Un hombre de negocios con una tableta contempla el panorama urbano y las avenidas iluminadas de una metrópoli al atardecer desde una elevación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) presentó la segunda etapa de NYX, un sistema digital gratuito basado en inteligencia artificial que agiliza la evaluación de terrenos y la planificación de obras. Durante su intervención en el espacio televisivo AM Diálogo 21, el director ejecutivo de la institución, Luis Rodríguez, confirmó que esta versión renovada estará disponible para todo el público a partir del 24 de noviembre, con acceso mediante computadoras y teléfonos celulares.

El sistema fue concebido para que cualquier persona, sin necesidad de contar con preparación técnica o financiera, conozca las posibilidades de un terreno antes de invertir.

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La plataforma unifica registros y análisis de:

Centro Nacional de Registros (CNR)

Banco Central de Reserva (BCR)

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Secretaría de Comercio e Inversiones.

Con estos datos agrupados en un mapa interactivo del gran San Salvador, el usuario selecciona una propiedad y obtiene un informe sobre las normas que aplican en ese lugar, los tipos de negocios viables y los pasos administrativos requeridos ante la entidad metropolitana.

La herramienta evalúa el entorno de la zona para sugerir si conviene edificar un comercio, un centro médico, viviendas o un hotel. Además, realiza un cálculo previo de materiales básicos, como la cantidad de bolsas de cemento, y entrega un balance financiero estimado. Según detalló Rodríguez, el sistema acorta tiempos que antes tomaban meses de trámites y consultas particulares.

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Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, durante su intervención, donde anunció el lanzamiento de la segunda fase de la plataforma NYX (Cortesía: Diálogo 21).

“Te ahorra más o menos unos dos años de trabajo para que tú tomes una decisión y esto te lo puede resolver en un par de horas de estar en la herramienta”, afirmó el titular de la institución metropolitana al describir la agilidad que aporta el asistente virtual.

El funcionario subrayó que el diseño del programa busca orientar al ciudadano común de forma sencilla: “El reto de esto es hacer las preguntas correctas. Tú vas armando tu proyecto, te da un balance financiero del proyecto, te lo prefactibiliza con Opamss y te dice cuáles son los procesos y los pasos que vas a tener que hacer”.

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En su fase inicial, la plataforma reunió a más de siete mil usuarios registrados y acumuló unas 280 mil consultas, lo que representa un interés de inversión cercano a los USD 1,800 millones.

Inversión inmobiliaria y nuevos distritos integrales

La puesta en marcha de esta tecnología acompaña un momento de dinamismo en el sector de la construcción en El Salvador. De acuerdo con los registros de la Opamss, la oficina contabiliza USD 7,898,5 millones en proyectos autorizados, mientras que la inversión materializada durante los últimos dos años ronda los USD 4,500 millones en la capital y sus municipios vecinos.

Trabajadores y maquinaria pesada operan en una obra de construcción urbana de El Salvador, con un edificio moderno en proceso de levantamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actividad representa un crecimiento superior al 40% respecto al período previo. Además, la distribución de los permisos refleja que el 51.7% de las iniciativas corresponde a viviendas familiares y multifamiliares.

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Estas obras combinan áreas residenciales, comerciales y servicios básicos bajo un esquema concebido para que los habitantes tengan acceso a sus actividades cotidianas a distancias cortas a pie. Por su parte, las naves industriales y centros de almacenamiento concentran el 11,5% de las obras, con un marcado desarrollo en la zona oeste metropolitana tras la apertura de nuevas carreteras como el bypass de Apopa. En materia económica, el rubro aportó más de USD 1,200 millones en tributos en lo que va del año y sostiene cerca de 187 mil empleos directos e indirectos.