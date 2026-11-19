La hermana de Mauro Icardi fue entrevistada en el ciclo En todas las salsas y no se guardó nada a la hora de opinar sobre su excuñada

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Ivana Icardi cuestionó con dureza a Wanda Nara durante su paso por los estudios de En todas las salsas, un ciclo español, después de que se difundiera el video del cruce entre la empresaria y Eugenia “la China” Suárez en Nordelta. La hermana de Mauro Icardi sostuvo que su familia está preocupada por una de sus sobrinas y defendió la posición del futbolista en el conflicto.

Las declaraciones llegaron después de que se conocieran imágenes de una discusión ocurrida en la vivienda del futbolista. En el video, difundido por Infobae, se ve cómo Wanda Nara y la China Suárez discuten en medio de versiones y acusaciones vinculadas a una de las hijas que la conductora tuvo con el delantero.

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Al aire de En todas las salsas, Ivana cuestionó el accionar de Nara y expresó preocupación por la situación de la niña. “Me parece horroroso, horroroso lo que está haciendo esta mujer, de verdad. Ya he estado aquí y he hablado. No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para. O sea, le da igual llevarse por delante a quien sea, a las hijas, a la madre, al padre, a quien sea. Me parece nefasta, un horror y que realmente estamos en la familia realmente preocupados por mi sobrina, de verdad”, afirmó.

Luego se refirió a la postura de su hermano en la disputa. “Porque mi hermano al final es un tío que tiene mucho carácter, que ustedes lo ven. Él se enfrenta y va a muerte, a saco. Pero también es por una buena causa”, sostuvo. Y agregó: “Yo me quedé flipando cuando vengo de Honduras, que sabía que mi hermano no tenía equipo y mi hermano sigue sin equipo porque está allí peleando por sus hijas”.

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Wanda siempre mantuvo una relación complicada con quien fuera su cuñada

“De cinco palabras, seis son mentiras”, dijo sobre Wanda Nara

Tras su participación en el programa, Ivana habló con la periodista Vai, integrante del mencionado ciclo, en una entrevista para la cuenta de Instagram de ella. Ante la consulta sobre cómo podía haber gente que le creyera a Wanda Nara, respondió: “¿Pero cómo puede existir todavía una persona que le crea a Wanda Nara?”.

La entrevistadora le preguntó si consideraba que la empresaria mentía y la hermana de Mauro Icardi contestó: “Hombre, vamos, pero es que miente más que habla. De cinco palabras, seis son mentiras”. Cuando Vai planteó que Wanda había “engañado a todo el mundo”, Ivana coincidió: “Ha engañado a todo el mundo con su papel de pobrecita de víctima. Pero chica, que cada vez te creen menos personas”.

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Tras su paso por el ciclo En todas las salsas, la periodista española que la entrevistó grabó otro video para sus redes. Y allí la mediática volvió a apuntar contra su excuñada

También opinó sobre el futuro de la exposición mediática de Nara. “Yo diría que sí, que ya se le está acabando, sí, sí, sí, sí. Va a terminar”, señaló cuando le consultaron si se le estaba terminando el “show”. Ante la intervención de la periodista, que le dijo “pronto”, Ivana remató: “Muy pronto”.

En otro tramo, Vai le preguntó si la China Suárez le había hecho “vudú” a Mauro Icardi para que se enamorara de ella y si había sido la “mala suerte” que atravesó su vida. “No, para nada. La mala suerte siempre ha sido Wanda Nara y cómo, pues cuando la tienes de enemiga, ahí sí que te hacen cosas extrañas para que te vaya mal en la vida. Ahí lo dejo”, respondió Icardi.

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Ivana Icardi ya había cuestionado a Wanda Nara en redes sociales

Las nuevas declaraciones de Ivana Icardi se suman a otros mensajes que publicó a comienzos de noviembre en X, en medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En esa oportunidad, la hermana del futbolista cuestionó la versión de la conductora sobre un episodio que involucró a una de sus hijas y escribió: “¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que se convenzan de que es mitómana? Es para un amigo”.

La publicación fue interpretada como una alusión a Nara. Días antes, Ivana también había definido a la empresaria como su “excuñada” durante una emisión de Supervivientes All Stars 3 y le había enviado un saludo a Eugenia ‘la China’ Suárez, a quien llamó su “nueva cuñada”.

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