roßnagel no quiso comentar detalles del procedimiento ni posibles sanciones, según la agencia BTA. El banco pidió que se proteja la información confidencial de clientes y empleados incluida en los documentos.