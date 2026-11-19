El actor Rodrigo de la Serna brindaba declaraciones en LAM cuando una consulta motivó una reacción que generó polémica en redes

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El reciente estreno de Gordon, la nueva serie de Netflix, puso nuevamente en el centro de la escena mediática a Rodrigo de la Serna. El prestigioso actor encarna al oscuro Aníbal Gordon en la producción de Pablo Trapero que ya generó todo tipo de repercusiones en los medios y en las redes.

Luego del estreno de prensa en una sala de cine, de la Serna inició la recorrida de notas de presentación. Y en ese panorama, dio una entrevista con LAM y lo que comenzó por los carriles habituales de la promoción de la nueva obra y de un análisis sobre la industria del espectáculo, terminó de una manera que no esperaba.

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Consultado sobre su estado de ánimo, De la Serna se mostró entusiasmado tras la proyección: “Muy contento, felices. Ayer fue el estreno de prensa en una sala de cine y la verdad que verlo en pantalla grande te das cuenta que lo que armamos colectivamente, desde lo técnico y lo artístico, tiene una dimensión absolutamente cinematográfica”. Destacó el nivel de la producción y la comparó con estándares internacionales: “Es una producción que está a la altura de las mejores producciones a nivel internacional. Cuando hay recursos, peleamos de igual a igual con el que venga. Mano a mano”.

Luego, la periodista le consultó por el acto que la Asociación Argentina de Actores había realizado un día antes, en el que se reclamó por la falta de ficción y de fuentes de trabajo en el sector. De la Serna adhirió al pedido y lo enmarcó en un diagnóstico más amplio sobre la situación laboral del país: “Por supuesto, en todas las áreas falta trabajo, no solo en el nuestro. Los trabajadores de la cultura necesitamos que mejoren las condiciones, que haya incentivos para que los privados puedan producir, para que la autarquía del INCAA siga funcionando como corresponde, pero desde el ámbito de lo privado también”. Y agregó: “Esta es una problemática que trasciende a nuestro espacio. Es un problema estructural del país. Hoy por hoy no hay trabajo en ningún área, hay muy poco trabajo”.

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Rodrigo De La Serna como Aníbal Gordon en el reciente thriller sobre la historia argentina (Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

La entrevista cambió de dirección cuando la cronista quiso indagar en algo que el actor había referido durante su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Allí, había asegurado tener “un año personal difícil” sin dar demasiadas precisiones ni contexto a la frase.

En ese panorama llegó la consulta que tanto incomodó al entrevistado. “Sos muy querido para los argentinos, por lo que representás, los personajes que has hecho y contaste que tuviste un año difícil en lo personal. ¿Tiene que ver con algo familiar? ¿Por dónde viene?”, indagó la cronista.

“Si es algo personal, corazón, no lo voy a ventilar, ¿me entendés?”, respondió el actor, lo que motivó la repregunta de la periodista: “¿Tiene que ver con alguna relación? Porque estuviste de novio hasta hace poquito”.

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“Tiene que ver con...” comenzó de la Serna hasta que frenó su respuesta. Miró el micrófono de la cronista y realizó un comentario sobre el programa. “Claro, LAM. Beso grande, chicos. Viva la patria, que anden bien”, se despidió con un beso a cámara y tocando la cabeza de la periodista. Al regreso al piso, Ángel de Brito y su panel repasaron brevemente la entrevista y se sorprendieron con su actitud: “Él abrió la puerta con lo que dijo. Si no quiere contar está bien, tocar la cabeza es medio raro”, expresó el conductor, mientras el corte se viralizaba en redes con comentarios a favor y en contra.