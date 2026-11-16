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Maileva, filial del correo francés, confirmó un ciberataque que expuso nombres y direcciones de 22 millones de personas

Los afectados reciben cartas de hospitales, laboratorios y viviendas sociales, no son clientes de la plataforma; el ataque ocurrió en septiembre y se supo dos meses después

Un buzón postal conectado a un servidor y cables informáticos absorbe siluetas iluminadas de documentos médicos, facturas y tarjetas de identidad.
Las víctimas de la filtración son destinatarios de correspondencia y no clientes directos de la plataforma digital (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Maileva, filial del grupo de correos francés La Poste, confirmó que un ciberataque de mediados de septiembre expuso los nombres, apellidos y direcciones postales de 22 millones de personas. La Poste lo informó el 14 de noviembre en una declaración a la agencia AFP, dos meses después de la intrusión.

Maileva ya notificó el incidente a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), el organismo francés que vigila el uso de datos personales, y presentó una denuncia. Según La Poste, una investigación judicial está en curso.

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La sección de cibercriminalidad de la fiscalía de París abrió una investigación por “atentado contra un sistema de tratamiento automatizado de datos”, según confirmó a la AFP. La Brigada de Lucha contra la Cibercriminalidad quedó a cargo del caso.

La empresa no precisó cómo entraron los atacantes. El sitio especializado Cyberattaque.org reveló el caso antes del anuncio oficial y lo describió como una de las mayores fugas de datos del año en Francia.

Víctimas que nunca fueron clientes

Maileva es una plataforma que imprime y envía correo para empresas: recibos de sueldo, facturas, cartas certificadas y convocatorias a asambleas. Pertenece a Docaposte, a su vez filial de La Poste. Dice tener más de 70.000 usuarios y haber enviado 180 millones de documentos en 2024.

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Los afectados no contrataron a Maileva. Son los destinatarios de las cartas de sus clientes: inquilinos, pacientes, empleados o usuarios de servicios públicos. La Poste indicó que todas las empresas afectadas fueron informadas, y que son ellas quienes deben avisar a cada persona, como establece el reglamento europeo de protección de datos.

Según el servicio de prensa de Docaposte, citado por 01net, varios miles de empresas clientes están involucradas. Entre ellas figuran viviendas sociales, laboratorios y hospitales.

Sobres apilados que se descomponen en números binarios y bloques de pixeles hacia una grieta luminosa sobre un fondo azul oscuro.
La plataforma interrumpió sus actividades durante seis días en septiembre tras registrar accesos no autorizados(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cyberattaque.org, que cita documentos internos atribuidos a Docaposte, calcula que el incidente abarca unos 39 millones de referencias de correo. Al eliminar duplicados, la cifra queda en 22 millones de personas. La empresa no confirmó ese detalle.

Qué datos aparecen en las cartas

El 3 de noviembre, la empresa de vivienda social Flandre Opale Habitat comunicó que pudieron consultarse datos de cartas enviadas en los últimos diez años. Incluyen referencias de vivienda, números de cliente y datos administrativos o financieros, como el monto de una factura.

El Hospital Foch, en Suresnes, avisó a sus pacientes de que cartas de cobro enviadas entre el 9 y el 23 de septiembre pudieron ser leídas. Contienen fechas de atención, números de factura e importes, pero no la naturaleza de los cuidados ni datos bancarios, según el hospital.

Antoine Hautin, secretario general de la empresa de ciberseguridad Almond, dijo a franceinfo que Maileva representa un “riesgo sistémico” porque decenas de miles de organizaciones la usan. Advirtió que la inteligencia artificial facilita automatizar estafas con cartas que parecen legítimas, y recomendó verificar por otro canal cualquier pedido inusual.

El primer aviso público fue el 23 de septiembre, cuando Maileva suspendió sus servicios por actividad sospechosa, según Cyberattaque.org. La plataforma estuvo seis días fuera de servicio. Entonces la empresa habló solo de intentos de acceso no autorizados a cuentas de clientes, sin mencionar un robo de datos.

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