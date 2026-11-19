"Él es James Bond", afirmó Bezos al recordar el momento en que el equipo definió al actor elegido. (Composición)

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Jeff Bezos, fundador de Amazon, reconoció que participó de manera directa en la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, un día después de que Amazon MGM Studios confirmara oficialmente al actor británico como sucesor de Daniel Craig en el papel del agente 007. Durante la conferencia Silicon Valley and the World, organizada por Semafor este martes, Bezos detalló el proceso que llevó a esa decisión.

El empresario explicó que estuvo involucrado de forma directa en la elección del intérprete que tomará el relevo de Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir. Según su relato, el nombre de Pattinson no convenció desde el primer momento a todos los responsables del proyecto, debido a dudas sobre la conveniencia de contratar a una estrella con una trayectoria internacional ya consolidada.

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El principal obstáculo era la popularidad previa del actor. Robert Pattinson, reconocido mundialmente por su papel en Crepúsculo y por interpretar a Bruce Wayne en The Batman, cuenta con una identidad cinematográfica muy marcada.

Jeff Bezos explicó el proceso detrás de la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond. (Reuters)

Desde Amazon MGM Studios se planteó inicialmente la posibilidad de optar por un actor menos conocido, con el objetivo de construir una nueva imagen de James Bond sin asociaciones evidentes con personajes anteriores previos del intérprete.

Cinco finalistas realizaron pruebas con vestuario y decorados reales

Bezos señaló que el proceso de selección fue exigente. Tras evaluar a numerosos candidatos, el equipo redujo la lista a cinco finalistas, quienes participaron en pruebas de cámara tradicionales con vestuario completo, decorados reales y escenas compartidas con otros intérpretes. El objetivo era comprobar quién podía transmitir de manera convincente la personalidad, la elegancia y la presencia que exige el personaje.

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Aunque el fundador de Amazon reconoció el nivel de los cinco aspirantes, aseguró que la interpretación de Pattinson destacó de inmediato sobre las demás. “Él es James Bond”, afirmó Bezos al recordar el momento en que el equipo comprendió que había encontrado al candidato adecuado.

Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo James Bond tras un proceso de selección con cinco finalistas. (Reuters)

Denis Villeneuve, director de la próxima película de la saga, compartió esa misma impresión, lo que convirtió la elección en una decisión prácticamente unánime entre los responsables del proyecto. La resolución definitiva se tomó el pasado viernes.

La llegada de Pattinson coincide con una transformación en la estructura de la saga. En 2022, Amazon adquirió MGM Studios, aunque los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson conservaron inicialmente una influencia decisiva sobre el desarrollo creativo de la franquicia. La situación cambió en febrero de 2025, cuando ambas partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual Amazon MGM Studios asumió el control creativo de las futuras películas, mientras los derechos de propiedad intelectual permanecieron sujetos a la nueva estructura acordada.

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La trayectoria del actor incluye Crepúsculo, Harry Potter y The Batman

Pattinson alcanzó reconocimiento internacional durante su adolescencia por el papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo, tras haber interpretado antes a Cedric Diggory en Harry Potter. En los años posteriores combinó películas independientes con producciones de gran presupuesto, entre ellas su papel de Bruce Wayne en The Batman, que lo situó al frente de otra franquicia de alcance mundial.

Amazon MGM Studios asumió en 2025 el control creativo total de la franquicia James Bond. (Reuters)

El actor también trabajó recientemente con Villeneuve en Dune: Parte Tres, donde interpretó a un asesino capaz de cambiar de forma. Esa colaboración previa conecta al intérprete con el director que tendrá a su cargo la próxima película de Bond, cuyo guion estará escrito por Steven Knight, creador de la serie británica Peaky Blinders. Por el momento no hay fecha de estreno ni título confirmado para la nueva entrega.

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